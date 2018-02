Porovnání: levné i drahé smartphony střední třídy. Má cenu připlácet?

Tři smartphony střední třídy mají podobně výkonný hardware a výbavu na obdobné úrovni. Přesto jsou jejich ceny velmi rozdílné. Huawei Mate 10 Lite stojí 7 990 korun, zatímco BlackBerry Motion vyjde na 11 990 a Asus Zenfone 4 dokonce na 13 490 korun. Má příplatek vůbec cenu?

Zenfone 4, Motion i Mate 10 Lite jsou si v mnohém podobné, na druhou stranu jsou to přístroje, které se hodně liší. Třeba po stránce designu jde každý svou vlastní cestou. BlackBerry má kovový rám s pogumovanýmí zády, Asus vsadil na kombinaci skla a kovu a Huawei má celokovové tělo.

Prémiové zpracování

Všechny tři smartphony jsou výborně zpracované, tady neexistuje důvod ke stížnostem. Nejbytelněji působí BlackBerry Motion, jeho rám vzbuzuje velkou důvěru. Díky pogumovaným zádům navíc telefon neklouže v ruce. Jeho rozměry jsou 155,8 x 75,5 x 8,1 mm, hmotnost 167 gramů. To skleněná záda Asusu budou náchylná nejen na zachytávání otisků prstů, ale také k poškození.

Zenfone 4 působí nejméně odolně, na druhou stranu kombinace skla a kovu je atraktivní a je to asi největší elegán z trojice. Byť BlackBerry má velmi svébytný originální design, díky kterému vybočuje z řady. Rozměry Asusu jsou 155,4 x 75,2 x 7,7 mm, hmotnost 165 gramů. Huawei vsadil na vcelku konzervativní provedení s celokovovým tělem v černé barvě. Je to určitá sázka na jistotu, zpracování je perfektní a vzhledem k jednoduché skladbě telefonu není konstrukce náchylná k poškození. Telefon má míry 156,2 x 75,2 x 7,5 mm, hmotnost je 164 gramů.

I když jsou telefony velikostně velmi podobné, v ruce působí dost odlišným dojmem. BlackBerry kvůli přísně hranatému designu působí zdaleka největší, ale zase z ruky nevyklouzne. Asus i Huawei jsou pocitově kompaktnější díky zaoblenému tělu, ale zejména kovový Huawei trochu v ruce klouže. Celkově si z hlediska zpracování nemají soupeří co vyčítat a těžko vybírat vítěze. Nám se hodně líbí BlackBerry, které je jiné a opravdu působí bytelně, jenže pro změnu nejhůř padne do ruky (byť v ní pak nejlépe drží). BlackBerry má ještě jeden trumf v rukávu: jako jediné splňuje certifikaci IP67, je tedy odolné vodě a prachu.

Solidní výbava

Co se hardwarové výbavy týče, soupeři jsou na tom vcelku podobně. Všichni mají 4 GB RAM, procesory jsou mírně odlišné, ale zásadní rozdíl mezi nimi není. BlackBerry má starší Snapdragon 625, Asus novější Snapdragon 630, Huawei má svůj Kirin 659. Jisté je, že u všech modelů běhá systém rychle a svižně a výkonu mají smartphony opravdu dost.

Zenfone 4 a Mate 10 Lite mají i 64 GB vnitřní paměti, tady BlackBerry mírně zaostává, má totiž poloviční porci. To je při dané ceně trochu zbytečný ústupek. Také je škoda, že se u nás Motion prodává coby jednosimkový telefon, zatímco soupeři podporují SIM dvě. Jinak je tu všude podpora LTE, NFC a dalších klasických bezdrátových funkcí.

Hodně se liší displeje – tedy, BlackBerry Motion a Asus Zenfone 4 jsou na tom vlastně shodně, mají 5,5palcový IPS panel s klasickým Full HD rozlišením a poměrem stran 16:9. Huawei ale vsadil na moderní uspořádání s minimalizací rámečků a do podobně velkého těla tak nacpal 5,9palcový IPS panel s poměrem stran 18:9 a rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů. Oproti soupeřům tak nabízí trochu větší plochu a více místa na výšku. Displeje tohoto typu jsou moderní, na druhou stranu při přímém porovnání nedává panel Huawei nějakou brutální výhodu. I když nám se větší plocha ve zhruba stejném těle líbí.

