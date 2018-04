Audiovox Thera - Pocket PC s mobilním telefonem v prodeji...

Pocket PC s trochu poetickým názvem Thera americké společnosti Audiovox Corporation se konečně dostala na americký trh, kde stojí zhruba 900 USD. Flash prezentaci tohoto Pocket PC s originálním poněkud strohým označením PDA2032 si můžete prohlédnout $1#">zde, v Kanadě a na severoamerickém trhu se Thera bude prodávat pod hlavičkou společnosti Bell Mobility. Zmínka o dostupnosti v Kanadě a v USA jasně naznačuje, že Audiovox Thera není určen pro evropské sítě, integrovaná mobilní část je totiž u současné verze PDA2032 určena výhradně pro sítě CDMA (Dual Band 800 MHz CDMA / 1900 MHz PCS). Protože se ale některé z komunikačních produktů společnosti Audiovox prodávají i na evropském trhu (například komunikační GSM/GPRS modul RTM-8000, o kterém jsem už na Palmare psali) a jsou tedy kompatibilní i se sítěmi GSM, možná se v budoucnu dočkáme verze Thery pro sítě GSM.







Co se skrývá uvnitř tohoto poměrně elegantního Pocket PC částečně navrženého dle specifikací Pocket PC 2002? Osvědčený procesor Intel StrongARM s taktem 206 MHz, dotykový TFT displej schopný zobrazit 65 536 barev, 32 MB Flash ROM s operačním systémem Microsoft Windows CE 3.x (nikde se ale nedočtete, zda se jedná o verzi Pocket PC Phone Edition), slot pro karty typu Secure Digital (SD nebo SDIO karty), infraport, integrovaný reproduktor a mikrofon, výstup na sluchátka a interní lithium-iontový akumulátor s kapacitou 1100 mAh. To vše při rozměrech 12,75 x 7,7 x 1,95 cm a hmotnosti 199 gramů včetně baterie. Operační paměti SDRAM je pouhých 32 MB, což je vzhledem k ceně Thery a nárokům Windows CE 3.x na složitější aplikace opravdu hodně málo a patrně to bude jedna z vlastností, proč současně s koupí zařízení investovat další peníze do paměťové karty. Mobilní část Thery používá čipset MSM5105 a 1xRTT a cdma2000 kompatibilitě můžete teoreticky v rámci možností CDMA sítě 3. generace přenášet i video a rychlá data. K signalizaci příchozího hovoru slouží samostatná LED dioda, která současně může indikovat aktuální nebo blížící se schůzku či úkol, který je třeba vyřídit.



Celou mobilní část lze jednoduše vypnout pomocí tlačítka na boku přístroje, druhé tlačítko na boku slouží k aktivaci hlasového záznamníku. Nahoře vedle otvoru pro ovládací stylus je pak konektor pro handsfree sadu, nechybí ani vibrační vyzvánění. Protože Windows CE 3.x nejsou přímo navrženy jako operační systém pro mobilní telefony, musí tuto chybějící funkci logicky zastoupit externí aplikace, kterou je relativně univerzální "Watcher" (viz obrázek) pro vytáčení čísel, přijímání hovorů a další funkce spojené s používáním mobilního telefonu. Společně s Therou dostanete i USB synchronizační kolébku, bondovku (sluchátko a mikrofon) a také "kabelové" dálkové ovládání vhodné například při používání Thery jako MP3 playeru.















Protože společnost Audiovox vyrábí i řadu nejrůznějšího příslušenství pro mobilní telefony, uvedla na trh i několik tradičních doplňků pro Theru, jako je například externí klávesnice, různé handsfree sady, USB/sériový synchronizační kabel, auto adaptér, cestovní AC adaptér, externí baterii apod. Audiovox má s Therou a její případnou budoucí modernizací (rozšíření paměti apod.) jistě velké plány, otázkou zůstává, jak si Thera povede na americkém trhu vůči konkurenci přesněji řečeno různým smartphones a PDA s integrovaným mobilním telefonem, jaké vyrábí Kyocera, Samsung, zapomínat nesmíme ani na společnost HP s její aktuální Jornadou 928 WDA.