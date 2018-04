Atomic Time - chcete být vždy přesní?

Atomic Time je malá freewarová utilita, která se jednoduše a rychle postará o to, aby hodiny na vašem kapesním počítači stále ukazovaly přesný čas. Atomic Time totiž přes internet synchronizuje hodiny na Psionu přímo podle atomových hodin. Program vyžaduje systém Epoc Release 5, bohužel tedy nepoběží na původních Psionech Series 5, ale pouze na novějších Series 5mx, Revo, Revo Plus, Series 7, netBook a jejich klonech. Současná verze programu nese číslo 1.02, autor se představuje jako Robin Hood.

Instalace

Atomic Time zabírá sympatických 38 kB, instalace je snadná a rychlá. Po instalaci se ikona programu zobrazí v Ovládacím panelu (ne tedy na liště Extras), odkud lze přistupovat ke konfiguračnímu dialogu utility. Již od počátku jsou zde sice všechna nastavení provedena tak, aby bylo možné program jednoduše začít používat, přesto je však nutné nejdříve tento dialog otevřít a potvrdit, aby se inicializovala funkčnost utility.

Nastavení

Na kartě General většinou není třeba nic měnit, základní volba Sync on connection umožňuje, aby program synchronizoval čas při navázání internetového připojení. Rovněž nastavení Prefered server není nutné upravovat. Pokud k tomu přesto máte důvod, pak vězte, že můžete vybírat z široké nabídky předdefinovaných serverů a případně i pomocí tlačítka Servers přidávat další.

Za zmínku stojí zejména nastavení Adjust method na kartě Adjust, kde je implicitně vybráno Prompt. Toto nastavení způsobí, že si program při každém připojení k internetu vyžádá potvrzení od uživatele, zda má být synchronizace času provedena. Při vybraných možnostech Adjust always, Adjust if below a Adjust if above bude čas synchronizován pokaždé i bez potvrzení uživatele. Odchylku času hodin na Psionu od přesného času podle atomových hodin, při které dojde k synchronizaci, pak lze specifikovat na spodním řádku dialogu.

Zaškrtávací políčko Notify of time adjustment na kartě Advanced povolí zobrazování informační hlášky pokaždé, kdy dojde k nastavení času. Pokud v Auto adjust nastavíte jinou než nulovou hodnotu, bude Atomic Time provádět synchronizaci času vždy po zvolených intervalech.

Práce s programem

Velkou výhodou programu je fakt, že pracuje téměř nezištně a synchronizaci času umožňuje provádět automaticky, aniž by k tomu byly potřeba nějaké úkony uživatele. Pokud zrovna nemáte nastaveno Adjust na Prompt, pak dá Atomic Time o své činnosti vědět pouze prostřednictvím hlášky "Atomic Time: time adjusted", která se zobrazí krátce po navázání připojení k internetu. Nicméně i tuto hlášku lze potlačit a pak se program stane takřka neviditelným, avšak stále nepřetržitě funkčním.

Kromě automatického nastavování času umožňuje Atomic Time i manuální synchronizaci. K tomu slouží tlačítko Adjust now v ovládacím dialogu utility. Pokud tedy z nějakého důvodu nechcete, aby program pracoval automaticky, máte možnost vyvolat synchronizaci času pouze tehdy, kdy to uznáte za vhodné.

Používání Atomic Time nepřináší nějaké znatelné zpomalení ani nároky na přenesená data, během dosavadního používání jsem se nesetkal ani s nějakým nestandardním chováním. Jedinou věcí, na kterou je třeba brát zřetel, je fakt, že Atomic Time běžící na pozadí dokáže udržet internetovou komunikaci a proto je vždy nutné se pokaždé odpojovat od internetu manuálně. Příkladem je třeba práce s aplikací Email, kde uzavření posledního otevřeného poštovního účtu (pokud zároveň neběžela i jiná aplikace pracující s internetem) způsobilo i automatické odpojení od internetu. V případě běhu Atomic Time nyní k automatickému odpojení nedojde ani po uzavření posledního účtu, pokaždé je nutné odpojovat se ručně.

Hodnocení

Atomic Time je velice povedená doplňková utilita, která si jistě najde místo na mnoha kapesních počítačích. V její prospěch hovoří nejen dobrá funkčnost, množství nastavení a nízké nároky, ale v neposlední řadě také to, že je Atomic Time distribuován zcela zdarma.