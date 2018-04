Atraktivní dotykáč za 3590 korun. Recenze Samsungu Corby

Samsungů s dotykovým displejem je v současné době na trhu několik. Vrchol nabídky tvoří smartphony s otevřenými operačními systémy Android, Symbian nebo Windows Mobile. U jednodušších modelů korejský výrobce preferuje vlastní uživatelské prostředí TouchWiz.

Levné dotykové Samsungy si získaly slušnou popularitu. Například model Star již překonal hranici 10 milionů prodaných kusů. Tohoto úctyhodného čísla se podařilo dosáhnout za pouhých šest měsíců od začátku prodeje. To z modelu Star činí nejlépe prodávaný Samsung všech dob. čtěte - Hit letošního léta. Recenze dotykového Samsungu Star za 4000 korun

Samsung Corby v Katalogu mobilů. Vedle něj vylepšený model Corby PRO, model Star a konkurence v podobě LG Cookie.

Levný mobil s dotykovým displejem, který zaujme atraktivním designem a výměnnými zadními kryty.

Samsung nechce usnout na vavřínech a připravil novinku, která by měla na úspěch Staru navázat. Nový Samsung Corby (typové označení S3650) je zacílen na mladé uživatele, svojí výbavou se však řadí pod veleúspěšný Star. Novinka patří do nové stejnojmenné řady, která zahrnuje ještě modely CorbyTXT a CorbyPRO. čtěte - Hit Samsungu se jmenuje Corby. Za 3 700 korun dotykáč nebo komunikátor

Design – moderní elegance

Kdo tvrdí, že mobily s rozměrným dotykovým displejem nemohou mít atraktivní design, ten neviděl Samsung Corby. Design mobilů s dotykovým displejem, je limitován velkou plochou displeje na čele telefonu, která neumožňuje designérům telefonu vtisknout osobitý charakter, a místo není ani na různé módní výstřelky.

Corby má však dotykový displej poměrně malý, a tak se mohli designéři vyřádit. Nový Samsung má elegantní tvary s výrazným zaoblením v rozích. Na vrchu přístroje se nachází efektně zakrytovaný reproduktor. Spodní část je potom ozvláštněna mírně vystupující linkou. Pod displejem se nachází efektně tvarované ústřední ovládací tlačítko a místo zbylo i na klávesy pro přijetí a ukončení hovoru.

Elegantně jsou vyřešené boční ovladače, které mají žlutou barvu. I v celočerném provedení tak novinka od Samsungu vypadá efektně. Zadní kryt zabírá celou spodní zaoblenou hranu, vrchní hranu naopak tvoří přední část krytu. Boční profil oddělující přední a zadní část krytu je tak ve dvoubarevném provedení efektně rozdělen šikmou čarou.

Jelikož je Samsung Corby určen pro mladé uživatele, připravil výrobce pro tento model výměnné zadní kryty. Ty mohou mít různou barvu a některé z nich jsou vylepšeny o grafické obrazce. V základním balení se dodávají hned tři kryty.

V našem případě se jedná o černý kryt a dva žluté, z nichž jeden má na sobě efektní barevné obrazce. Dokoupit bude možné další různě vyvedené výměnné zadní kryty. Designéři zadní část telefonu osvěžili o červené orámování čočky fotoaparátu.

Zpracování telefonu je na skvělé úrovni, ani zadní výměnné kryty nevržou a drží jako přibité. Kvalita materiálů v konkurenci mobilů jiných značek obstojí. Samsung Corby není velký, snadno se vejde do každé kapsy. Jeho rozměry jsou 103 x 56,5 x 12 milimetrů, váží 90 gramů.

Displej – slušná kvalita

Dotykový displej Samsungu Corby má rozlišení pouze QVGA. Displej je však dostatečně rozměrný pro ovládání prsty, jelikož má úhlopříčku 2,8 palce. Na dané rozlišení větší rozměry TFT displeje nemají za následek hrubší rastr, zobrazení je dostatečně jemné. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev.

Specialitou Corbyho je možnost nastavit grafické provedení menu nazvané Cartoon. Tím se testovaný model liší od jiných dotykových Samsungů. Toto grafické provedení zobrazuje ikony hlavního menu jako by byly nakreslené tužkou. To jen podtrhuje zacílení Corbyho na mladší uživatele. Zvolit lze samozřejmě klasické zobrazení.

Vylepšit zobrazení menu můžeme i výběrem různých fontů písma. Na výběr je ze čtyř typů fontu. Na úvodní obrazovku, která zahrnuje hned tři plochy, je možné zvolit libovolnou tapetu. Libovolný obrázek je také možné nechat zobrazený pod nabídkou hlavního menu. To však neplatí pro zmiňované grafické provedení Cartoon.

