Atraktivní Asus Zenfone 4 získal sebevědomí, zákazníkům se nepodbízí

Se Zenfonem 4 se snaží Asus zopakovat loňský úspěšný recept modelu Zenfone 3, nabízí tedy téměř špičkový smartphone za lákavou cenu. Loňský model jsme v recenzi velmi chválili (více čtěte v článku Nenápadný kandidát na smartphone roku. Test Asus Zenfone 3), ten letošní samozřejmě přidává velká vylepšení. Zdá se tedy, že by se mohlo podařit úspěch zopakovat. Jenže je tu jeden malý háček: loňský vyzyvatel top modelů za výhodnou cenu stál necelých 10 tisíc, přičemž za novinku si Asus žádá rovnou 13 490 korun.

Ano, smartphony průběžně zdražují, ale navýšení ceny o více než třetinu je hodně nad obvyklé poměry. I přesto má nový Zenfone 4 zákazníkům co nabídnout, jen se teď bude muset poprat s mnohem větší konkurencí a už není tou samozřejmou výhodnou volbou.

Co je to zač?

Zenfone 4 je velmi dobře vybavený smartphone, který cílí spíše na konzervativnějšího zákazníka. Nečekejme žádné výstřelky ani kdovíjak překvapivé prvky výbavy. Zenfone 4 v podstatě nepřináší nic, co by konkurence neměla, ale to není nutně špatně. Důležité je, že se Asusu podařilo komplet poskládat ve vyvážený kousek, který v podstatě nemá žádné zásadní nedostatky.

Líbí se vám?

Po stránce designu je Zenfone 4 také spíše konzervativním přístrojem, který si na první pohled možná snadno spletete se spoustou jiných telefonů. Tvary jsou jednoduché, pravidelné a s výrazně zaoblenými rohy. Základem konstrukce je kovový rám, který vzadu doplňuje skleněná plocha. Ta se podílí na určitém odlišení Zenfonu 4 od davu - má totiž takovou strukturu, že zvláštně láme světlo a odlesky se setkávají ve středu loga výrobce. Vypadá to opravdu efektně, přitom jde o prvek dostatečně nevýrazný na to, aby telefon nepoutal zbytečně velkou pozornost.

Zenfone 4 tak představuje určitý decentní luxus, byť bez zásadního nápadu v designu. Na onom pocitu ovšem přidává parádní zpracování, kterému není co vytknout. Slícování je perfektní a telefon působí zcela pevným dojmem, tady odvedli konstruktéři Asusu opravdu dobrou práci.

Jakou má výbavu?

Dobrou. Základem je čipset Qualcomm Snapdragon 630, který je určen pro telefony vyšších tříd, ale výkonem na ty nejšpičkovější nedosáhne. K tomu jsou tu 4 GB RAM a tento komplet zajišťuje Zenfonu 4 velmi plynulé fungování. Dál je tu velký 5,5palcový displej, který dostal „střízlivé“ rozlišení Full HD, tedy 1 080 × 1 920 pixelů, což znamená i klasický poměr stran 16:9. Asus u novinky tedy nevsadil na módní trendy s „vysokými“ displeji a minimálními rámečky a Zenfone 4 se drží osvědčené cesty. Displej je typu IPS a kvalitami nijak zásadně nevybočuje z obvyklého průměru.

Plusy a mínusy Proč koupit? solidní výbava

výborné zpracování

povedený fotoaparát

Proč nekoupit? ambiciózní cenovka

běžný displej

zatím jen Android 7 Kdy? V prodeji Za kolik? 13 490 Kč

Dále tu nechybí slot pro dvě SIM (druhý je hybridní, takže ho lze použít i pro MicroSD kartu) ani čtečka otisků prstů. Vnitřní paměť má kapacitu solidních 64 GB. Je tu také nový duální fotoaparát, ale o tom až později.

Výbava je opravdu slušná a nemáme k ní výhrady, v podstatě nic nám tu nechybí, mohli bychom toužit snad jen po odolnosti vůči vodě a prachu. Bezdrátové dobíjení a další drobnosti přístroji této třídy odpustíme.

Jak funguje jeho systém?

Asus oproti loňsku operační systém Android s vlastní grafickou nástavbou hodně odlehčil. Specifických Asus aplikací výrazně ubylo, takže nezabírají místo a nesnaží se uživateli otravně cpát na oči. To je určitě dobrá zpráva. Trochu škoda je, že Asus uvedl své novinky zatím s operačním systémem Android 7.1.1 Nougat namísto nové verze Oreo. Na tu výrobce slibuje update, ale bude to určitě chvíli trvat - Asus nebývá v tomto ohledu nejpohotovější.

Systém si ponechal pro Asus specifickou a od čistého Androidu poměrně odlišnou grafiku, nicméně to nemá vliv na logiku ovládání nebo jeho svižnost. S povděkem pak kvitujeme klasické uspořádání prvků. Protože se Asus nesnaží o minimalizaci rámečků, zbylo pod displejem dost místa nejen na pořádnou čtečku otisků prstů, na kterou není třeba se pečlivě trefovat (reaguje rychle a přesně), ale i na senzorová tlačítka po jejích stranách. Na displeji tak nezabírají místo virtuální ovládací prvky na úkor důležitějšímu obsahu.

Má nějaké speciální funkce?

