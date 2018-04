KOMENTÁŘ: Aukce frekvencí končí fiaskem. Nový operátor se odkládá

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes oznámil, že zastavuje aukci kmitočtů pro mobilní sítě čtvrté generace. Z této aukce měl například vzejít i případný nový mobilní operátor na českém trhu. Start nové technologie nebo vstup konkurence se tak odkládá. A nikdo neví, na jak dlouho.

Česká republika přitom s aukcí začala v podobnou dobu jako další evropské státy a zdálo se, že po letech stagnace a dohánění Evropy bychom se v telekomunikacích mohli v Česku dočkat pozitivních posunů vpřed.

Příliš vysoká cena

ČTÚ zastavil aukci ve všech dražených pásmech, tedy 800, 1 800 a 2 600 MHz. Důvodem k zastavení aukce je fakt, že aktuální cenová nabídka za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun. ČTÚ považuje takovou cenu za ekonomicky nereálnou, a proto aukci raději zastavil.

"Již při vyhlášení podmínek v první polovině minulého roku jsme zdůrazňovali, že hlavní motivací pořádání aukce je rychlá dostupnost 4G sítí pro občany ČR a případný vstup čtvrtého operátora. Nikoliv zisk státu," uvedl k problému předseda ČTÚ Pavel Dvořák. Podle něj by se vysoké ceny licencí promítly do pomalého rozvoje nových sítí a přemrštěných cen pro koncové zákazníky.

Pravý důvod ukončení aukce však může být trochu jiný. Může jím být aukční systém a jeho nastavení. Žádná z vysokých nabídek totiž vlastně nebyla jakkoli závazná a činnost jednotlivých stran v aukcích mohla být čistě spekulativní. Aukce totiž umožňovala účastníkům například několikrát stáhnout jejich nejvyšší nabídku.

O tom, jak jednotlivé zúčastněné firmy v aukci postupovaly, však informace dostupné nejsou a ani nebudou. Každopádně ČTÚ neměl záruky, že by nabízenou částku opravdu získal. Navíc má úřad pravdu v tom, že maximální výtěžek z aukce není ve veřejném zájmu.

Průtahy v Evropě nevídané

Úřad poněkud alibisticky tvrdí, že připravil podmínky výběrového řízení podle standardních parametrů podobných aukcí realizovaných v rámci EU. Jenže v žádné z jiných zemí k takovým komplikacím nedošlo, a to ČTÚ dává jako příklad Nizozemsko, kde se ceny rovněž vyšplhaly na několikanásobek původních odhadů.

To je sice pravda, jenže v Nizozemsku také aukce trvala pouhých sedm týdnů, zatímco v Česku už běžela téměř čtyři měsíce, když odstartovala 12. listopadu 2012. A i pokud odečteme její přerušení na přelomu roku, nemá její délka v EU obdoby. V Německu trvala aukce jen 27 dnů a i v Británii byla kratší než měsíc. To svědčí o tom, že český aukční model nebyl tak standardní jako jinde.

Úřad také v prostém oznámení zastavení aukce vůbec neříká, co se bude dít dál. I to je další z důkazů, že nevykonává svou činnost tak, jak by ideální regulátor měl. Během průtahů totiž již úřad mohl mít připraveny scénáře, co se bude dít dále. Teď ani oficiálně nevíme, jak bude ČTÚ postupovat.

Je však prakticky jisté, že bude muset vyhlásit novou aukci. Pokud to znamená, že nové podmínky budou opět předmětem veřejných konzultací a připomínkových řízení, celá záležitost se hodně protáhne. Však první návrh podmínek aktuálně zrušené dražby zveřejnil úřad loni ve druhé polovině března, tedy téměř před rokem.

Nikdo neví, co bude dál

Laxní přístup ČTÚ a momentální mlčení okolo dalších událostí tak naznačují, že o držitelích licencí na nové frekvence se vůbec nemusí rozhodnout letos. Přitom zástupci regulátora se ve svých prohlášeních dušovali, že jedním z nejdůležitějších cílů aukce je rychlé vybudování nových moderních mobilních sítí. Sám teď tuto naději zarazil.

Navíc zrušení aukce přináší i další nejistotu. Čtveřice současných zájemců (T-Mobile, Telefónica, Vodafone a PPF) totiž může svůj zájem a postoj přehodnotit. Firmy T-Mobile i Telefónica se již nechaly slyšet, že LTE začnou budovat bez ohledu na výsledek aukce. Využijí k tomu své současné kmitočty, ve většině případů volné kapacity v pásmu 1 800 MHz.

To znamená, že budou budovat pokrytí především ve městech, kde už přetížené 3G sítě nápor zákazníků nezvládají a hovorů ve 2G (které fungují na zmíněné frekvenci) kritické množství není.

Aukce přitom měla přinést technologii LTE i do odlehlejších oblastí. A to díky nižším frekvencím v pásmu 800 MHz, které byly uvolněny po ukončení analogového televizního vysílání.

Některý z operátorů například může dojít k závěru, že nemá zájem takové pokrytí budovat. Rovněž tak čtvrtý zájemce, PPF, může z případné nové aukce vycouvat. Odklady ve startu nových sítí totiž mohou zásadně změnit ekonomickou náročnost celé operace, a tak zatímco nyní PPF viděla příležitost k zisku, v nových propočtech už tomu tak být nemusí.

To jsou pochopitelně pouze dohady a spekulace. Jenže do té doby, než ČTÚ alespoň zveřejní nový postup a časový harmonogram, nám vlastně nic jiného než zkoumání možných variant vůbec nezbývá.

A zdá se, že v případě působnosti ČTÚ nejsou katastrofické scénáře dostatečně temné.