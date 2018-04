Atraktivní novinka Philips 639 a další nové modely pro rok 2004

Zatím neoficiálně jsou k dispozici první fotografie nového Philipsu 639. Toto véčko střední cenové kategorie odpovídá výbavou modelu 530, který se již na našem trhu prodává. Premiéru tohoto telefonu lze očekávat přibližně v únoru letošního roku, pravděpodobně u příležitosti veletrhu 3GSM World Congress v francouzském Cannes. Společně s tímto modelem by premiéru mohl mít i model 535, o kterém jsme vás podrobněji informovali již v tomto článku.

530 jako véčko

Philips 639 je véčko téměř stejného střihu, jako low-endový model 330. Odpovídá tomu jak samotný tvar telefonu, tak rozmístění tlačítek na klávesnici. Zatím není jasné, jestli telefon bude mít i vnější displej. Jediné dostupné obrázky telefonu tuto možnost nenaznačují, jiné zdroje ale o vnějším displeji hovoří (monochromatický). V každém případě bude hlavní displej aktivní a to při rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev.

Výbava telefonu by měla odpovídat Philipsu 535, což je lehce inovovaná verze modelu 530 s integrovaným fotoaparátem. Ten ale nové véčko mít nebude, bude možné k němu připojit jen fotoaparát přídavný a to do zdířky na pravém boku telefonu. Z další výbavy stojí za pozornost hudební mixážní program BeDJ, GPRS třídy 10, podpora MMS, možnost přiřazení fotografie ke kontaktu a další funkce známé z modelů 530 a 535. Otazník zatím visí nad podporou Javy. Rozměry telefonu zatím neznáme, hmotnost by měla být velmi příznivých 75 gramů. Telefon se bude dodávat v několika různých barevných variantách, jak je patrné z prvních dostupných obrázků.

Další atraktivní novinky

Něco málo víme i o dalších chystaných modelech Philipsu pro tento rok. Informace ale nejsou oficiální a ještě se mohou změnit. Některý z těchto telefonů by měl být představen ještě na jaře letošního roku, pravděpodobně na veletrhu CeBIT v březnu letošního roku.

Zajímavá bude řada telefonů Philips 550, 755 a 759. Všechny tři telefony by měly mít dotykový displej s funkcí rozpoznávání písma. Nebude se ale asi jednat o chytré telefony v pravém slova smyslu. Přístroje budou mít vlastní operační systém a bude se jednat o telefony střední třídy. Ještě zajímavější bude Philips 855. Bude se jednat o véčko s otočnou horní částí, na které budou dva barevné displeje. Hlavní TFT 65 000 barev a vnější STN 4 096 barev. Telefon by měl mít i integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu! Celková paměť telefonu by měla být téměř 10 MB. Poslední novinkou Philipsu, o které se mluví, je nový model Xenium. Mělo by se jednat o véčko s barevným displejem, ale žádné další podrobnosti o tomto telefonu neznáme.