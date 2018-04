AT&T - Family

Je celkem zřejmé, že američtí operátoři mobilních sítí po technické stránce zaostávají za standardem GSM 900. Věci naprosto samozřejmé, bez kterých si běžný uživatel telefonu Paegas či Eurotel již nedovede život představit, jsou na americkém kontentě buďto neznámy - odesílání SMS z mobilních telefonů - a nebo teprve halasně zaváděny - jakýs takýs datový přístup společnosti Sprint PCS. Na druhé straně, to co američanům chybí v technice, nahrazují tím co umí a mají dokonale odzkoušeno; přístupem k zákazníkům a promyšleným marketingem, zaměřeným na ty nejperspektivnější skupiny zákazníků.

Společnost AT&T PCS přišla se speciálním tarifním programem určeným rodinám. O co jde? Řeknu to stručně. Časově neomezený airtime při volání mobil - mobil v rámci rodiny. Podmínky jsou celkem jednoduché a - pokud mohu posoudit - slušné a tarif si svůj trh zcela spolehlivě najde. AT&T využilo své pozice poskytovatele dálkového spojení a k tarifu family přibundlovalo také tuto službu. Cena za dálkové spojení z pevné linky je celkem v normě - žádné měsíční poplatky, 7 centů/min dálkové hovory, 25 centů při volání na kartu z USA do Kanady a severního Mexika a 25 centů za minutu pro volání na 1 - 800 číslo, které dostanete jako součást plánu a které funguje paralelně na vašem domácím telefonu.

Pokud splňujete uvedenou podmínku, máte na výběr tři tarifní úrovně:



Měsíční poplatek $24.99 - neomezený airtime pro členy rodiny

- 60 minut airtime mimo rodinu

- další airtime minuta za 35 centů

- 15 centů za minut v dálkových hovorech

- 69 centů za roaming

- vybírání hlasové schránky zdarma v oblasti Family $49.99 - neomezený airtime pro členy rodiny

- 400 minut airtime mimo rodinu

- další airtime minuta za 35 centů

- 15 centů za minut v dálkových hovorech

- 69 centů za roaming

- vybírání hlasové schránky zdarma v oblasti Family $69.99 - neomezený airtime pro členy rodiny

- 600 minut airtime mimo rodinu

- další airtime minuta za 35 centů

- 15 centů za minut v dálkových hovorech

- 69 centů za roaming

- vybírání hlasové schránky zdarma v oblasti Family

Počet telefonů je v jedné rodině omezen na pět.

Příklad z předměstí Washingtonu, DC. Žlutá barva je oblast Family - neomezený airtime, vybírání schránky zdarma, jada jada jada - viz výše. Převedeno do Čech, odpovídalo by to asi tak volnému volání mobil - mobil v oblasti středních Čech. Co na to Eurotel? Paegas? ČTÚ? Jan Tleskač?