Extrémní rozdíl. Základní model je čtyřikrát levnější než ten nejlepší

Letošní řada modelů Zenfone byla představena už koncem srpna, evropskou premiéru ale Asus naplánoval až na závěr září do Říma. Tady firma potvrdila finální specifikace modelů, které se budou v Evropě prodávat. Je jich šest a rozdělené jsou v podstatě do tří kategorií. Novinky mají také minimálně jeden společný jmenovatel – všechny disponují duálním fotoaparátem, ovšem liší se jeho umístění.

Že fotoaparáty hrají zásadní roli, o tom při premiéře v Římě nenechal Asus nikoho pochybovat. V průběhu tiskové konference pro novináře nebyla téměř o ničem jiném řeč a slavnostní „keynote“, jíž se účastnili i další hosté, také kladla na obrazové schopnosti fotoaparátu obří důraz. Začalo to úvodní projekcí se živými tanečníky a fotoparáty samozřejmě chválil i sám šéf Asusu Jerry Shen.

Jedna rodina

Šestice novinek je následující: na vrcholu stojí model Asus Zenfone 4 Pro, který se v Česku začne prodávat od listopadu a jeho cena je velmi sebevědomá: 21 490 korun. Pod ním následuje asi hlavní model celé řady, Zenfone 4, který je již v obchodech k mání za 13 490 korun. To je oproti loňsku výrazné zdražení, loňský Zenfone 3 totiž stál 9 990 korun. Pak následují modely řady Selfie, které mají duální foťák vpředu. Vybavenější Zenfone 4 Selfie Pro vyjde na 10 990 korun (už je v prodeji), typ Zenfone 4 Selfie bude stát 7 490 korun. A nejníže jsou v hierarchii modely Zenfone 4 Max, větší model s 5,5palcovým displejem stojí 6 490 korun, menší provedení s 5,2palcovým panelem vyjde na 5 490 korun. Poslední tři zmíněné modely budou v prodeji v průběhu října.

Mezi nejlevnějším a nejdražším zástupcem řady Zenfone 4 je tak téměř čtyřnásobný cenový rozdíl. Přitom tomuto obrovskému rozpětí neodpovídají první dojmy z telefonů: Asus hodně zapracoval na kvalitě zpracování a ta je teď výtečná i u těch nejlevnějších modelů. Jejich tělo je celokovové, což platí i pro řadu Selfie, nejdražší modely vsadily na kombinaci skla a kovu. Design novinek není zrovna extrémně nápaditý, má spíše klasický nádech a Zenfony se nesnaží nijak vystupovat z řady. Neznalý pozorovatel ale v ruce jen těžko odhaduje, který ze šestice že to má být ten prémiový model a který je ten levný.

To je podpořeno i faktem, že přístroje jsou i téměř stejně velké: pět modelů má totiž úhlopříčku displeje 5,5 palce, která se stala u Asusu určitou normou, jen nejlevnější model Max má menší 5,2palcový displej.

Levné hodně vydrží

Zenfony s označením Max kladou velký důraz na výdrž baterie: menší má akumulátor s kapacitou 4 100 mAh, větší pak 5 000 mAh, displeje navíc mají jen HD rozlišení, což také uspoří v provozu nějakou energii. Přitom pocitově displeje nevypadají vůbec marně a i přes zabudované mohutné akumulátory nejsou telefony nijak obtloustlé. To by mohlo mít u uživatelů úspěch.

Asus Zenfone 4 Max 5,5 palce

Navíc je tu jedna zajímavá vychytávka, Zenfony Max jsou schopné posloužit i jako power-banka. V balení s nimi bude OTG kabel s microUSB konektory na obou koncích, který umožní napájení třeba dalšího telefonu nebo jiného zařízení. Sám Zenfone 4 Max si pak pohlídá, aby se tímto nabíjením nevybil příliš a vždy si ponechá 30 % energie.

Duální fotoaparát je v tomto případě na zadní straně přístroje a má rozlišení dvakrát 16 megapixelů. Dvojité uspořádání slouží hlavně k bohatšímu sběru dat třeba pro lepší fotky v noci a také to pomáhá pří hraní s hloubkou ostrosti. I přední foťák má rozlišení šestnáct megapixelů.

