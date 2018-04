Ateus Kompakt Data je GSM brána nové třídy

Analogovým GSM branám s nástupem digitálních linek euroISDN rozhodně neodzvonilo. Díky současným technickým vymoženostem totiž získaly vlastnosti, o nichž se nám před několika málo lety ani nesnilo. Kvalita hovoru je zcela srovnatelná s běžnou telefonní linkou, při konfiguraci nám asistuje počítačový program a ve výčtu základních charakteristik často najdeme i datové přenosy. Ateus Kompakt Data od české společnosti 2N, který právě přichází na trh, zdvihá dosaženou úroveň ještě výš.

První dojmy

Pozornost potenciálního zákazníka upoutává už v prvních okamžicích netradičně pojatým designem. Celokovové šasi, vyvedené ve stříbrné barvě, působí precizním dojmem, což ještě umocňuje praktické rozmístění jednotlivých prvků. Vrchní polokulatý kryt obsahuje 13 LED diod, které podrobně indikují momentální stav GSM brány. Zcela ojedinělá je možnost výběru, zda mají diody také suplovat funkci indikátoru intenzity přijímaného signálu, kdy každých deset sekund rozsvítí příslušnou úroveň v dBm. Nedocenitelná vlastnost především při její instalaci.

Provedení a instalace

Relativně dlouhý vývoj přístroje se nejen příznivě projevil na celkové koncepci brány. Začíná to praktickým rozmístěním konektorů, napomáhajícím k udržení přehlednosti o připojených kabelech, a plynule přechází k integrovanému zdroji napájecího napětí, u konkurence dosud nevídaného. Samotná SIM karta je skryta pod horním čelem krytu, chráněného dvojící šroubů, kde se vkládá do tradičního šuplíčku.

Komunikaci s mobilní sítí má na starosti oblíbený GSM modul Siemens M20, schopný přenášet hlas, data i krátké textové zprávy. Náročným uživatelům nabídne vylepšené kódování řeči EFR, kterého si však neužijí majitelé SIM karet Paegasu. Jedinou nepříjemností, především z hlediska využívání služeb Oskara, je provoz pouze v pásmu 900 MHz. Dualitu totiž přinese až modernější modul Siemens TC-35, s nímž bychom se měli v GSM branách od 2N setkat v nejbližší době.

Netradiční výbavou jsou dva vstupy a stejný počet programovatelných výstupů, u nichž máte k dispozici hned několik možností ovládání. Mohou se sepnout, popřípadě rozepnout zapnutím brány, obdržením krátké textové zprávy vhodného formátu, zavoláním z určitého telefonního čísla nebo když nastane určitá denní doba. Výhody vstupů pak oceníte ve spojení s alarmem, popřípadě zařízením, u něhož je dobré předávat krizová hlášení. Můžete si předdefinovat až osm textových zpráv, rozesílaných v závislosti na stavu jednotlivých vstupů. Aby nedošlo k nežádoucímu odesílání jedné SMS za druhou až do chvíle, kdy se hodnota konečně změní, musíte zadat vhodnou dobu klidu. Výjimku tvoří pouze nastavení, kdy požadujete, aby brána reflektovala na každou změnu stavu. Ostatně hodnoty spínačů můžete sami ověřit telefonicky nebo odesláním SMS, na niž obratem, díky využití identifikace volajícího, dostanete odpověď.

Vlastnosti

Představovaná brána nemusí plnit jen funkci strohého směrovače hovorů mezi mobilní sítí a ústřednou, ale nabídne mnohem širší oblasti využití. Přestože je analogová, dokáže vybrané volající samočinně přepojit na určenou pobočku. Umí totiž na vaší ústředně ovládat provolbu DISA, tedy pokud ji máte přiřazenou na příslušné státní lince. Brána ihned vyzvedne příchozí volání, zjistí, zda-li číslo volajícího má uvedeno v tabulce a podle toho provede další volbu. Není-li dotyčný v seznamu, automaticky ho přepojí na spojovatelku, v opačném případě na příslušného pracovníka. Významného zákazníka tak nebudete muset obtěžovat nadbytečnou komunikací s ostatními zaměstnanci. Do tabulky můžete uložit až 99 telefonních čísel.

