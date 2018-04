Asymetrický prcek s výborným foťákem – recenze VK 2200

Na náš trh čerstvě příchozí značka VK Mobile se nesnaží zákazníky zaujmout kdovíjakou technickou dokonalostí a špičkovou výbavou. Její telefony mají lákat především vzhledem a vždy nějakou tou zajímavou drobností navíc.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Soupeři VK 2200 jsou především třímegapixelové fotomobily Sony Ericsson K770i, K790i/K800i, K810i nebo třeba vysouvací Samung U600, D900 a Nokia 6500 Slide.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Telefon relativně drobných rozměrů s kvalitním fotoaparátem.

U momentálního vrcholu nabídky, modelu VK 2200, je touto drobností fotoaparát s rozlišením 4 megapixely, kterým se VK bude snažit konkurovat především zavedeným soupeřům v třímegapixelové třídě. Ostatně, jeho cena se pohybuje zhruba v mezích, ve kterých lze pořídit etalon třímegových fotomobilů – Sony Ericsson K800i. Oproti němu nabídne právě jeden megapixel navíc, ten je však vykoupen dalšími ústupky ve výbavě. Zapomenout však nemůžeme ani na střídmé rozměry VK, které mohou ledaskomu imponovat.

Vzhled a konstrukce – trochu bokem

VK 2200 je malý a lehký telefon poměrně jednoduchých tvarů – prakticky jde o kvádřík se silněji zaoblenými přechody rohů. Jeho rozměry jsou pouze 97 x 50 x 12,5 mm a váží 75 gramů. Snadno tak vklouzne i do té nejmenší kapsičky a rozhodně ji nezatíží.

Čelní a zadní straně, které jsou téměř ploché, dominuje černá barva. Telefon by se mohl dostat do prodeje i s bílou barevnou variantou krytů. Boky jsou pak lemovány stříbrně a obsahují minimum dalších prvků – vlevo nalezneme jen spoušť fotoaparátu, vpravo pod krytkou systémový konektor, který sice vypadá podobně jako miniUSB, ale jde o vlastní tovární port. Na spodní straně je pak pojistka krytu baterie.

Ten tvoří celou zadní plochu a na své místo se jen lehce zacvakává. Pazvuky se z těchto míst sice neozývají a možná tomu tak zůstane i v budoucnu, ale kryt jde poměrně snadno odejmout i bez zmačknutí pojistky. Při pádu na zem se tak často kryt odchlípne.

Pří odejmutí krytu zůstává na svém místě pouze čočka fotoaparátu a přisvětlovací dioda. Kruhová čočka se stříbrným rámečkem mírně vystupuje nad okolní povrch a zvyšuje tak v tomto místě tloušťku přístroje asi o dva milimetry.

Nejzajímavější je na celém VK 2200 ovšem jeho čelní strana – zaujme určitě poměrně malý displej, neobvyklé je ale hlavně uspořádání ovládacích prvků. Kurzorový kříž s potvrzovacím středem se totiž nachází na levé straně, zatímco kontextové klávesy a tlačítka pro ovládání hovoru si pro sebe zabírají pravou polovinu. Pod tím vším se krčí poměrně malá a úzká tlačítka numerické klávesnice.

Displej a ovládání – malé není špatné

Ačkoli dostala numerická klávesnice poměrně málo prostoru, překvapivě se na ní nepíše špatně. Je to dáno tím, že jednotlivé klávesy jsou opět poměrně malé a jsou tak výrazně oddělené a nehrozí, že i s velkými prsty jich zmáčknete více najednou. Pro úplné hromotluky však VK 2200 rozhodně není.

