Ze zákulisí: Víme, proč se aukce frekvencí pro LTE sítě protahuje

K průběhu aukce se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nemůže oficiálně vyjadřovat, alespoň nám to nedávno řekl tiskový mluvčí František Malina. Jenže to se vztahuje jen na samotné dění v aukci. Jeden ze zástupců úřadu totiž dosavadní zkušenosti s konáním aukce prezentoval na konferenci Telekomunikácie SR 2013, která se konala 29. a 30. ledna v Bratislavě.

Z prezentace, která byla k dispozici registrovaným účastníkům konference, vyplývá, že úřad momentálně počítá s tím, že by aukce mohla skončit v únoru nebo březnu. Podle toho by pak k přidělení kmitočtů došlo v březnu nebo dubnu. Start LTE u nás se tím patřičně posune.

V prezentaci jsou uvedeny důvody, proč dochází v průběhu aukce ke zdržení. Úřad zřejmě neodhadl reálný zájem dražitelů a počítal s rychlejším průběhem. Svůj vliv na to mají i rozdílné zájmy jednotlivých zúčastněných stran, každá tedy taktizuje jinak. Úřad přiznává, že nemá žádný nástroj, jak aukci urychlit, může se jen poučit do budoucna. Ostatně i zmíněná prezentace měla nejspíš sloužit jako zdroj poučení pro slovenské kolegy.

Zástupce ČTÚ také uvádí možnosti, jak případnou další podobnou aukci urychlit. Možností by bylo například zrychlení aukčních kol i přestávek mezi nimi. Obojí teď trvá hodinu, takže se za den od 10 do 18 hodin stihnou čtyři kola. Zkrácení kol i přestávek a prodloužení časového okna aukčního dne by byly výrazným urychlením.

Dále by prý bylo vhodné nastavit vyšší hodnotu minimálního příhozu, která je v současnosti 2,5 procenta z vyvolávací ceny daného bloku. Ve spojení s jiným základem pro příhoz (například cena z minulého aukčního kola) by se opět aukce rychleji dostala do stádia, kdy už by žádný ze zájemců nechtěl cenu navyšovat.

Na obranu úřadu je nutné dodat, že s podobnou aukcí neměl zkušenosti a nemohl se příliš poučit ani v zahraničí. Ostatně, s přípravou aukce a jejích podmínek ČTÚ pomáhaly i významné poradenské firmy, které rovněž s takovou možností průtahů nepočítaly. Současná ekonomická situace, hlasy českých operátorů i celkový zájem o aukci mezi potenciálními účastníky navíc vyznívaly tak, že vyvolávací ceny už jsou dost vysoké, a tak je dražba o moc výše už nevynese.

To však není pravda. Vzhledem k tomu, že aukce běží již více než 55 pracovních dnů, během kterých bylo možné stihnout celkem 220 aukčních kol, mohla se cena některých bloků snadno několikanásobně zvýšit. Už jenom (přibližný) počet aukčních kol však vypovídá i o velikém taktizování účastníků, protože pokud by opravdu přihazovali v každém kole, cena nejatraktivnějších bloků by se mohla zvednout na více než šestinásobek.

Zůstává otázkou, proč ČTÚ informace uvedené na konferenci na Slovensku tají. Rozhodně totiž nejde o žádné údaje, které by mohly jakkoli ovlivnit průběh aukce, a následně tedy vést k napadení jejích výsledků. Navíc s prodlužující se aukční fází podle ČTÚ riziko napadení roste.

Možná úřad nechce uznat chybu (kterou mu však lze jen těžko přičítat) nebo se opravdu jen bojí cokoliv zveřejňovat. To však kolem aukce vyvolává ještě větší nejistotu.