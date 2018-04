Audio Driver for PalmOS

J

Když jsem zjistil, že Palm na zvuky moc nehledí, řekl jsem si, že se přece musí dát naprogramovat aplikace, která by zvuky přehrávala alespoň trochu lépe, než co lze slyšet po prvním zapnutí (podivné cvakání při potvrzování voleb nastavení). Nejprve jsem se začal vyhledávat na internetu, jestli náhodou nenajdu nějaký zajímavý prográmek. A našel jsem. Byl jím tuším Netmite Audio Player, který sice přehrával zvuky docela slušně (Wav 8kHz, 8 bit, mono (pro Palmy docela slušné)), ale v pravidelných intervalech se z mého Palmu ozývalo cvakání, jako by si můj Palm vzal na pomoc metronom. Navíc to byl Shareware $9.95, k tomu to cvakání, vlastní zvuky jste mohli konvertovat pouze na internetu, tak jsem nepřestal doufat a nějakou dobu vyčkával (bez Netmite Audio Playeru)...Pak jsem objevil přehrávače hudby ve stylu mobilního telefonu, přehrávat šlo soubory MID, buď jste si nainstalovali již vytvořené databáze, nebo šlo zadávat melodie ručně pomocí not. Takové pípání se ale nedá poslouchat. To jen tak na zkoušku pustit, někomu ukázat, že Palm není zcela němý, ale jinak nic moc. To by melodie musela být opravdu velmi kvalitní, abyste si ji jednou za čas poslechli (a třeba přes infraport poslali do telefonu), ale MIDy opravdu neměly moc velkou budoucnost.Po krátkém úvodu se konečně dostávám k věci a mohu Vám představit Audio Driver pro PalmOS. Tedy, jsou tu jistá omezení, jako například verze systému alespoň OS3.5, což by asi neměl být velký problém, Driver nepodporuje následující: HandEra 330, Sony Clie řady T a NR a měli byste mít procesor Motorola 68ez328 (nebo lepší?). Pokud splňujete požadavky, tak se můžete opravdu radovat.Nejprve si nainstalujete všechny soubory, což jsou aDrvr.prc (samotný driver), SoundPro.prc (v preferencích se objeví nová položka, kde je možné provádět veškerá nastavení zvuku) a příslušné databáze se zvuky. Dále zde je přehrávač zvuků, databáze lze vytvářet ve Windows ze souborů Wav, 8kHz, 8bit, mono nebo ze souborů EVA, které bohužel vůbec neznám. Dalším programem byla hra Hledání min, která při “šlápnutí” na minu přehraje zvuk výbuchu, při odhalení celého hracího pole se ozve zvuk kostelního zvonu. Nespornou výhodou je, že AudioDriver je freeware.Prozatím vzduchem zněla samá chvála, ale mouchy vlétly i do tohoto programu, pokusím se je vyjmenovat. Tak třeba hlasitost. K nastavení hlasitosti máte na výběr klasické možnosti Palmů, což je vypnuto, slabé, střední a silné nastavení hlasitosti. K vypnutému stavu nemám žádné připomínky, vše je jak má být, Palm krásně mlčí. U slabé hodnoty je vše relativně slušné, zvuku je dobře rozumět, hlasitost je tak akorát, ale běda, jakmile ji zvýšíte. Na středním nastavení už je zvuk značně zkreslený a není to moc pěkné, při největší hlasitosti repráček chrčí a sténá (záleží na zvuku, který se snažíte přehrát), chvilkami to vypadá, jako kdyby měl každou chvilku odejít do věčných lovišť (trošku jsem si zapřeháněl).Další nevýhodou mohou být zvuky při zapínání a vypínání Vašeho PDA, při spouštění aplikací atd. Doma mi to samozřejmě nevadilo, ale ve škole jsem musel tyto zvuky rychle vypnout. Třeba při angličtině a občasném spouštění slovníku, by profesorka mohla začít hledat zdroj zvuků a vysvětlujte jí, že to opravdu není mobilní telefon :-)Ještě jsem neuvedl, že program umožňuje změnu alarmu, ale to se mi bohužel nepodařilo, a aby byly zvuky kvalitní, musely by mít nastavenou nízkou hlasitost, a na takový budík bych moc nespoléhal. Raději místo štěkotu psa nebo mňoukání kočky ponechám obyčejné pípání.Kvalita zvuku se může na každém PDA lišit, já jsem byl ale docela spokojen, takže nezbývá, než vyzkoušet a čekat, jestli se toto řešení rozšíří mezi vývojáři, pak bychom se mohli dočkat docela kvalitních aplikací, třeba parádně ozvučených her, slovníků s přehráním výslovnosti, ale to jsem se možná až příliš moc zasnil...



http://www.shin.nu/~FocV/

http://www.focv.com/