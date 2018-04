Ateus Omega nabídne víc, než jen samotné telefonování

Modulární pobočkové ústředny středních kapacit jsou vděčným výrobním artiklem mnoha telekomunikačních firem, a tak v této oblasti máte na výběr široké spektrum značek, modelů i provedení. Při zadávání požadované konfigurace přitom vůbec nemusíte být skromní. Za solidní cenu se dá pořídit systém vládnoucí všemi vymoženostmi současnosti. Nemusíte mít přitom obavy ani ze složitého nastavování. Většina obslužného softwaru má jednoduché ovládání, navíc s prvními kroky vám zpravidla pomůže i dodavatelská firma. Podívejme se však na pobočkovou ústřednu Ateus Omega od 2N, podrobenou dlouhodobému redakčnímu testu.

Instalace

Abychom mohli produkt vyzkoušet opravdu detailně, dostali jsme ústřednu nesestavenou, tvořenou jen šasi se základní deskou a množstvím oddělených rozšiřujících modulů. Všechny konektory jsou sice navrženy tak, aby znemožnily špatné umístění, přesto je však výhodnější před osazováním nahlédnout do přiloženého manuálu. Obsahuje totiž různá doporučení pro co nejlepší sestavení a navíc se dozvíte, které porty budou průchozí při výpadku napájecího napětí.

Při výběru požadovaných rozhraní máte v podstatě volnou ruku, neboť v nabídce najdete mimo jiné moduly s analogovými pobočkami, systémovými telefony, rozhraním E&M, ze státních linek pak může vybírat mezi klasickými analogovými a digitálními přípojkami ISDN. K dispozici jsou i interní GSM brány, v našem případě osazené GSM moduly Siemens M20. Jediný nedostatek najdete u ISDN, neboť výrobce zatím nemá modul pro S0 pobočku, přímo k ústředně tedy nepřipojíte žádné ISDN zařízení. Pokud vám však jde jen o přenos identifikace volajícího, pak si vystačíte se systémovými telefony. Uvažujete-li však o rychlých datových přenosech, nezbývá, než se vzdát přímé provolby DDI a modem připojit k ústředně paralelně. Alespoň prozatím.

Každý modul představuje trochu neobvykle pouze dvě státní respektive vnitřní linky, přičemž samotná základní deska disponuje pouze čtyřmi pozicemi. Z tohoto důvodu musíte ve většině případů sáhnout po tzv. extenderu. Rozhodnete-li se pro maximální výstavbu, pak budete potřebovat tyto desky dokonce čtyři. Poslední dvě už jsou však ve druhém patře, což částečně omezuje přístup k prvním modulům. Před zahájením instalace je tedy výhodné promyslet co nejvhodnější rozmístění, abyste se vyvarovali dalšímu zbytečnému rozebírání.

Konfigurace

Po nainstalování a spuštění dodávaného obslužného softwaru na vás doslova dýchne propracovanost celého zařízení. Každý, kdo zná alespoň základní odbornou terminologii, se obejde bez použití manuálu, přičemž technikovo srdce doslova zaplesá nad možností detailního nastavení celé ústředny. Nejde jen o strohé definice čísel jednotlivých linek, ale najdete zde i méně obvyklé možnosti konfigurace používaných tónů, doby napojení, minimální délky zvonění apod. Vše máte sice přednastavené z výroby na doporučené hodnoty, takže se ve většině případů těmito parametry nemusíte zabývat, ale přesto možnost zasáhnout do vnějších projevů ústředny potěší.

Státní linky

Tím, že Omega průběžně testuje všechny telefonní linky, dokáže záhy odhalit event. poruchu, přičemž máte-li GSM bránu, tak kromě blikání LED diody na vnější straně šasi vás na problém upozorní i zasláním textové zprávy na mobil. Překopne-li například při opravě vodovodu dělník telefonní linku, máte možnost promptně upravit směrování hovorů tak, aby se dovolali všichni zákazníci na úkor odchozích hovorů z firmy. U každé státní linky, nezávisle na tom, jestli digitální nebo analogové, byste měli nahlédnout do „karty“ v konfiguračním softwaru. Zde navolíte všechny důležité parametry, jako například typ volby (pulzní/tónová), u digitálních pak styl připojení (PTP-ústředna na lince sama/PMTP-s dalšími zařízeními). Máte-li GSM bránu, pak samozřejmě PIN.

Méně tradiční funkce, avšak o to cennější, je tzv. scénář zpracování příchozích volání na jednotlivých státních linkách. Vše tedy může vypadat například takto: volající nejprve bude dotázán, zda-li nezná přímo číslo požadovaného zaměstnance. Po uplynutí deseti vteřin je přepojen na operátorku, a pokud ani ta hovor nezvedne, přijde na řadu asistentka ředitele. Má-li obsazeno, pak bude použit telefonní záznamník.