Nálož pro selfie-maniaky

Zajímavým počinem jsou modely Zenfone 4 Selfie. Ty mají duální foťák vpředu – jeden hlavní s vysokým rozlišením a jedna čočka má velmi široký úhel záběru 120 stupňů. Výbava si oproti modelům Max mírně polepšila, i když kapacita baterie se drží trochu při zdi na 3 000 mAh. Odměnou jsou ale tenká těla přístrojů. Lepší z dvojice Zenfone 4 Selfie pak vlastně v nabídce Asusu tak trochu přebírá roli loňského Zenfonu 3: stojí 11 000 korun a je to hodně solidně vybavený smartphone se Snapdragonem 625, 4 GB RAM a celkově lákavou výbavou.

Asus Zenfone 4 Selfie Pro

Jeho hlavní čelní foťák má rozlišení 12 megapixelů ale díky technologii DuoPixel vytváří snímky až s 24megapixelovým rozlišením. Asus přitom slibuje i výborné schopnosti ve špatném světle, lecos napoví i světelnost f/1.8. Širokoúhlý fotoaparát má pak menší rozlišení, podle všeho pětimegapixelové. A zadní fotoaparát má rozlišení šestnáct megapixelů – všechny snímače přitom pochází od Sony

Levnější Zenfone 4 Selfie má trochu slabší harware, ale to uživatel nemusí zásadně poznat. Čelní foťák má v případě hlavního snímače schopnost vytvářet dvacetimegapixelové snímky, širokoúhlý foťák je osmimegapixelový a hlavní vzadu opět šestnáctimegapixelový.

Soupeři pro ty nejlepší

Modely Zenfone 4 a Zenfone 4 Pro pak patří na vrchol řady. Zenfone 4 bude na trhu velkým soupeřem třeba pro Honor 9, podobně jako se vloni Zenfone 3 pral s Honorem 8. Jenže tentokrát to bude mít těžší, hardware je tu trochu slabší (Snapdragon 630, 4 GB RAM), ale Asus to chce vynahradit kvalitou foťáku. Duální foťák je tu tentokrát vzadu, opět má jeden čip s klasickým záběrem a druhý se širokoúhlým ohniskem. Hlavní foťák má špičkový snímač Sony s dvanáctimegapixelovým rozlišením, druhý je osmimegapixelový. Fotoaparát dostal stabilizaci obrazu a Asus slibuje všelijaká softwarová kouzla s obrazem, která umožní dosáhnout co nejkvalitnějších snímků. Při prezentaci jsme si foťák nestihli příliš osahat, ale vypadá opravdu nadějně. Ostatně už loňský Zenfone 3 fotil velmi dobře, takže pokud se „čtyřka“ dovede zlepšit, bude to stát za to.

Asus Zenfone 4 Pro

Tou hlavní fotografickou hvězdou by měl ovšem být Zenfone 4 Max. Ten namísto uspořádání se širokoúhlým objektivem vsadil na dvojnásobný optický zoom a díky odlišnému rozlišení snímačů (hlavní dvanáct, teleobjektiv 16 megapixelů) i na softwarově počítaný hybridní zoom s až desetinásobným celkovým přiblížením. Navíc tu jsou ještě další softwarová kouzla navíc. K nim patří i pořízení snímku s rozlišením až 48 megapixelů, to když software v telefonu poskládá dohromady čtyři snímky pořízené okamžitě za sebou do jednoho s využitím maximálního množství obrazových informací.

Těžká bitva

Jenže všechny tyto zajímavosti jsou vykoupeny velmi vysokou cenou, které se dostává na či spíš nad úroveň špičkových telefonů jako je Samsung Galaxy S8, HTC U11 nebo třeba Sony Xperia XZ Premium. A proti takovým soupeřům to bude mít Asus dost těžké. To levnější modely to budou mít přeci jen trochu snazší. Řada Selfie dovede určitě zaujmout určitou skupinu zákazníků a modely Max jsou elegantními cenově dostupnými kousky, které slibují vynikající výdrž baterie. A na to by mohli zákazníci slyšet.