Zvláštní pozornost si zaslouží krátké textové zprávy. Nebývá totiž zvykem dovést jejich schopnosti až do takové úrovně. Kromě již zmiňované možnosti ovládat jejich prostřednictvím univerzální spínače nebo je odesílat jako reakce na různé situace, můžete dostávat, popřípadě rozesílat i úplně obyčejné vzkazy. Stačí jen připojit na sériové rozhraní počítač, na kterém běží dodávaný SMS program, a už můžete bránu používat i jako SMS terminál. Po odpojení jsou všechny příchozí zprávy ukládány na SIM kartu, přičemž po zaplnění paměti bude smazán nejstarší vzkaz. Novou SMS oznamuje žlutým svitem příslušný indikátor na předním panelu. Především profesionálům je určena podpora datového přenosu rychlostí až 9 600 bps. Nedá se očekávat, že byste si s sebou na cesty vzali místo patřičného GSM modemu tuto bránu, ale popisovaná funkce má sloužit spíš jako záloha pro případ, kdy vypadnou státní linky (dělníci překopnou kabel) a vy budete potřebovat přečíst došlou poštu. Pořizovací cenu to přitom výrazně nezvýší (hardware je stále stejný), stoupnou jen užitné vlastnosti.

Neméně důležitou částí je přesné definování začátku a konce spojení, indikované buď příslušným tónem, nejčastěji 16 kHz, přerušením proudu nebo prohozením polarity ab drátů. Pobočková ústředna pak snadno spočítá cenu uskutečněného spojení. Další možností je vysílání pseudotarifikace, kdy brána po přednastavitelné době sama generuje tarifikační impulsy. V nám dodané verzi firmware nebyla zohledněna různá délka prvního a následných impulsů. V nejbližší době bude vydána verze nová, která tento problém řeší. Stávající zákazníci ji pochopitelně získají bezplatně.

Konfigurace

Všechna nastavení, kromě vyplňování tabulky inteligentního směrování příchozích hovorů a definování textových zpráv, je sice možné provádět z telefonu, ale pokud se jedná o změnu většího počtu parametrů, vyplatí se využít dodávaný program. Minimálně pro přehlednost a snadnou kontrolu již zadaných údajů. V budoucnu je plánována i podpora konfigurace ze vzdáleného počítače, ovšem pro nahrání nového firmwaru brány zůstane nezbytná osobní účast.

Samotné základní parametry jsou poměrně obsáhlé a nabídnou snad vše, co se samotným provozem úzce souvisí. Automatické zadávání PINu, které dokáže rozpoznat výměnu SIM karty, je dnes už samozřejmostí. Nelze to však říci o elektronické regulaci hlasitosti příchozích a odchozích hovorů, zmiňované indikaci síly přijímaného signálu, ani o možnosti vytvoření vlastních parametrů pro tóny vysílané do linky. Můžete tak snadno sjednotit všechny používané indikace ve vaší pobočkové ústředně. Praktického využití se dočkají i funkce zamezující vysílání identifikace volajícího a odmítající všechna příchozí volání.

Aby se skutečně dosáhlo úspor za telefonní poplatky, součástí konfiguračních parametrů je i tabulka oprávnění, definující, na která čísla se skutečně může volat, respektive jaké předvolby vytáčet nesmíte. Výrobce plánuje tyto schopnosti rozšířit i o možnost nahrazování určité části vytáčeného čísla, aby brána kupříkladu zahraniční hovor automaticky přesměrovala na levnější internetové volání (například Netcall). Poměrně užitečná je možnost nastavení různých maximálních délek čísla u každé předvolby zvlášť. Výrazně se tak urychlí čas, než začne skutečně vytáčet.

Dobrá volba

Není mnoho produktů, které by dokázaly svými charakteristikami překvapit. Mezi tyto světlé výjimky se řadí právě nejnovější Ateus Kompakt Data, z něhož mnoho hodin, strávených ve vývojovém oddělení, doslova srší. Disponuje spoustou funkcí, hravě zvládá nachystané krizové situace a schopným technikům připraví radost z detailního nastavení provozu. Pochvalu si zaslouží i výborné dílenské zpracování, splňující nejen nároky na praktický provoz, ale také samotný vzhled. Vzhledem k použitému GSM modulu však nepodporuje síť nejmladšího mobilního operátora, ovšem to by se mělo v dohledné době změnit. Pochvalu si zaslouží i možnost snadného upgradu firmware a především zvládnutí problematiky krátkých textových zpráv. Žádný konkurent si s nimi tak dobře poradit neumí. Pokud si potrpíte na splnění nejrůznějších kvalitativních norem, pak vězte, že 2N je držitelem certifikátu ISO-9001. Představovanou GSM bránu Ateus Kompakt Data pořídíte za 21 800 Kč včetně DPH.