Kapitola snižování telefonního účtu používáním linek nejvýhodnějších operátorů je vůbec vyřešena až do nejmenších detailů. Vše začíná u seskupování státních linek do jednotlivých svazků, přičemž záleží jen na vás, jaké kritérium zvolíte. Nejen pro budoucí použití se zdá výhodné vytvořit samostatné svazky (maximálně 16 o 24 linkách) se všemi GSM bránami, ISDN, analogovými spoji a teprve pak vytvářet další skupiny kombinující různé typy přípojek, například určené pro meziměstská spojení. Čas strávený s tímto rozřazováním se vám pak bohatě vrátí při nastavování inteligentního směrování hovorů LCR a přiřazování svazků jednotlivým vnitřním linkám. Navíc se to dá použít i jako rozšiřování restriktivních tabulek. Pokud potřebujete například pobočce omezit mezinárodní volání, tak jí stačí znemožnit přístup na svazek, který je určen pro volání do zahraničí. Dáváte-li přednost přímé definici předvoleb, na něž nemají uživatelé volat, pak máte k dispozici čtyři zákazové a dvě výjimkové tabulky, každé s maximální kapacitou 16 záznamů. Zkombinujete-li to se zmiňovaným přiřazováním svazků, získáváte účinný nástroj pro eliminaci nežádoucích hovorů. Pokud někomu zamezíte jakékoliv odchozí hovory, pak zde ještě existuje seznam až osmi nouzových čísel, na něž se dovoláte s libovolným oprávněním.

Pochvalu si zaslouží i provedení zmiňovaného LCR. Máte k dispozici 64 možných analýz volby, kdy podle zadaných parametrů bude z vytáčeného čísla sestaveno skutečně volené a posláno přes jednu z 31 možných tras. Na pohled to sice vypadá složitě, ale ve skutečnosti je to díky výborně provedenému softwaru poměrně jednoduché. S vytáčeným telefonním číslem si můžete skutečně pohrát až do té míry, že bude-li někdo volat například vaši pobočku v jiném městě s číslem 05 12345678, pak ústředna ve skutečnosti zavolá na GSM bránu. Stačí jen nastavit, kolik cifer se má nahradit. Tato schopnost je velmi užitečná i pro internetovou telefonii, kdy ústředna před požadované telefonní číslo přidá předvolbu Netcallu, Xcallu, …

Poměrně užitečný je centrální telefonní seznam s kapacitou pro 200 čísel, přičemž můžete určit, kdo k němu má mít přístup. Vyhradíte-li ho například pouze pro potřeby zaměstnanců z obchodního oddělení, nikdo jiný se k němu nedostane, samozřejmě pokud nebude volat z daného pracoviště. To už ústředna nedokáže ohlídat.

Pobočky

Zvláštní pozornost si zaslouží propracovanost vnitřních linek. Nezávisle na tom, zda-li se jedná o systémový nebo analogový telefon, můžete každou linku pojmenovat, například tedy Jan Novák, přičemž propojíte-li ústřednu s počítačem, rozšíříte popisek i o vhodný obrázek či fotografii. Operátorka už pak nemusí tápat, jakže se ten nový zaměstnanec vlastně jmenuje, vše zjistí pohledem na monitor.

Všechny pobočky lze rozřadit do dvou skupin, například různých firem, a dále na osm oddělení, což je, uvážíte-li maximální počet 56 poboček, v naprosté většině případů dostatečné. Každé oddělení samozřejmě můžete pojmenovat i opatřit zmiňovaným obrázkem či ikonou. S tím souvisí i detailní možnost nastavení vyzvánění.

Samozřejmostí jsou všechny typy možných přesměrování, tzn. bez rozlišení, při obsazení či nepřítomnosti, k čemuž přibyl ještě profil následování po firmě. Méně tradiční už je existence dvou vícenásobných účastnických čísel, což využijete například pro rozlišení soukromých a služebních hovorů.

Porovnáme-li Omegu s ústřednami stejné cenové kategorie, pak musíme ještě zmínit funkce rozhlasu, kdy po vytočení přístupového kódu se u všech systémových telefonů bez výjimky zapne hlasitý telefon a do éteru přenášejí váš vzkaz. Poměrně užitečná je i tzv. střetávací konference. Vyhlásí-li někdo například poplach ve výrobní hale, pak všichni odpovědní vedoucí vytočením speciálního čísla utvoří konferenci, v níž se mohou například poradit o dalším postupu. Hlavní výhoda je v tom, že nejde o klasické sestavení několika hovorů současně, ale naopak přihlášení lidí do již existující konference. Dotyční tedy nejsou závislí na místě, kde se momentálně nacházejí. Stačí jen znát přístupové číslo.

Neméně zajímavé jsou možnosti administrace, kdy pobočkám můžete zamezit používání určitých funkcí. Rozhodnete-li se, že například skladník nemá přepojovat hovor, stačí jen tuto funkci dané pobočce zakázat. Obdobně to funguje u konferenčních hovorů, napojení do volání, parkování...

Pochvalu si zaslouží i provedení statistiky provolaných volání. Programátoři zvolili jednoduchou, avšak účinnou tabulku s křížovými vyúčtováním, z něhož snadno zjistíte jak sumu provolanou jednotlivými pobočkami, tak i předpokládaný telefonní účet za jednotlivé státní linky.

Pokud má vaše operátorka na stole počítač, pak zajisté ocení dodávaný software Omega Panel. Ten jí umožní snadnou orientaci ve vytíženosti jednotlivých poboček, státních linek, parkovištích volání i jednotlivých odděleních. Letmým pohledem na monitor pak během okamžiku zjistí, kdo s kým momentálně hovoří.

Představovaná pobočková ústředna Ateus Omega je dobrou volbou pro všechny, kteří chtějí za rozumné peníze telefonizovat svoji firmu. Nabízí propracovaný systém úspory telefonních poplatků, možnost detailní konfigurace a výbornou spolupráci s počítačem. Jediné, co ji lze v současnosti vytknout, je absence rozšiřujícího modulu pro digitální pobočky S0.