Malý je i displej VK 2200. Má úhlopříčku pouze 42 milimetrů a na vlajkový model i hodně malé rozlišení – jen 128 x 160 pixelů. Díky malým rozměrům je však zobrazení na displeji docela jemné a vzhledem k tomu, že je displej aktivní a umí zobrazit 262 000 barev, není vůbec špatný. Telefony VK jsou vůbec zvláštní tím, že jejich displeje nemají kdovíjaké rozlišení, ale kvalita zobrazení je na poměrně vysoké úrovni. Barevné podání je hodně živé a čitelnost na přímém slunci také není špatná. Problémy tak může displej dělat jen uživatelům s horším zrakem, pro ně nebude jeho čitelnost vůbec dobrá.

Je to dáno i tím, že velikost fontu v menu nelze měnit. Menu je jinak poměrně standardní a principiálně se neliší od zavedené konkurence. Samozřejmě je umístění některých položek oproti ní jiné, ale vcelku logické. Klasická je nabídka devíti ikon, zajímavostí je, že každá ikonka má své vlastní pozadí menu. To je hodně efektní vlastnost, na druhou stranu to trochu zpomaluje procházení matice a ne každému musí být pestrobarevné tapety po chuti. Žádná témata nebo barevná schémata však VK nemá a měnit si můžete jen tapetu na pozadí pohotovostního displeje. Ta může být i animovaná a na displeji si také můžete nechat zobrazit náhled kalendáře, ovšem dny se zaznamenanými událostmi stejně nijak zvýrazněné nebudou.

Nejneobvyklejší na celém telefonu je tak samotná navigace v menu. Musíte si totiž zvyknout na to, že navigační klávesa je nalevo a že do menu se vstupuje kontextovou klávesou, která je uprostřed. Další potvrzení už ovšem provádíte pouze pomocí středu navigační klávesy, což trochu mate. Na ovládání se však dá zvyknout, krom přehození pozice kláves je jeho logika zcela standardní.

Baterie - na ty rozměry ujde

U střízlíka jako je VK 2200 se dají očekávat problémy s výdrží baterie. Naštěstí se původní předpoklady zcela nenaplňují a VK patří mezi telefony s průměrnou výdrží zhruba tři dny. To je na poměrně malý telefon celkem slušný výkon. Ovšem musíme poznamenat, že 2200 jsme příliš netrápili, takže pokud budete telefon opravdu hodně vytěžovat, budete se muset smířit s faktem, že budete nabíjet nejpozději jednou za dva dny.

Telefonování a zprávy – obyčejná nabídka

V případě telefonování a zpráv je VK 2030 zcela obyčejným telefonem střední třídy. Nenabízí podporu sítí 3G, zato GSM pásma podporuje všechna čtyři. Adresář pojme 500 vícepoložkových kontaktů a telefon umožňuje synchronizaci s počítačem pomocí dodávaného softwaru. V nabídce nenajdeme ani vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů, tyto pokročilejší funkce jsou prostě VK cizí.

V případě zpráv si můžete užít podporu SMS a MMS, e-maily VK nezvládá. Ani psaní SMS zpráv však nebude úplně kdovíjakou radostí. Editor zpráv totiž funguje trochu podivně. Slovník T9 je sice poměrně kvalitní, ale donutit jej ručně hláskovat slovo, pokud zrovna nenarazíte vyloženě na výraz, který ve slovníku není ani v jiné variantě, je téměř nemožné. Zrovna tak je problém napsat uprostřed věty první písmeno slova velké a další malá – musíte jej tak napsat vlastně jako slova dvě – nejprve velké písmeno zvlášť a pak samotné slovo. To znamená, že je vám v tu chvíli slovník na nic, protože slovo bez počátečního písmena znát nebude.

Slovník můžete pochopitelně vypnout, chvíli ale možná budete přicházet na to, jak to udělat. Stač se však zahledět na klávesu pro příjetí hovoru, na které je drobným fontem napsáno T9. Ta v editoru slovník vypne. Pak se bude psát trochu tradičněji, problém s přepínáním na velká písmena však zůstává – tentokrát v podobě, kdy po napsání velkého písmene musíte cyklicky projít další režimy psaní, abyste se vrátili zpět k písmenům malým.

