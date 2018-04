AT&T se zajímá o převzetí Vodafonu. Vznikl by největší operátor světa

S odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Bloomberg.

Formální jednání mezi společnostmi prý nezačala. Americká společnost však podle zdrojů zkoumá, jak by Vodafone po případné dohodě mohla rozdělit, jakou část majetku by si ponechala a kdo by mohl koupit zbytek.

Vodafone je druhým největším mobilním operátorem na světě a působí i v České republice. Případným sloučením by podle agentury Bloomberg vznikl z hlediska tržeb největší telekomunikační operátor na světě.

Agentura Reuters poznamenala, že AT&T své evropské ambice neskrývá. Jeho generální ředitel Randall Stephenson minulý měsíc řekl, že v Evropě existuje "velká příležitost" k investicím do mobilního širokopásmového připojení.