Čitelnost displeje na přímém slunečním světle je na slušné úrovni. Jas displeje lze nastavit v pěti krocích. Displej je možné nechat podsvícený od osmi sekund do deseti minut.

Baterie – skvělá výdrž

Novinka Corby používá baterii s kapacitou 960 mAh. Ta by měla podle výrobce stačit na výdrž v pohotovostním režimu až 730 hodin, tedy přes třicet dní. Měsíc nám Samsung Corby ale na příjmu nevydržel. Při běžném používání zahrnujícím i poslech hudby vydržel v našem testu nový Samsung velmi slušných osm dní. Výrobce udává možnost nepřetržité telefonovat až 540 minut.

Ovládání – přehledný TouchWiz

Novinka Corby používá osvědčené uživatelské prostředí TouchWiz a tak se ovládání neliší o podobných dotykových Samsungů. Na úvodní obrazovku lze z postranní lišty (kterou lze schovat) na plochu přetáhnou různé widgety zastupující jednotlivé funkce telefonu. Nechybí ani on-line widgety pro internetové služby.

Úvodní obrazovka má tři plochy, mezi kterými se lze pohybovat přejetím prstu vpravo či vlevo. Na každé ploše tak mohou být uloženy jiné widgety, což zaručuje bezvadnou přehlednost.

Ve spodní části displeje se nachází tři položky, které slouží ke vstupu k vytáčení telefonního čísla, ke vstupu ke kontaktům a pro vstup do hlavního menu. Hlavní menu je rozloženo na třech stránkách, mezi kterými se opět přechází přejetím prstem do stran.

Ovládání je pohodlné, ale některé dotykové Samsungy s TouchWiz mají citlivěji nastavenou odezvu na dotyk. To se projeví při rolovaní v seznamech nového Corbyho, kdy dochází k nechtěným přehmatům. Dotyk na vybrané položky doprovází zavibrování. To by mohlo být o něco málo silnější.

Na pravém boku se vedle spouště fotoaparátu nachází tlačítko pro uzamknutí telefonu. Nastavit můžeme i automatické zamykání. Odemknout telefon je možné nejen tlačítkem na boku, ale také delším přidržením položky zámku na dotykovém displeji. Na výběr je i odemknutí po nakreslení předem zadaného znaku prstem na dotykový displej.

Telefonování – 1000 kontaktů

Se Samsungem Corby se dovoláme po celém světě, jelikož podporuje všechna čtyři pásma GSM. Telefonní seznam má dostatečnou kapacitu pro 1000 kontaktů. Listovat v kontaktech je možné buď přímo, nebo pomocí posuvného jezdce na pravé straně displeje. Tak lze najet na vybrané písmeno z abecedy. Nastavit můžeme ovládání pro praváky nebo leváky.

Samozřejmostí je přímé vyhledávání pomocí klávesnice a znaků. To však nefunguje postupným zadáváním, ale přímým vypsáním jednoho čí více písmen. Každý kontakt může mít přiřazen opravdu vyčerpávající počet položek. Nechybí specifické vyzvánění pro každý kontakt a zvolit lze i typ vibrace.

Ke každému kontaktu lze také přiřadit vlastní upozornění na došlou zprávu a vlastní fotografii. Kontakty s fotografií se mohou automaticky zobrazovat v karuselovém menu, které je přehledné a rychlé. Telefon nabízí detailně citovatelné vyzváněcí profily. Kvalita reprodukce hovoru je slušná, stejně jako citlivost na příjem signálu.

Stejně jako další nové Samsungy i model Corby disponuje funkcí falešný hovor. Ten je možné využít v případě ohrožení, kdy stačí podržet tlačítko pro regulaci hlasitosti a telefon začne sám vyzvánět. Aby iluze příchozího hovoru byla dokonalá, lze nahrát i hlas fiktivní volající protistrany.

Zprávy – chybí pohodlnější klávesnice

Paměť na textové zprávy má kapacitu 500 SMS. Nechybí doručenky a možnost mazání podle složek. Při psaní je k dispozici klávesnice s tradičním rozložením 3 x 4 klávesy. Pohodlnějšímu psaní by prospěla klávesnice s rozložením QWERTY, která by se zobrazovala na šířku. Ta však chybí, stejně jako pohybový senzor.

Nechybí prediktivní slovník T9, který nabízí na výběr možná slova pro dokončení. Telefon zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 2295. Nabídka zahrnuje i SOS zprávu, kterou lze odeslat v případě ohrožení. Při psaní MMS je možné přímo z editoru fotografovat nebo pořizovat videonahrávky a zvukové záznamy.

V testovaném telefonu nechybí ani e-mailový klient, který umožňuje odesílat i přílohy. Maximální velikost e-mailu může být 5 MB a stahovat e-maily lze i automaticky v zadaných intervalech. Telefon nabízí možnost přidávat podpisy a vizitky, stejně jako obdržet zprávu o doručení a o přečtení.

