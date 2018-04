ATEUS-OMEGA: ústředna s chytrou GSM bránou

Mezi zařízení, která dokážou využívat služby GSM sítí, se řadí i pobočkové telefonní ústředny. Propojení analogové sítě s veřejnou mobilní sítí prostřednictvím GSM brány přináší několik výhod. Na síť GSM můžete volat z obyčejného stolního telefonu za tarif GSM-GSM. Z jednoho GSM telefonu, který má svá nejlepší léta již za sebou, volají všichni pracovníci firmy nebo úřadu a zákazník se dovolá přímo na mobil i jim, přestože nemají každý svůj.

Zpřístupnění sítě GSM uživatelům pobočkové telefonní ústředny ušetří nemalé peníze. Přímým voláním GSM-GSM se totiž vyhnete drahému přechodu z pevné sítě, levnější bude také volání např. z Prahy majiteli mobilu, který má kancelář v Beskydech. Díky Paegas Internet Call výrazně ušetříte i za mezinárodní spojení. Úspory, které v rámci pobočkové ústředny získáte, se pohybují v rozmezí 50%-80%, takže se GSM brána určitě vyplatí.

Na první pohled jednoduché - k ústředně připojíte GSM bránu a peníze by se měly sypat zpět do Vaší kapsy. Ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Ne každý uživatel ústředny si zapamatuje, kdy volat pře pevnou síť, kdy přes EuroTel a kdy přes Paegas. Když si to zapamatuje, změní se ceny a telefonní účty opět narostou.

Řešení se dá vždy nějaké najít. Pobočková ústředna ATEUS-OMEGA, výrobek české firmy 2N má kromě vestavěné GSM brány hlídací program Šetřící automat.

Tento program při správném nastavení neponechá nic náhodě a přemýšlí za nepřemýšlícího uživatele. Číslo vytočené na obyčejném telefonu ústředna přijme, porovná s volacími znaky v tabulkách, vybere nejlevnější linku pro spojení a hovor nasměruje tam. Každý, kdo vytočí 038, dostane pevnou síť, po vytočení 0602 zase EuroTel. Až sem je řešení celkem snadné. Šetřící automat umí ale více. Jako příklad může posloužit česká firma s partnerem v Německu. Ústředna po vytočení čísla, např. 004940202020, pozná, že se jedná o mezinárodní hovor a podle volacího znaku zjistí, že pro tuto zemi může využít levnější Paegas Internet Call. Šetřící automat tedy vyzvedne GSM bránu, vytočí 42 a volbu doplní Vámi voleným číslem. V jiných případech může část původního čísla vynechat nebo zaměnit a hovor směrovat na další síť, jak ukazuje obrázek. Človíček, který původní číslo vytočil, o tom nemusí vůbec vědět. Dozví se to až podle nižšího telefonního účtu nebo pokud se nepodaří navázat spojení levnou cestou. Ústředna mu totiž příjemným hlasem oznámí Dražší hovor a vytočí původně volené číslo do pevné sítě.



Takto funguje princip "Šetřícího automatu" - například v Německu se tato metoda používá i pro výběr operátora dálkových volání a s liberalizací trhu se s ní budeme sektávat stále častěji.

Úsporu, kterou se ATEUS-OMEGA chlubí, dosahuje prostřednictvím dvou vestavěných GSM bran (volitelné moduly, stejně jako vnější a vnitřní linky), případně s dalšími připojenými externími branami. Zajistí tak dostatečnou hovorovou kapacitu s oběma sítěmi GSM pro všech až 50 vnitřních uživatelů. Šetřící automat doplňuje ještě modul internet telefonie, který pro provoz nepotřebuje počítač. Ale to už je zase na další povídání o možnostech ústředen Ateus-Omega nasazených do jakéhosi larválního stádia IP telefonie.

Ústředny Ateus-Omega u nás prodává firma 2N a existuje pro ně dokonce speciální web.