Z hlediska přidaných funkcí vsadil Asus například na takzvané duální aplikace – do vybraných aplikací (typicky sociálních sítí) umožňuje uživateli přihlásit se pod dvěma různými účty. Funkce Page Maker zase umožní v prohlížeči snadno uložit stránky pro pozdější off-line čtení.

Jak fotí?

Už loňský Asus Zenfone 3 nás fotoaparátem příjemně překvapil, Zenfone 4 pokračuje v nastoleném směru. K povedenému 12MPix hlavnímu fotoaparátu s optickou stabilizací obrazu nově přidává ještě druhou čočku, která má široký úhel záběru a rozlišení 8 megapixelů. Asus tím jde tak trochu proti proudu, většina duálních foťáků se totiž snaží uživateli nabídnout nějakou formu zoomu na přiblížení vzdálených objektů.

U Asusu však „oddalují“, osmimegapixelová čočka má ohniskovou vzdálenost pouhých 12 mm, a má tedy opravdu hodně široký úhel záběru. Ten přijde vhod třeba při focení architektury ve městě. Má to však určité nedostatky – linie už jsou v tomto případě hodně zkreslené a horší světelnost objektivu znamená i horší detaily snímků, větší šum a celkově méně kvalitní fotografie v horších světelných podmínkách.

Hlavní foťák je na tom ovšem výrazně lépe. Jeho světelnost f/1.8 je výborná a Zenfone 4 podává dobrý výkon i za horšího světla. Foťák má navíc spoustu různých režimů a nechybí tu ani plně manuální možnosti nastavení, na své si tedy přijdou i pokročilí uživatelé. Oceňujeme i přítomnost dobře funkčního automatického HDR.

Kreativní zajímavostí pak je režim nazvaný Super rozlišení, díky němuž pořídí telefon snímek s rozlišením 49 megapixelů. Dělá to tak, že složí více fotek pořízených najednou do jednoho snímku, ale nejde o prostou interpolaci. Je to složitý výpočetní proces, kde přístroj vybere vhodné pixely tak, aby zvýšil úroveň detailů ve výsledném obrazu. A podle všeho to funguje. Jen focení v tomto režimu není moc pohotové, pořízení snímku několik sekund trvá. Hodí se tedy spíše pro statické scény s lepším osvětlením, ale i tak to může být v některých případech zajímavá možnost.

Fotografie pořízené v širokoúhlém a běžném režimu

Kvalita snímků pořízených hlavním fotoaparátem v běžném automatickém režimu týče je velmi dobrá. Zenfone 4 sice objektivně na ty úplně nejlepší fotomobily nemá, ale nezaostává za nimi o mnoho. Můžeme ho zařadit do ligy následovatelů, kam třeba patří i fotoaparáty modelů od Sony. Za danou cenu tedy dostane uživatel velmi povedený foťák.

Jaká je výdrž baterie?

Vcelku obvyklá. Zenfone 4 dostal akumulátor s kapacitou 3 300 mAh, což mu zaručuje bezproblémovou výdrž po celý den. Ale očekávat nějaké dramatické výkony navíc nelze. Dva dny na jedno nabití jsou možné, ale se skromnějším režimem používání. Zrovna tak lze při velmi intenzivním dni Zenfone 4 vybít i dříve, než se uživatel dostane večer k nabíječce. Ale to už chce opravdu hodně neurvalé vytěžování telefonu.

Mám si ho pořídit?

Asus Zenfone 4 je smartphone bez větších nedostatků. Ovšem na druhou stranu nepřináší žádnou zásadní funkci, kterou by vystoupil z řady a dovedl tak uživatele nalákat. Sází tedy na solidní výbavu v kombinaci s relativně rozumnou cenou. Jenže ta vlastně není tak nízká, jak by se ve třídě přístrojů, jež jdou po krku i špičkovým top modelům, dalo očekávat. Nenechte se mýlit: 13 490 korun není přehnaně příliš, jen jsme čekali trochu příznivější cenu.

Jen pro porovnání: oproti loňskému Zenfonu 3, který v době uvedení na trh stál necelých 10 tisíc korun (a který dodnes vlastně nezlevnil) tu zákazník dostane navíc jen o trochu výkonu, o něco větší displej, uklizenější systém a onen duální fotoaparát. Jestli to za těch 3,5 tisíce navíc stojí, si musí rozhodnout každý sám. Ale podle nás je loňský model z hlediska poměru výkonu a ceny výhodnější.

Složité to bude mít Zenfone 4 i s konkurenty jiných značek. Třeba Honor 9 má velmi podobnou výbavu, podobně „nadupaný“ dvojitý foťák a snad i o něco více výkonu, ale menší displej (5,15 palce). Vyjde ovšem na lákavých 10 990 korun. Větší displej s podobným výkonem jako asus pak brzy nabídne třeba nový Huawei Mate 10 Lite, ten vyjde dokonce na méně než 10 tisíc korun. Moderní LG G6 s kompaktním tělem a efektním 5,7palcovým displejem se zaoblením v rozích vyjde na necelých 12 tisíc korun, a to má vyšší rozlišení displeje i silnější procesor. A třeba loňský Samsung Galaxy S7 vyjde na necelých 14 tisíc. Soupeřů má tedy Asus Zenfone 4 opravdu hodně a nebude pro něj jednoduché se prosadit.