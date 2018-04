Audiovox - americké mobily pro Evropu

Americká firma Audiovox není na poli výrobců mobilů žádným nováčkem. Dokonce i GSM modely vyrábí již dlouhou dobu, ale jejich přítomnost na evropském trhu připomíná pověstný šafrán. Jiná situace je na domácím americkém trhu, kde má Audiovox svou pozici mnohonásobně lepší. Zde však nabízí především telefony jiných standardů, než je GSM. Audiovox vyrábí - respektive pod svojí značkou nabízí - množství dalších produktů spotřební elektroniky - od audio a video přístrojů až po kapesní počítače. Nás však zajímají nové GSM telefony, které mají atraktivní vzhled a vcelku bohatou výbavu.

Mezi absolutní novinky výrobce patří tři telefony s podporou GPRS. Dva z nich jsou dokonce třípásmové, tedy dokáží pracovat i v americkém pásmu GSM o frekvenci 1900 MHz. Špičkový model RTV-737 má i barevný displej.

RTV-737 je véčkový přístroj, který váží 82 gramů a jeho rozměry jsou 85 x 46 x 25 mm. Telefon má dva displeje, jak se na soudobá véčka sluší. Ten horní je monochromatický a informuje o základních funkcích telefonu. Druhý displej uvnitř přístroje je samozřejmě výrazně větší a je barevný. Bohužel, výrobce jeho rozlišení neuvádí, pouze se chlubí schopností zobrazit 256 odstínů barev. Velikost displeje je však díky koncepci telefonu rozhodně větší než u klasicky koncipovaných telefonů, jako je Ericsson T68(i) nebo Philips Fisio 820. Klávesnice telefonu má netradiční tvar kurzorového kříže a hlavních ovládacích kláves. Na první pohled připomínají květinu. Je ale otázkou, zda toto řešení bude stejně efektivní, jako je efektní. Přístroj nemá integrovanou anténu, což ale nenarušuje jeho kompaktní vzhled.

Pokud chce Audiovox na přeplněném evropském trhu uspět, musí ve svých telefonech nabídnout zákazníkům co nejširší výbavu. To se mu snad v případě modelu RTV-737 podařilo. Přístroj je, jak již bylo uvedeno, třípásmový a disponuje podporou datových přenosů, technologií GPRS v konfiguraci 4+1, WAPovým prohlížečem ve verzi 1.2.1. a podporou příjmu a zasílání EMS zpráv. Aby zákazníci nemuseli složitě hledat nejrůznější funkce menu přístroje nebo uložené kontakty, nabízí Audiovox hlasové ovládání a navrch přidává i hlasový zápisník. Bohužel zatím nejsou k dispozici detailní údaje o jeho kapacitě. RTV-737 umí polyfonické melodie, které lze v telefonu i skládat. Telefonu nechybí ani další běžné funkce, jakou jsou hry, budík, kalendář, kalkulačka, vibrační vyzvánění nebo vnitřní paměť na kontakty (přesná kapacita není známa, publikované údaje se liší v rozmezí 200 až 500 záznamů). Na závěr nesmíme zapomenout, že telefon nabízí i rychlé psaní textu T9.

I druhý třípásmový model Audiovoxu, RTV-930, je véčko se dvěma displeji. Tentokrát je ale i vnitřní displej pouze monochromatický. Opět se však výrobce nepochlubil jeho rozlišením. I toto véčko umí data pomocí GPRS, tentokrát v konfiguraci 4+2 timesloty, tedy s o něco rychlejším odesíláním dat než v případě předchozího modelu. Telefon by měl umět WAP již ve verzi 2.0 a SIM toolkit fáze 3, z čehož vyplývá, že dříve než na podzim se s ním na pultech obchodů nesetkáme. Ve výbavě ale překvapivě chybí podpora EMS zpráv. Ostatní výbava je shodná s modelem 737, pouze rychlé psaní textu využívá technologii Zi namísto T9. Dodejme, že telefon váží 85 gramů a jeho rozměry jsou 68 x 38 x 20 mm.

Třetí novinka Audiovoxu má asi největší předpoklady uspět na evropském trhu. Model RDX-730 má totiž klasickou koncepci - nejedná se tedy o rozklápěcí telefon. Přístroj má integrovanou anténu a celkově velmi pohledný tvar a příjemné rozměry 109 x 45 x 18 mm. Ostudu mu neudělá ani jeho hmotnost 79 gramů a efektní modré podsvícení displeje. Displej telefonu nabízí čtyři odstíny šedi a poměrně slušné rozlišení 120 x 90 obrazových bodů. RDX-730 není narozdíl od svých véčkových sourozenců třípásmový; nabízí jen obě evropská pásma GSM. Ve funkční výbavě nechybí přenos dat pomocí GPRS (konfigurace 4+1) a zprávy EMS. Další výbava telefonu je stejná jako u modelu RTV-737, a to včetně rychlého psaní textu T9. Právě T9 a pohled na klávesnici obou těchto telefonů prozradí, že pocházejí ze stejné líhně. Naopak model RTV-930 vyrábí asi někdo jiný.

V nabídce Audiovoxu najdeme i několik starších modelů mobilních telefonů pro sítě GSM. Dvě véčka, GDV-908 a GDV-909, zjevně pocházejí od čínské společnosti Capitel a tři klasicky koncipované telefony GDX-105, 110 a 195 zase velmi připomínají starší telefony DBTELu. Popravdě řečeno, ani s novinkami to nebude jiné, opět se s největší pravděpodobností bude jednat o převzaté modely některých asijských firem. Je známo, že i některé CDMA telefony vyrábí pro Audiovox korejská firma Hyundai, která jinak telefony pod svojí značkou téměř nenabízí. Tyto domněnky pak potvrzuje i přítomnost dvou konkurenčních slovníků prediktivního vkládaní textu T9 a Zi v nových modelech Audiovoxu. To by ale nakonec většině zákazníků nemělo vadit, snad jedině v případě přechodu z jednoho modelu výrobce na druhý.

Je otázkou, jestli se Audiovoxu podaří na evropských trzích uspět. Před několika lety se o to již pokoušel a ačkoliv tenkrát nebyl trh zdaleka přesycen, tak jak je v dnešní době, Audiovox nijak výrazně neuspěl. S dnes představenými novými modely by se mu to teoreticky mohlo podařit. Vše bude záležet na ceně výrobků a přístupu k zákazníkům. Ten však musí být úplně jiný, než jak se Audiovox prezentoval na letošním CeBITu. Zde měl sice stánek na poměrně atraktivním místě, hned u lídrů světového trhu, ale jinak vypadal jako chudý příbuzný. Žádný z vystavených telefonů nebyl funkční a obsluha stánku se před návštěvníky raději schovávala v zákulisí. Podobně zatím působí Audiovox i na evropských trzích. Zřejmě vyčkává někde za bukem a čeká na vhodný vstup na trh. Podle našich informací se momentálně telefony Audiovox v Evropě nikde běžně neprodávají. O úspěchu Audiovoxu v Evropě pochybuje i většina specializovaných médií, kteřá jinak dávají alespoň nějaké šance téměř každé montážní dílně telefonů z Dálného východu.