Opožděný vyzyvatel za výbornou cenu. Recenze Asus Zenfone 5z

Levnější model Zenfone 5 jsme otestovali v červnu a na 5z jsme si museli ještě počkat. Do Česka se typ dostal až v průběhu srpna a finální software, který by měl odhalit všechny kvality tohoto telefonu dostal až koncem tohoto měsíce.



S veškerým tímto zpožděním už Zenfone 5z nepůsobí tak bombasticky jako při premiéře, ale pořád je to hodně atraktivní smartphone s velmi lákavou cenu: 12 990 korun je parádní částka za telefon se stále jedním z nejvýkonnějších mobilních čipů a v podstatě plnou výbavou.

Čím je tak výhodný?

Jak jsme psali, za třináct tisíc korun je před námi jeden z nejvýkonnějších a nejvybavenějších androidích smartphonů a to už je sama o sobě skvělá nabídka. K tomu má Zenfone 5z výtečný fotoaparát, který sice na absolutní špičku mírně ztrácí, ale vzhledem k ceně je to mírný ústupek. Ve výbavě chybí jen drobnosti a celkově je to parádní smartphone s minimem kompromisů.

Líbí se vám?

Inu, design Zenfonu 5z je zcela shodný s modelem Zenfone 5 a v dnešní produkci není zrovna originální. Budiž Asusu přičteno k dobru, že se smartphonem s výřezem a fotoaparátem umístěným v levém horním rohu po vzoru iPhonů přišel jako první. Každopádně Zenfone 5z nepůsobí v současnosti kdovíjak originálně, podobně koncipovaných strojů je na trhu docela dost. Ozvláštněním je ovšem provedení lesklých zad, kde se světelné paprsky a odlesky sbíhají ke čtečce otisků prstů. Je to jen detail, ale hezký.

Co zpracování?

I to je výborné. Kombinace skla a kovu je dnes už vcelku okoukaná, ale Zenfone 5z se chlubí precizním slícováním a pevnou konstrukcí. I když má telefon displej s úhlopříčkou 6,2 palce, do ruky padne dobře.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

výborný fotoaparát

příznivá cena

Proč nekoupit? okoukaný design

jen IPS displej

chybí odolnost a bezdrátové dobíjení Kdy? V prodeji Za kolik? 12 990 Kč

Rámečky jsou minimalizovány, byť ten dole pod displejem by menší být mohl. Ale v konkurenci nijak Zenfone 5z nevybočuje. Rozměry telefonu jsou 153 x 75,7 x 7,9 mm, hmotnost příjemných 155 gramů. V tom se od řady soupeřů Zenfone 5z liší, je oproti nim výrazně lehčí.

Displej je dobrý?

Viděli jsme už lepší, ale na to, že jde o IPS panel, je displej Zenfonu 5z dobrý. Pravda, řada soupeřů umí atraktivnější AMOLED panely, ale ani displej Zenfonu 5z není špatný. Výřez se po aktualizaci softwaru dá volbou v menu schovat, pak IPS panel jeho přítomnost stejně trochu prozradí, protože černá není tak černá jako u AMOLED panelů. Poměr stran tu je 18,7:9 a rozlišení 2 246 x 1 080 pixelů. Do honby za vysokým rozlišením se Asus nepouští.

Jak to celé funguje?

Výborně. I přesto, že Asus si Android docela přizpůsobil obrazu svému, je vše velmi dobře vyladěno a Zenfone 5z je hodně rychlý smartphone, který patří z hlediska výkonu ke špičce. U nové generace svých smartphonů Asus výrazně omezil množství vlastních aplikací. V podstatě tu zůstala především aplikace Mobilní správce, která umožňuje uživateli spravovat některé aspekty chování telefonu a jeho paměti. Další speciality najdeme především v nastavení, které je oproti čistému systému hodně pozměněno, ale ovládání telefonu jinak zůstává klasické.

V nastavení uživatel odhalí třeba i AI funkce, kterými Zenfone 5z disponuje. Je tu funkce pro rychlejší spouštění často využívaných aplikací, telefon dovede navrhovat aplikace, které byste mohli chtít spustit. Stačí na domovské obrazovce táhnout prstem vzhůru od spodního okraje displeje a objeví se pětice, která by vás mohla zajímat. AI umí řídit nabíjení telefonu (přes noc například šetří baterii tím, že ji nabíjí pomalu) a inteligentně umí telefon ovládat i hlasitost vyzváněcích tónů.

V ovládání se mohou uplatnit gesta ZenMotion, kdy lze telefon probouzet poklepáním a spouštět aplikace ze zamykací obrazovky nakreslením vybraného znaku. Telefon má speciální herní režim, kdy nebude uživatel rušen při hraní, umí zdvojovat vybrané aplikace (třeba Facebook pro firemní a soukromé účely) a má řadu dalších drobností. Stejně jako u modelu Zenfone 5 i typu 5z chybí always-on displej, což je vzhledem k použité technologii logické.

Jaká je výdrž baterie?

Tady se budeme opět opakovat. Kapacita baterie je stejná jako u typu Zenfone 5, tedy 3 300 mAh. Dva dny na jedno nabití zvládne Zenfone 5z bez problémů, ale při perné zátěži bude přeci jen třeba dobíjet častěji. Bezdrátové dobíjení chybí, naopak rychlé tu je.

Jak to fotí?

Fotoaparát Zenfonu 5z je hodně dobrý. Hardwarově je opět stejný jako u modelu Zenfone 5. Jde tedy o duální sestavu, která má hlavní dvanáctimegapixelový snímač se světelností f/1.8 a optickou stabilizací a širokoúhlý snímač s osmi megapixely a světelností f/2.0. Asus vsadil na široký záběr namísto zoomu pro přiblížení.

Typ Zenfone 5 získal v hodnocení DxO Mark 90 bodů, což je hodně dobrý výsledek. Model Zenfone 5z by na tom měl být přeci jen lépe: má ještě o něco víc optimalizovaný software a především se o zpracování obrazu stará výkonnější procesor Snapdragon 845, jehož koprocesor pro zpracování signálu dovede doslova divy. Nemáme sice přímé porovnání, ale Zenfone 5z podle nás fotí o trochu lépe než typ 5. Foťák tedy patří ke kladům přístroje.

Záběry ze širokoúhlého fotoaparátu

Mám si ho pořídit?

Asus Zenfone 5z je atraktivní smartphone. A to především díky ceně 12 990 korun, která je i po takové době od představení stále hodně lákavá. Ano, třeba Xiaomi dovedlo u svého modelu Pocofone F1 srazit cenu podobného hardwaru pod deset tisíc korun, ale to s sebou nese přeci jen nějaké ty ústupky. Totéž platí pro atraktivní Honor Play, který chce být zabijákem drahých supersmartphonů.

Podobnou náturu jako Zenfone 5z má třeba OnePlus 6, které vyjde asi na

13 500 korun, a to ve variantě se 6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti – což je mimochodem i provedení testovaného Asusu. Ten má však i slot na MicroSD karty, který OnePlus chybí.

Další konkurencí může být LG G7 ThinQ, které zlevnilo na výtečných 13 990 korun a má podobně jako Asus duální foťák s druhým širokoúhlým objektivem. Přímých soupeřů má tedy Asus Zenfone 5z dost, ale to jeho atraktivitu nesnižuje. Samozřejmě pak dovede zatopit i mnohem dražším smartphonům jako samsungům S9 či Note 9, HTC U12+, Sony Xperia XZ3 a mnoha dalším.