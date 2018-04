Atraktivní vysouvací Sagem my C-4 se již prodává ve Velké Británii. V nabídce jej má operátor T-Mobile a cena telefonu je velmi přijatelných 99 GBP, tedy v přepočtu asi 4 500 Kč. To je zajímavá cena, konkurenční telefony Samsung E800 a Siemens SL65, tedy alespoň co se koncepce a tvaru týče, jsou, případně budou, dražší. Kdy a za kolik se bude nový Sagem prodávat u nás, zatím nevíme.

