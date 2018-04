Attack - špičkový pinball pro Palm OS

Bump Attack je nejen vynikající pinball se skvělou grafikou, je také trochu výjimečný svým provedením ve formě herních stolů složených vždy ze tří obrazovek. Hra byla sice původně ohlášena firmou Iambic Software už na konec minulého roku, jak už to ale bývá, byla dokončena teprve nyní. Bump Attack obsahuje dva herní stoly - DeepSea a Mars - oba si můžete prohlédnout na obrázcích. Každý stůl nabízí řadu rafinovaných překážek s nejrůznějšími aktivními mechanickými prvky, skrytými poklady a jackpoty, na kterých lze sesbírat slušné množství drahocenných bodů.Podle autorů Bump Attacku se jedná o první hru odstraňující limit velikosti displeje 160x160 bodů (věrohodnost tohoto tvrzení si netroufám komentovat), veškeré animace a scrolling ale vyžadují opravdu kvalitní barevný displej, jinak uvidíte namísto kuličky jenom šmouhy. Naštěstí si můžete v Bump Attacku nastavit počet snímků/s, na výběr jsou čtyři možnosti - LOW = 20 snímků/s, MED = 25 snímků/s a HI = 30 snímků/s a MAX = bez limitu, což ocení zejména majitelé nepříliš výkonného Palm IIIc. Bump Attack stojí 20 USD, hra vyžaduje Palm OS 3.5 a vyšší, cca 240 KB volné paměti a barevný displej (například Palm IIIc, M505, Visor Prism, Sony Clie 610 or 7xx series, Samsung I300, Workpad C505).