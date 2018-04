AT Computers, a.s. zahajuje distribuci monitoru Sony Multiscan F500.

Největší výrobce počítačů v České republice, společnost AT Computers, a.s. zahajuje distribuci monitoru Sony Multiscan F500.Tento výrobek firmy SONY je ojedinělý svými technickými parametry - superplochá obrazovka, nevyskytující se nikde jinde,horizontální snímkovací frekvence 121 kHz - výrobky jiných firem dosahují max. 114 kHz. To umožňuje této novince zobrazovat přirozlišení 1800x1440 při vertikální opakovací frekvenci 80Hz. Z hlediska uživatele je tedy možno na tomto monitoru zobrazit např.2 stránky A4 vedle sebe či velký výkres pro CADovského uživatele. Unikátní vlastností tohoto monitoru, kterou se odlišuje od jiných značek,je vlastnost GeoLock. GeoLock automaticky automaticky zjišťuje a neutralizuje elektromagnetická pole, která by mohla způsobit zkresleníobrazu nebo barev pozorovatelná na obrazovkách větších rozměrů. To přispívá k dokonalé kvalitě zobrazení po celé ploše obrazovky.