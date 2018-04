Vodafone se zatím prodávat nebude

Společnost AT&T to uvedla ve sdělení pro londýnskou akciovou burzu na žádost britské komise pro posuzování akvizic. Akcie Vodafonu po zprávě klesly o šest procent.

Americká společnost podle agentury Reuters vyloučila, že podnikne kroky k převzetí britského operátora v příštích šesti měsících. Dodala ovšem, že by mohla nabídku na koupi firmy podat v případě, že by s tím správní rada Vodafonu souhlasila, nebo pokud by nabídku předložila nějaká jiná společnost.

AT&T loni na podzim vyvolala dohady o převzetí Vodafonu, když její generální ředitel Randall Stephenson řekl, že existují velké možnosti pro investice do evropských mobilních sítí. Vodafone je druhý největší mobilní operátor na světě a vedle Evropy, kde působí i na českém trhu, nabízí služby i v Indii a v Africe. Nyní prodává za 130 miliard dolarů (2,6 bilionu korun) svůj podíl ve společném podniku Verizon Wireless americkému partnerovi Verizon Communications.

Analytici a bankéři se domnívají, že po únorovém dokončení prodeje amerických aktivit bude Vodafone otevřenější vůči možnostem převzetí. AT&T je po Verizonu druhým největším mobilním operátorem v USA.