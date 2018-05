Má foťák jako nejlepší smartphony, ale stojí méně než polovinu

Ačkoli není test DxO Mark jednoznačným „rozhřešením“ kvality fotomobilů, určité vodítko přeci jen pro představitele představuje. Telefon, který v testu uspěje, většinou opravdu fotí dobře. A byť absolutní skóre rozhodně neříká, jak bude telefon v které situaci fotit (ten s nejvyšším výsledkem třeba nemusí být nejlepší při focení v noci), o všestrannosti fotoaparátu rozhodně vypovídá.

Asus teď se svým modelem Zenfone 5 dosáhl na skóre 90 bodů. To by ještě před rokem stačilo na umístění mezi elitou, přitom Zenfone 5 je model vyšší střední třídy, nikoli vlajková loď. Tou bude až model Zenfone 5z, který ovšem dostal s levnějším typem 5 shodný foťák. To ukazuje, že byl v tomto případě Asus hodně sebevědomý, když u svého nejvybavenějšího modelu foťák už nijak nevylepšoval a soustředil se na vylepšení výkonu telefonu.

Není vyloučeno, že silnější hardware přinese modelu Zenfone 5z třeba lepší možnosti zpracování fotek, ale i kdyby foťák zůstal navlas shodný s levnějším typem, nebude to ostuda. Ostatně – podobný postup zvolila i Nokia, její model střední třídy 7 plus má stejný foťák, jako špičková Nokia 8 Sirocco. I tady je fotoaparát velmi solidní, v testu DxO Mark se ale zatím neobjevil.

Zatím tedy můžeme Zenfone 5, který se u nás začíná prodávat se zaváděcí cenovkou 9 000 korun, považovat za nejlepší fotomobil střední třídy. Ztráta na aktuálního krále Huawei P20 Pro s jeho 109 body je veliká, ale v praxi rozdíl tak dramatický být nemusí. A v porovnání s modely jako je Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 nebo Apple iPhone X, které mají 99, 98 a 97 bodů, jsou v praxi rozdíly nejspíš velmi drobné.

Celkové skóre DxO Mark totiž to, jak telefon fotí, vlastně určuje jen z části. Asus například ztrácí v oblasti natáčení videa, kde získal 86 bodů, zatímco u fotografování má bodů 93. To ale platí obecně a tady Asus na konkurenci ztrátu nestahuje. Klíč se ale skrývá v detailech hodnocení.

DxO Mark například výrazně přidává body telefonům s duálním foťákem, který umožňuje klasický zoom. Jenže Asus v této disciplíně body nezískává, byť duální foťák má. Jenže jeho druhá čočka není teleobjektivem, ale naopak objektivem širokoúhlým. A za ten prostě body nezíská – přitom pro některé uživatele může být širokoúhlý objektiv zajímavější než zoom – třeba při focení architektury se bude hodit rozhodně více. Za hodnocení Zoomu tak Asus získává dokonce i méně bodů, než Google Pixel 2, který se jako jediný na špičce drží s jednou čočkou foťáku.

Za konkurencí také Zenfone 5 zaostává při hodnocení bokeh efektu, tedy rozmazání pozadí – což je opět dáno konstrukcí foťáku. Kdo tedy portrétní efekt a zoom nevyužívá, rázem získává v Zenfone 5 fotomobil, který se může soupeřům směle rovnat. Třeba v oblasti expozice a kontrastu získává Asus 92 bodů, zatímco iPhone X bodů 90, Galaxy S9 Plus 91 a Google Pixel bodů 95. Se skóre 86 bodů se pak Asusu Zenfone 5 v disciplíně barevného podání vyrovná jen Google Pixel, stejná je i situace u autofocusu (oba 98 bodů, soupeři méně). I v ostatních dílčích disciplínách hodnocení je Zenfone 5 špičkovým smartphonům blízkým soupeřem, výrazněji ztrácí jen u šumu, kterého tu je trochu víc, než u soupeřů.

Asus Zenfone 5 je tedy dle dílčích výsledků testu DxO Mark kandidátem na titul nejvýhodnější fotomobil. Teleofon už v redakci testujeme a naše první dojmy z fotoaparátu jsou skutečně výtečné.