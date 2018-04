Asus zkouší novou cestu, představil unikátní mobil v tabletu

Asus Padfone je mobilní telefon a tablet zároveň. Ovšem tablet sám o sobě bez mobilního telefonu nefunguje. Je to pouze displej, baterie a sada reproduktorů a konektorů. Teprve po vložení mobilního telefonu do dokovací stanice uvnitř těla tabletu se velký displej probudí a odhalí i funkce, které nejsou z mobilu přístupné.

Myšlenka je prakticky stejná jako v případě Motoroly Atrix a jejího laptop docku. Namísto malého notebooku ale Asus vytvořil tablet. Pro pohon dvojice tak stačí jeden procesor a zákazník potřebuje jednu SIM kartu. Telefon ukrytý v těle tabletu se automaticky nabíjí z jeho velké baterie. Asus zákazníkům slibuje atraktivní cenovku, její konkrétní hodnotu ale zástupci společnosti nesdělili.

Ostatně, do zahájení prodeje dvojice Padfone ještě zbývá hodně času. Na trhu se objeví až ve čtvrtém čtvrtletí. Dostane v tu dobu aktuální verzi Androidu, téměř s jistotou to bude nová generace Ice Cream Sandwich. Ta spojí dvě současné vývojové větvě, Gingerbread a Honeycomb. Telefony a tablety tak poběží na stejném systému. Právě Ice Cream Sandwich by měl umožnit plynulou změnu uživatelského prostředí podle toho, zda bude Padfone právě používán ve formě samotného mobilu nebo v podobě tabletu.

Padfone je zajímavý kousek techniky, otázkou je, zda se koncept prosadí v praxi nějak výrazněji. Nutnost vkládat telefon do těla tabletu totiž hodně ubírá na praktické pohotovosti tabletu, u telefonu v těle tabletu pak bude uživatel složitě přijímat hovory. Co myslíte, má toto řešení šanci?