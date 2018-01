I Asus plní normu, má smartphone s úzkým displejem s oblými rohy

Jestli něco letos veletrh CES jasně u chytrých telefonů ukázal, tak je to fakt, že displeje už snad budou mít jedině poměr stran 2:1. S přístroji s úzkým a vysokým displejem se tu doslova roztrhl pytel a vystavovaly je jak velké značky, tak menší i úplně neznámí výrobci.

Asus patří kamsi doprostřed – na poli smartphonů není kdovíjak významným světovým hráčem, ale coby značka je známý a na některých trzích se mu daří. I v Česku je o jeho smartphony vcelku slušný zájem a Zenfone Max Plus (M1), jak se novinka jmenuje, by ho mohl celkově podpořit.

Základní parametry jsme vlastně již zmínili. Max Plus se veze na aktuální módní vlně, rámečky jsou tedy tenké, ale nikoli nulové. To proto, že tohle není drahý smartphone, jde o cenově dostupný kousek. Displej má Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 160 pixelů) a úhlopříčku 5,7 palce, zaujmout mohou jeho zaoblené rohy. Design přístroje je vcelku jednoduchý a nepříliš nápaditý, tělo je tvořeno převážně z kovu a působí bytelně. Díky úzké konstrukci padne Zenfone Max Plus dobře do dlaně, ostatně Asus se chlubí tím, že přístroj je v podstatě stejně veliký jako modely s 5,2palcovým displejem.

Že půjde o cenově dostupný přístroj, potvrzuje hardwarová výbava - je tu procesor Mediatek MT6750T a k tomu 3 GB RAM, vnitřní paměť má kapacitu 32 GB. Existuje i verze s poloviční pamětí a 2 GB RAM. Foťák je, jak se opět na moderní smartphone sluší a patří, duální. Hlavní snímač má rozlišení 16 megapixelů a ohniskovou vzdálenost 35 mm (ekvivalent kinofilmu), širokoúhlý snímač disponuje osmi megapixely (17 mm ekvivalent). Tomuto čipu chybí automatické ostření.

Uživatele by mohla zaujmout i kapacita baterie, která činí 4 130 mAh – díky tomu by mohl být Zenfone Max Plus telefonem s opravdu solidní výdrží. Prodej má odstartovat už brzy, ale ani případné české ceny jsme se zatím nedočkali. Vzhledem k výbavě a nacenění sourozenců ovšem tipujeme částku okolo šesti tisíc korun.