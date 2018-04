AT&T neuhlídalo plánované novinky na druhé pololetí

Americká společnost HP, známá především jako výrobce notebooků, se po delší době opět chystá promluvit do světa Windows Mobile zařízení. Prostředkem jí přitom bude zajímavě vyhlížející messenger s modelovým označením iPAQ K3. Zajímavé zařízení s kódovým označením Obsidian by měl operátor AT&T do své nabídky na sklonku tohoto roku; a to zařízení značky HP vídáme v jeho barvách jen zřídkakdy.

Komunikátor s Windows Mobile 6.5 je poháněný čipovou sadou Qualcomm, která se (nejen) u WM zařízení objevuje stále častěji. Procesoru taktu 528 MHz tak asistuje celých 256 MB operační paměti, systém pak zabere zhruba třetinu z 512 MB FlashROM.

iPAQ K3 je messenger a tak pod 2,8“ dotykovým QVGA displejem nabízí úplnou QWERTY klávesnici pro pohodlné zadávání textu a oproti konkurenčním modelům nechybí ani hlavní ovládací kříž a šestice dalších kláves. Klávesnice si tedy zasluhuje pochvalu, naproti tomu specifikace displeje jsou dnes již průměrné a zbytečně kazí jinak velmi slušné parametry telefonu.





Nový iPAQ je tenké zařízení tloušťky jen 13,5 mm, což ale bohatě dohání v půdorysných rozměrech, které jsou rozhodně nadprůměrné. Ve výbavě nechybí plnohodnotná navigace, wi-fi ani Bluetooh modul; příznivci kvalitního poslechu hudby ocení 3,5 mm konektor k připojení kvalitních sluchátek. Telefonu nechybí ani další moderní technologie jako senzor osvětlení a vzdálenosti pro automatické vypnutí displeje při telefonování.

Vestavěný fotoaparát pořídí snímky velikost nejvýše 1600 x 1200 bodů (1,92 MPix), což v době osmimegapixelů působí trochu obstarožně. Kvalitu kresby snímku ale neurčuje počet buněk na snímači nýbrž optika, ani zde se ale výrobce neopírá o podporu známých producentů objektivů, jako tomu bývá u hloupých telefonů.

Poslední zajímavostí je fakt, že ačkoli plakátek AT&T inzeruje u nového HP systémem WM 6.5, na obrázku to vypadá spíše na verzi sedm – prostředí systému bude zřejmě výrobcem mírně modifikováno do podoby blízké očekávané a snad i převratné verze mobilních Windows.

Technická specifikace:

Název HP iPAQ K3 Rozměry [mm] 68 x 117 x 13,5 Hmotnost [g] 120 g Operační systém Windows Mobile 6.5 Procesor Qualcomm MSM7200A, 528 MHz RAM 256 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 320 x 240 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 2.0 MPix s bleskem Autofocus ne Videotelefonie ne Další QWERTY klávesnice, světelný senzor, senzor vzdálenosti Baterie 1 400 mAh

Dalším zařízením, které je zachyceno na uniklém dokumentu AT&T, je Motorola Heron (Iron Man), první zařízení amerického výrobce s OS Google Android. Jde o telefon s vertikálně výsuvnou QWERTY klávesnicí, 2,8“ QVGA displejem a čipovou sadou Qualcomm. Operační paměť čítá 128 MB, FlashROM je pak dvojnásobná a navíc bude připraven microSD slot s podporou standardu SD 2.0, který by si měl poradit i s 32 GB kartou.

Motorola Heron tedy nakonec uživatelům nabídne Google Android, původně však mělo jít o zařízení s Windows Mobile, což dokazuje i Internet Explorer 6.0 u kolonky webového prohlížeče. Kvůli přechodu na jiný systém se ale americká klientela operátora s Iron manem setká na pultech obchodů později, než se původně předpokládalo.

Konstrukčně velmi podobným přístrojem je Motorola Sawgrass. Půjde o telefon bez operačního systému, který se krom QWERTY klávesnice může pochlubit velice kompaktními rozměry (půdorys 64 x 88 mm), satelitní navigací a 2.0 MPix fotoaparátem s 8x digitálním zoomem a možností záznamu videosekvencí; příjemnou zprávou je také 3,5 mm audio jack. Sawgrass svým tvarem značně připomíná již dříve zrušený a nadějný WM smartphone Alexander - čtěte Motorola odpískala nadějný smartphone.