Další funkce – sociální sítě v dlani

Nový Samsung Corby má poměrně bohatou multimediální výbavu zahrnující povedený video přehrávač a hudební přehrávač. Ten dokáže zobrazit obrázek alba, ze kterého hudební skladba pochází. Samozřejmostí je přehrávání na pozadí, náhodný výběr a opakování. Tvořit můžeme playlisty a ve výbavě nechybí ani FM rádio s RDS.

Bohužel testovaný dotykový Samsung nedisponuje audiokonektorem 3,5 milimetru. Pod tlačítky pro regulaci hlasitosti na levém boku přístroje se pouze nachází zakrytovaný konektor sloužící i pro připojení telefonu k počítači a k nabíjení. Nejedná se však o microUSB konektor, ale o proprietární konektor, který známe ze starších Samsungů.

Absenci 3,5 mm konektoru pro připojení klasických sluchátek nahrazuje alespoň standardně dodávaná redukce. Sluchátka dodávaná v balení by mohly být kvalitnější, poslech přes ně je zahuhlaný. Telefon jinak přehrává hudbu kvalitně, což dokazuje poslech přes kvalitní klasická sluchátka. Hudbu můžeme poslouchat i přes stereofonní bezdrátová sluchátka.

Vestavěná paměť 80 MB by pro uložení dostatečného počtu multimédií nestačila a tak nechybí slot pro paměťové karty. Ten se sice nachází pod krytem baterie, při výměně však není nutné telefon vypínat. Pomocí microSDHC paměťových karet lze paměť zvětšit až o 8 GB.

Samsung Corby nepodporuje sítě třetí generace a v této kategorii mobilů bychom marně hledali i wi-fi. Pro připojení na internet tak musí stačit podpora datových přenosů EDGE třídy 10. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.1 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0; Mass Storage).

Testovaný dotykový mobil je vybaven internetovým prohlížečem Dolphine 1.0. Přestože je datová podpora omezená na EDGE, nechybí v telefonu RSS čtečka a odkazy na různé internetové služby a sociální sítě jako je Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Flicker, Photobucket, Picasa nebo Friendster.

Internetové připojení využívá i aplikace pro rozpoznávání neznámé hudby. Vlastní položku mají služby od Google. Nechybí tak internetový vyhledávač, přístup na Gmail a aplikace Google Maps. Satelitní navigaci ale nový Samsung ve své výbavě nemá.

Model Corby není smartphone a tak lze jeho schopnosti rozšířit pouze pomocí Java aplikací, které lze minimalizovat na pozadí. V telefonu je předinstalováno šest her, ani jedna však není v plné verzi. Jedná se pouze o dema, plnou verzi je nutné dodatečně zakoupit.

Organizační složku zastupuje ve výbavě Samsungu Corby přehledný kalendář, úkolovník a poznámkový blok. Nechybí hlasový záznamník, světový čas, kalkulačka, převodník, časovač, stopky a budík. Specialitou je slovník.

Fotoaparát – kvalita postačí

Dvoumegapixelový fotoaparát testovaného Samsungu převapí poměrně slušnou kvalitou. Pro pořízení běžných momentek bohatě postačí. Nechybí samospoušť, vyvážení bílé, několik efektů a noční režim. K dispozici je editor pro úpravu snímků a možnost odeslat fotografii na internet. Zapomnělo se na blesk. Videonahrávky mohou mít rozlišení pouze QVGA.

Sečteno podtrženo

Nový dotykový Samsung Corby je povedený mobil, který přes příznivou cenu nabízí slušnou výbavu. Předností novinky je povedený design s atraktivními výměnnými kryty a graficky skvěle ztvárněné uživatelské prostředí. To z něj dělá vhodný dárek pro děti nebo dospívající uživatele.

Po stránce výbavy lze vytknout zejména absenci audiokonektoru 3,5 milimetru a chybějící podporu sítí třetí generace. Naopak pochválit musíme kvalitní displej a povedený hudební přehrávač. Škoda pouze standardně dodávaných sluchátek, které by mohly mít větší kvalitu. Jedničku s hvězdičkou zasluhuje skvělá výdrž.

Paradoxní je cena novinky. Model Corby je totiž o něco dražší než lépe vybavený a pouze půl roku starý Samsung Star. Rozdíl v ceně ale není propastný, činí pouze 40 korun.

Při rozhodování je tedy nutné na misku vah přidat atraktivní vzhled novinky oproti konzervativnímu designu modelu Star. Jinak by naše volba asi padla na prověřený a lépe vybavený Samsung Star. Samsung Corby se prodává za oficiální cenu 3590 korun včetně daně.