Organizace a data – zase průměr

V datech rozhodně nepatří VK nikam na špičku. Ba naopak, výbava telefonu je v tomto ohledu pouze a jen základní. Máme tu jen GPRS, pro spojení s blízkým okolím pak slouží Bluetooth. Víc toho nehledejme, žádné EDGE nebo jakákoli pokročilejší technologie se nekoná. I internetový prohlížeč umí pouze xHTML stránky, na plnohodnotný internet tak můžeme zapomenout.

Při připojení k počítači je trochu otravné, že režim připojení si musíte vybrat hluboko v menu předtím, než telefon k počítači vůbec připíchnete. Vnitřní paměť má hodnotu 128 MB a lze ji rozšířit kartami microSD. V balení s telefonem žádnou kartu bohužel nedostanete.

Po softwarové stránce vypadá výbava lépe. Je zde kalendář, kalkulačka, stopky, převodník měn, světový čas nebo poznámky. Jenže chybí třeba úkoly, kalendář má pouze měsíční a denní pohled a navíc neumí opakované události. Takže opět žádný důvod k pochvalám.

Zábava – fotoaparát táhne

Ve většině dosud zkoumaných oblastí je VK 2200 naprosto průměrný mobilní telefon, někdy by se dokonce nedopracoval ani do střední třídy. Ovšem v případě mobilní zábavy a především fotoaparátu VK situaci podstatně vylepšuje.

Neobvyklé čtyřmegapixelové rozlišení má být pomyslným krůčkem navíc oproti konkurenci. Fotoaparát disponuje automatickým ostřením i bleskem v podobě přisvětlovací diody. Oproti konkurenci je trochu netradiční fakt, že při focení je displej na pravé straně – to je dáno tím, že spoušť je na levém boku. Pravákům to tak bude trochu znesnadňovat práci s menu, protože si vlastně budou rukou zakrývat displej. Lepší je tedy k tomuto účelu používat ruku levou.

Zvláštní je zapínání fotoaparátu – když tlačítko spouště pouze zmáčknete, objeví se menu, které dává na výběr, zda spustit kameru či fotoaparát. Při delším podržení spouště se pustí rovnou foťák. Nastavení fotoaparátu jsou poměrně bohatá a celkem směle šlapou na paty Cyber Shot Sony Ericssonům. Nechybí kompenzace expozice, výběr otočení snímku, barevné efekty, režimy snímání (krajina, portrét, noc), vyvážení bílé barvy nebo třeba volba citlivosti ISO, u níž překvapí maximální hodnota 1600. Dále je zde výběr bodu ostření, samospoušť a sériové snímání.

Důležitější než papírové schopnosti jsou však u fotoaparátu praktické výsledky. Tady se nemá VK 2200 za co stydět. Jeho fotografie sice nejsou absolutně nejlepší, ale směle se mohou s konkurencí měřit. To je po pouze průměrné výbavě telefonu pozitivní zpráva.

Krom focení můžete ještě VK 2200 použít k přehrávání hudby. Vestavěný přehrávač nabízí základní funkce jako práci s playlisty a ekvalizér, samozřejmě umí hrát i na pozadí. Běžného uživatele tak uspokojí, problém je, že k telefonu připojíte pouze sluchátka dodávaná v balení, redukci na klasický konektor Jakc 3,5 nebo alespoň 2,5 mm zatím neseženete. Neočekávejte tedy příliš vysokou kvalitu poslechu.

Telefon podporuje i Javu, takže krátkou chvíli si můžete ukrátit hraním některé hry. V základu najdeme v 2200 hry dvě a to poměrně zábavné – logickou hru A.I, kde spojujete padajícími trubkami levou a pravou část obrazovky a spojená část vždy zmizí, druhou hrou je variace na legendární Sokoban.

Shrnutí – pokud vám jde o fotoaparát