Technická specifikace Motoroly Heron a Sawgrass:

Název Motorola Heron Motorola Sawgrass Rozměry [mm] 57,5 x 104 x 15,9 64 x 88 x 17,9 Hmotnost [g] 125 g 125 g Operační systém Google Android - Procesor Qualcomm MSM7225, 528 MHz ? RAM 128 MB ? FlashROM 256 MB 100 MB Paměťový slot microSD (SDHC) microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, WCDMA 850/1900 Quadband GSM, WCDMA 850/1900 Data GPRS, EDGE, HSPA GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 240 x 320 pix 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) 2,5" (63,5 mm) Satelitní navigace ano ano Wi-fi ne ne Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP verze 2.0, EDR, A2DP Digitální fotoaparát 3.2 MPix s bleskem 2.0 MPix Další QWERTY klávesnice QWERTY, 3,5 mm jack Baterie 1 300 mAh 1 170 mAh

AT&T zřejmě očekává velkou poptávku po androidích telefonech, jelikož by se v barvách tohoto operátora měl objevit i HTC Lancaster. Jde o zařízení se zboku výsuvnou klávesnicí, kterou se odlišuje od HTC Magicu; ten si nedávnou odbyl premiéru u Vodafone - čtěte Vodafone má první Android. Přítomno je i ono pro androidy typické vyhnutí spodní části konstrukce, které se ale v tomto případě přeneslo i na část horní a celý koncept nabyl na symetrii.





Srdcem zařízení je tradičně čipová sada Qualcomm MSM, atypické pro tyto telefony je ale rozlišení displeje pouhých 240 x 320 bodů; HTC Dream (T-Mobile G1) i HTC Magic se totiž chlubí zobrazovači s rozlišením HVGA. Samozřejmostí je podpora všech dostupných datových přenosů včetně HSPA, specifikace ale překvapivě nezmiňují wi-fi. Mluví ale o satelitní navigaci i 3.0 MPix fotoaparátu s pevnou ohniskovou vzdáleností.

Technická specifikace:

Název HTC Lancaster Rozměry [mm] 54 x 109 x 17,1 Hmotnost [g] 110 g Operační systém Google Android Procesor Qualcomm MSM7225, 528 MHz RAM 128 MB (?) FlashROM 256 MB (?) Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Triband GSM, Dualband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi ? Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Digitální fotoaparát 3.2 MPix Baterie 1 350 mAh

O Samsungu Pivot, který měl být původně nástupcem vynikajícího modelu SGH-i780 se sice objevily první zmínky již před letošním kongresem v Barceloně, ovšem až nyní dostává tento komunikátor reálnou podobu.

Na rozdíl od prvních informací však At&T popisuje Samsung Pivot jako následovníka povedené série BlackJack. Oproti těmto telefonům je ale Pivot WM 6.1 komunikátor s dotykovým displejem, pod kterým se rozprostírá ovládací panel v čele s QWERTY klávesnicí.





Samsung Pivot je kompaktní zařízení tloušťky jen 12,9 mm postavené na čipové sadě Qualcomm MSM7225, která čítá 528 MHz procesor, 256 MB RAM, dvojnásobek FlashROM, univerzální telefonní modul i navigaci. V bohaté nabídce nechybí ani wi-fi nebo Bluetooth 2.1. K zachycení důležitých momentů je připraven 3.2 MPix fotoaparát. Slušnou výdrž na jedno nabití signalizuje použitý akumulátor kapacity 1 700 mAh.

Technická specifikace:

Název Samsung Pivot Rozměry [mm] 64 x 114 x 12,9 Hmotnost [g] ? g Operační systém Windows Mobile 6.1 Procesor Qualcomm MSM7225, 528 MHz RAM 256 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 320 x 240 pix Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.1, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3.0 MPix Další QWERTY klávesnice Baterie 1 700 mAh

Kromě uvedených zařízení se mohou za velkou louží již brzy těšit na lehce modifikovaný Touch Diamond2 pod názvem HTC Warhawk; Touch Pro2 bude u At&T k mání pod označením HTC Fortress.