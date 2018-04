Audio Player 1.0, konečně použitelný MP3 přehrávač pro EPOC32

Památné datum 18. listopadu si možná zapamatují všichni majitelé kapesních počítačů Psion, neboť právě v ten den uvolnila maďarská firma Viking Informatics ke stažení svůj MP3 přehrávač s jednoduchým názvem Audio Player. Přehrávač je určen pro Psion Series 5mx, Revo / Revo Plus, Diamond Mako, Ericsson MC218 a Psion Series 7 / netBook, pokud ale máte nějaké jiné EPOC32 ER5 kompatibilní zařízení, pravděpodobně na něm bude Audio Player fungovat také. Včetně nápovědy zabere Audio Player v paměti Psionu cca 140 kB, další paměť je pak využívána pro cachování zvukových souborů přehrávaných z paměti nebo z paměťové karty. Grafické prostředí programu je vlastně pouze jedno malé plovoucí okénko obsahující klasické VCR ovládací prvky, slider pro nastavení hlasitosti a tlačítko pro otevření souboru. Dvě části miniaturního okénka programu jsou vyhrazeny informačním funkcím. První z nich jsou údaje o bitrate, samplovací frekvenci a počtu kanálů (mono/stereo) otevřeného MP3 souboru, druhou informací je pak ID3 tag (ID3 v2 nejsou podporovány) obsahující název přehrávané skladby.







S Audio Playerem by měly jít mimo MP3 přehrávat i soubory ve formátu WAV, ale to asi nikdo po programu vyžadovat nebude. Mezi výhody Audio Playeru patří mimo zobrazování ID3 tagů také schopnost přehrávat MP3 i s vyšším bitovým tokem, oficiálně až do bitrate 192 kbps se samplovací frekvencí 44 kHz. MP3 s variabilním bitrate (pouze v určitém rozmezí) přehrávat lze sice také, ale výkon procesoru potřebný k jejich přehrávání je už u Psiona 5mx na horní hranici použitelnosti. V nápovědě k verzi 1.0 je ještě uvedeno, že u příštích verzí Audio Playeru by měly jít přehrávat i WAV soubory a program by měl obsahovat audio ekvalizér (pravděpodobně hodně jednoduchý :-)), podporu playlistů a měl by také umět přehrávat i skladby ve formátech MPEG Layer 1/2. Rychlost Audio Playeru je i na Psionu 5mx ("pouze" 36 MHz RISC procesor) celkem úctyhodná, bez problémů zvládá přehrávat MP3 s bitrate 160 kbps / 44 kHz, u souborů s bitrate 192 kbps souborů už občas program nestíhal. Totéž platí při poslouchání MP3 a současné práci v jiných programech - při psaní textů žádné problémy nejsou, s vynecháváním zvuku ale počítejte jak při spouštění aplikací, tak například při kreslení ve Sketchi, zpracování tabulek v Sheetu a dalších programech vyžadujících větší výkon procesoru. Kvalita zvuku je přesně taková, jakou umožňuje miniaturní reproduktor Psionu (tedy nic moc), s výstupem na sluchátka doufám nikdo nepočítá :-).



Pro Psion Revo a jemu podobné kapesní počítače bez paměťové karty asi nemá Audio Player příliš velký smysl, slot pro Compact Flash kartu u nich totiž nenajdete a do paměti RAM se tak tak vejdou nejpoužívanější aplikace a jejich data. Audio Player bohužel není zdarma a jeho cena je 12 USD, to ale určitě neodradí spoustu případných zájemců o přehrávání MP3 na Psionech a dalších EPOC32 ER5 kompatibilních zařízeních.