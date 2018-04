AT&T posiluje své pozice

Největší americká telefonní společnost AT&T vyhrála soutěž o MediaOne Group. Dala totiž svolení k prodeji systémů kabelové televize za více jak 9.2 miliardy USD společnosti Comcast Corp.

Microsoft Corp. by měl podle New York Times investovat 5 miliard USD za 3% vklad v AT&T. To by mělo podpořit záměry Billa Gatese s jeho protějškem s AT&T, C. Michaela Armstronga. Ti plánují nasazení operačních systémů společnosti Microsoft v milionech "cable-TV boxech" společnosti AT&T. To by pro obě společnosti znamenalo ohromné zvýšení uživatelské obce a s tím spojených zisků.

AT&T bude nejspíš vedle poskytování telefonních služeb dominovat i v oboru kabelových televizí a poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu. Dále se rozšiřují i její služby v oblasti telefonie. AT&T potřebuje kabelovou televizi jako kompenzaci očekávaného zákazu poskytování dálkových hovorů.

AT&T zaplatí MediaOne 62 miliard USD, což je o $10 miliard více, než nabízel Comcast. Za to, že Comcast nebude zvyšovat nabídku, dostane 750 000 zákazníků firmy AT&T, což odpovídá asi 3,5 miliardám dolarů a navíc možnost v následujících letech získat dalších 1,25 miliónů zákazníků (5,7 miliard USD). Comcast za toto zaplatí v podílech, či akciích a bude prodávat telefonní služby firmy AT&T.

Comcast převezme od MediaOne 2 milióny uživatelů kabelových sítí. Rozdělením části systémů s Comcastem chce AT&T vyhovět regulátorům trhu, kteří nechtějí, aby jedna společnost nedominovala na trzích s kabelovými systémy.

Armstrong prohlásil, že už dále nechce kupovat žádnou velkou kabelovou společnost.

"Nemyslíme, že bychom to potřebovali. Proces s regulátory trhu by byl příliš obtížný," prohlásil Armstrong na konferenci s analytiky a investory. Kabelová akvizice firmy AT&T a příměří s Comcastem přišlo po dlouhých jednáních s kabelovými operátory. 1.května AT&T zmeškalo termín pro zformování definitivní smlouvy s Time Warner Inc. Smlouva se měla týkat používání kabelových sítí firmy Time Warner společností AT&T.

Toto spletité jednání přináší užitek všem, ale nejvíc ku prospěchu bude asi společnosti AT&T, která získala v Comcastu velkou distribuční síť pro své telekomunikační služby a zároveň se tak stává jedním z největších poskytovatelů vysokorychlostních internetových a datových služeb na světě. Zároveň nově zavádí v tak širokém měřítku poskytování telefonních služeb přes kabelové systémy. Jestliže se toto AT&T podaří bez větších problémů zprovoznit, pak se z ní stane jedna z největších a v tolika oborech nejvíce konkurujících společností na americkém kontinentě.