ATI IMAGEON 3200, grafický akcelerátor pro kapesní počítače

I když na trhu s kapesními počítači stále v oblasti CPU kraluje Intel se svými mobilními procesory StrongARM / XScale a u Palm OS kompatibilních kapesních počítačů samozřejmě také Motorola s procesory Dragonball a jejich čistokrevnými RISC nástupci, moderní handheldy a PDA zařízení všech typů stále častěji obsahují i speciální grafický akcelerátor. Proč, to je snad jasné - multimédia mají něco do sebe a stále častěji se budou objevovat náročné hry vyžadující víc než jen hrubou výpočetní sílu procesoru a video či filmy si také žádají své. Společnost ATI proto zcela přepracovala svůj původní grafický čip IMAGEON 100 (viz fotografie, obrázky jeho nástupce ještě nejsou k dispozici) určený pro různá mobilní zařízení kapesních rozměrů a oznámila jeho novou výkonnější verzi s názvem IMAGEON 3200 patřící už k druhé generaci takto koncipovaných čipů.





Oficiálně ATI označuje IMAGEON 3200 poněkud dramaticky jako multimediální koprocesor, lepší ale bude držet se osvědčenějšího pojmu grafický čip nebo grafický akcelerátor pro mobilní zařízení. IMAGEON 3200 je tedy výkonný grafický akcelerátor s nízkou spotřebou, jehož nasazení v PDA a nových generacích mobilních telefonů může znamenat nejen vážnou konkurenci pro stále poměrně rychle rostoucí trh s kapesními herními konzolami, ale hlavně výrazný posun ke kvalitnějšímu přehrávání filmů nebo k promítání multimediálních prezentací ve vysokém rozlišení. IMAGEON 3200 obsahuje vylepšený 2D grafický engine (pochopitelně na úrovni hardwaru), integrovaný MPEG/JPEG hardwarový dekodér a mimo jiné také slušné možnosti spolupráce s různými vstupními a výstupními zařízeními, pro která tak nebude muset mít například smartphone další drahé čipy.



2D akcelerace grafiky zahrnuje hardwarovou podporu alpha blendingu, rotace objektů a Gouraudova stínování, což dává víc než zajímavé možnosti u her, animací, zobrazování obrázků, image processingových efektech apod. MPEG/JPEG dekodér ulehčí hlavnímu systémovému procesoru více než 50 % práce, což se samozřejmě projeví jak na zvýšení počtu snímků/s při přehrávaní animací a filmů, ale dle tiskové zprávy ATI také částečně omezí nežádoucí obrazové artefakty MPEG/JPEG komprese. IMAGEON 3200 obsahuje vlastní rychlou videopaměť SRAM (neplést s SDRAM) odporující double buffering pro zvýšení kvality zobrazované grafiky pro "standardní" rozlišení kapesních počítačů až do 320 x 480 bodů. Architektura grafického je navržena tak, aby IMAGEON 3200 mohl přímo bez sebemenších potíží komunikovat s nejpoužívanějšími typy CPU, jako je již v úvodu zmíněný Intel XScale, ale také s čipy Motorola MX1, TI OMAP a Samsung S3C2400 používaných v Pocket PC Phone Edition, smartphones a nově také v Palm OS kompatibilních počítačích. IMAGEON 3200 obsahuje plně programovatelný LCD Timing Controller (TCON), pomocí kterého lze softwarově "přizpůsobit" zobrazovací engine prakticky libovolnému typu LCD displeje používajících různé technologie. Další velmi zajímavou nedílnou součástí grafického čipu je OTG neboli USB On-The-Go jednotka, čímž se IMAGEON 3200 stává prvním čipem umožňujícím přímou komunikaci / připojení dvou USB zařízení (například přímé propojení dvou PDA nebo připojení USB tiskárny) bez nutnosti používání USB HUBu, notebooku nebo desktopu s USB rozhraním. Naprostou samozřejmostí je pak podpora MMC a Secure Digital karet včetně SDIO SD karet (např. Bluetooth karty, CD karty s digitálními fotoaparáty apod.). Velkou výhodou určitě je i Video Capture Port umožňující mobilnímu zařízení s čipem IMAGEON 3200 video capturing například přes připojený digitální fotoaparát či webovou kameru. Maximální podporované rozlišení při video capturingu je 640x480 bodů a podporovány jsou tři vstupní formáty videa včetně standardu ITU-656.



A jak to vypadá s dostupností a cenou grafického čipu? Momentálně je IMAGEON 3200 dostupný v ukázkových vzorcích, sériová výroba a prodej by měla být zahájena koncem listopadu. Cenu čipu IMAGEON 3200 zatím společnost ATI neuvádí, už z principu se ale určitě nebude pohybovat v mnoha desítkách USD.