Atraktivní Palmax XG5 bere Evropu útokem

Italský Drinit, nový rakouský Tel.Me T910, americký Audiovox RDX-730, čínský Eastcom, všichni tito menší světoví výrobci mají v nabídce telefon od čínského Palmaxu. Jedná se o mobily klasické koncepce, a možná proto si udržují velice slušnou prodejnost, protože řada firem se nyní orientuje především na výrobu véčkových mobilů.

Zřejmě prvním přejatým telefonem od Palmaxu byl model XG3, který má pod jiným označením ve své nabídce například americký Audiovox, a to pod názvem RDX-730 , nebo čínský Eastcom. Telefon má integrovanou anténu, velice pohledný zaoblený tvar a příjemné rozměry 109 x 46 x 18 mm. Svojí hmotností se model XG3 řadí do průměru klasických telefonů, váží 79 gramů a na první pohled zaujme především svým zajímavým displejem. Ten je plně grafický, má efektní a velmi příjemné tmavěmodré podsvícení. Nabízí čtyři odstíny šedi pro zobrazení znaků a písma a má poměrně slušné rozlišení 112 x 64 bodů. Telefon je určen pro evropský a asijský trh, pracuje ve dvou pásmech GSM (900/1800 Mhz) a v jeho standardní funkční výbavě nechybí přenos dat pomocí GPRS (konfigurace 4+1 timeslot), Wap verze 1.2.1, jazyk T9, kalendář atd. V nabídce amerického Audiovoxu má telefon ještě další rozšířené funkce, jako je například podpora EMS zpráv. Originál se v Asii prodává za cenu v přepočtu okolo 6 000 Kč, „překupníci“ jej nabízejí za cenu o něco vyšší. Telefon napájí Li-Ion baterie (650 mAh) a měl by vydržet téměř 3 hodiny hovoru a až 200 hodin v pohotovostním režimu.

Dalším převzatým modelem je letošní produkt Palmaxu s označením XG5. Tento telefon má téměř stejný tvar jako XG3, má rovněž stejnou hmotnost a podobné funkce. Jediný, a to podstatný rozdíl, je v displejích. Palmax XG5 má velice povedený barevný displej, který nabízí 4096 barev, je pasivně podsvícený s rozlišením 128 x 96 bodů.

Telefon Palmax XG5 více než připomíná nový rakouský mobil Tel.Me T910, o kterém jsme vás informovali v tomto článku. Rovněž italský Drinit slaví s tímto modelem nemalé úspěchy. Ve své standardní výbavě telefon nabízí 32 přednastavených polyfonických melodií, vibrační vyzvánění, kalendář, osobní diář, světový čas a dvě hry (Had a Reversi). Telefon je rovněž duální, z jeho pokročilých funkcí lze vybrat rychlý přenos dat GPRS (4+1), Wap (1.2.1), EMS a SMS, bohužel již nevlastní infraport nebo bluetooth, takže k počítači se dá připojit pouze pomocí sériového kabelu. Telefon lze pořídit v přepočtu za cenu něco málo přes 10 000 Kč a jeho Li-Ion baterie (650 mAh) by měla vydržet až 200 hodin v pohotovosti a až 180 minut hovoru.

Abychom měli nabídku telefonů Palmaxu uzavřenou, představíme vám ještě loňský model - telefon s označením XG2. Jedná se o klasický telefon určený pro méně náročné zákazníky, což ale neznamená, že je nezajímavý a funkčně chudý. Palmax XG2 má rozměry, kterými se řadí do průměru telefonů střední třídy (109 x 44 x 19 mm) a váží pouhých 76 gramů. Telefon má plně grafický dvoubarevný inverzní displej, zajímavě barevně řešený (zobrazuje světle modrá písmena a znaky na černém podkladě) a má rozlišení 112 x 64 bodů. Dobré grafické vlastnosti displeje uživatel ocení zejména při hraní her, k dispozici jsou v základní verzi dvě (Had a Reversi). Mezi další funkce patří Wap verze 1.1, GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, kalendář, kalkulačka, světový čas, osobní diář a vibrační zvonění. Telefon napájí Li-Ion baterie s kapacitou 650 mAh a podle informací výrobce by měl vydržet 3 až 5 hodin hovoru a až 4 dny v pohotovostním režimu. Základní cena se v přepočtu pohybuje okolo 3 800 Kč.

Přímo od výrobce se nám podařilo zjistit informace o dalších chystaných novinkách Palmaxu, již brzy by se měly objevit modely XG7 a XG8, o kterých se toho prozatím moc neví, snad jen to, že by měly mít podobný barevný displej jako XG5. Dá se celkem snadno předpokládat, že i tyto nejnovější modely se dostanou do Evropy prostřednictvím menších firem, které je přeznačí a zařadí do své nabídky. Pro českého zájemce o tyto mobily bude zřejmě nejschůdnější vypravit se pro ně do blízkého Rakouska, kde je jednak bude v brzké době nabízet místní výrobce Tel.Me a jednak na zdejším trhu má italský Drinit celkem dobré zastoupení. Pokud se rozhodujete pro klasický telefon, mohl by být právě model od Palmaxu pro vás nejlepším řešením, ať už na sobě nese jakékoli jméno.