Atletika kvete v každém věku, i na mobilu

Kdyby Playman skutečně existoval, byl by to asi největší univerzál na Zemi. Jen se podívejte, jaké sporty provozuje, zimní sporty (od biatlonu přes skoky na lyžích po boby), plážový volejbal a ještě k tomu nemalou sadu atletických disciplín. A nepochybujte, že zůstane jen u jmenovaných. No pojďme se podívat, jak mu to jde, když si obuje tretry.

Ovládání se sice na první pohled jeví chaoticky a nezvladatelně, ale opak je pravdou. Pomocí kláves 1, 2 a 3 v náhodně generovaném pořadí a občasného stisku tlačítka 5, pro odraz, odhoz nebo podobnou aktivitu, se hraje velmi snadno a zvládnutí systému je téměř intuitivní.

Pevné pořadí kláves by navíc napomáhalo k lepším než světovým výkonům, a to by snížilo soutěživost a zábavu z hraní. Procvičení reflexů, způsobené tímto ovládáním, se bude určitě hodit při nějaké té 3D akci, až zpoza rohu vyskočí něco, co by se jistě vyjímalo jako předložka ke krbu nebo jiná trofej.

Hra obsahuje celkem pět výborně graficky zpracovaných disciplín: 100m sprint, 110m překážky, skok daleký, oštěp a disk. Tedy polovinu desetiboje. Pokud si myslíte, že nejtěžší jsou technické oblasti jako disk nebo oštěp, rádi vás vyvedeme z bláhového omylu.

Všechny sporty, u kterých se dá předem určit rytmus je jednodušší na natrénování, než běh, kde jenom doufáte v brzký konec. Když už jsem u toho tréninku, ve hře samotné jsou hned tři herní režimy: trénink, kde máte neomezeně pokusů, jednotlivé disciplíny, kde už závodíte tak říkajíc naostro a turnaj, což je vlastně všech pět disciplín seřazených podle autorů.

Vizuální část je na velmi vysoké úrovni a obsahuje i zajímavé detaily v podobě písku odlétávajícího po dopadu skoku dalekého nebo komiksově kmitající nohy při velmi rychlém běhu, o hopsajících fanoušcích nemluvě. Možná i díky tomu je hra poměrně veliká a náročná na telefon, což způsobuje občasné zasekávání, zvláště při přechodu z technické disciplíny na běh a naopak. Například u překážek to doopravdy nepotěší, protože tam máte pouze jeden pokus a chybu už nenapravíte.

Další chybkou je téměř nulová možnost hry více hráčů. Šance zahrát si proti kamarádům tu sice je, ale pouze na jednom telefonu. Musíte se tak u mobilu střídat, což počáteční nadšení většinou rychle zchladí. Nakonec vám z toho vyjde, že víc lidí hraje hru jednoho hráče.

Když už se odhodláte přes všechny zápory hrát třeba tři, díky již zmíněným nárokům na hardware má vždy ten třetí, nebo chcete-li poslední v pořadí, nespornou výhodu, protože jemu se hra už vůbec netrhá, zatímco prvnímu hodně a druhému ještě trochu ano.

Přes několik zmíněných vad je Playman Summer Games výbornou hrou a rozhodně stojí za to si ji zahrát. Je pravdou, že není z nejlevnějších, ale její výrobce si odměnu rozhodně zaslouží. Pokud ale máte rádi atletiku a doopravdy rádi si zahrajete na svém telefonu podporující JAVU, nemohu než doporučit.