BlackBerry i Asus mají senzorová tlačítka pod displejem (Motion dokonce i home hardwarové), takže na něm nezabírají místa. Náskok Huawei se tak projeví jen v aplikacích, které se umí roztáhnout přes celou obrazovku a schovat lištu s tlačítky.

Vyrovnaný je i souboj z hlediska baterií a jejich výdrží. Asus má baterii s kapacitou 3 300 mAh, Huawei jen nepatrně víc: 3 340. Kraluje tu BlackBerry, které dostalo baterii s kapacitou 4 000 mAh a v praxi tak přeci jen soupeře výdrží překoná. Není to dramatický rozdíl, ale navrch má, i při silném vytížení s ním je snazší dostat se na dva dny na jedno nabití. BlackBerry také podporuje rychlé nabíjení QuickCharge 3.0, soupeři jsou v nabíjení trochu pomalejší. Zatímco Motion se nabije do půlky asi za půl hodiny, Huawei to trvá asi hodinu a Asus je někde mezi nimi. BlackBerry a Asus se nabíjí přes USB-C konektor, Huawei zůstal u microUSB.

Softwarově každý po svém

Veliký rozdíl je mezi telefony po softwarové stránce. Každý výrobce přistoupil k úpravě operačního systému Android po svém. Huawei tu má svou nadstavbu EMUI, která dává uživateli vybrat ze dvou uspořádání (vše na home obrazovkách nebo klasika s menu s aplikacemi), BlackBerry a Asus mají klasické uspořádání homescreenu. Huawei má systém doplněný o sadu svých aplikací, ale ty uživateli příliš nepřekáží, změny proti čistému Androidu jsou tak hlavně grafické.

Jak Zenfone 4, tak Motion mají sadu svých vlastních aplikací mnohem větší. BlackBerry je ale naroubovalo v podstatě na čistý Android, zatímco u Asusu zvolili ještě svou vlastní grafickou úpravu. Pravda, rozdíl už není takový, jako to bývalo u modelů této značky dříve, ale stále jsou tu místa, kde jde Asus možná trochu zbytečně svou cestou. Navíc jeho sada vlastních aplikací se tu uživateli snaží trochu více „nacpat“ než u soupeřů. Ale ignorovat je lze, část z nich jde také odinstalovat, takže aplikace nemusí představovat větší problém.

Výjimečnost BlackBerry spočívá v jeho sadě vlastních aplikací, které dodávají telefonu nové možnosti ovládání a vylepšují jeho produktivitu. Špičkou mezi nimi je BlackBerry Hub, který sdružuje veškeré události v telefonu v jednom přehledném uspořádání, kde se lze snadno přepínat mezi schránkami, zprávami, messengery nebo hovory. Dále je tu speciální tlačítko pro zkratky k nejpoužívanějším aplikacím a karta Produktivita, která se dá „vytáhnout“ kdykoli a kdekoli se uživatel nachází. Většinu těchto specialit lze sice nainstalovat i do jiných smartphonů, ale v Motion jsou aplikace zabudovány v systému nejlépe. V produktivní části tak má Motion nad soupeři dost navrch.

Foťáky nejsou na ozdobu

Příjemným překvapením je u srovnávaných smartphonů kvalita fotoaparátu. Ani u jednoho z nich není foťák jen do počtu, kvalita je velmi obstojná. BlackBerry Motion má jednoduchý foťák s rozlišením dvanáct megapixelů, Huawei a Asus mají foťáky duální.

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Každý ale trochu jiný. Huawei má šestnáctimegapixelový hlavní modul a k tomu dvoumegapixelový druhý, který slouží k tomu, aby telefon dovedl pracovat s hloubkou ostrosti. Asus má foťák se „zoomem“ - jeho hlavní fotoaparát má dvanáct megapixelů a ohniskovou vzdálenost 25 mm, druhý foťák je osmimegapixelový a ohnisková vzdálenost je 12 mm. Tento foťák ale nemá autofokus.

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Asus celkově klade na fotoaparát a jeho kvalitu veliký důraz. Zenfone 4 má totiž u hlavního modulu světelnost 1.8 a optickou stabilizaci. Huawei má oproti tomu světelnost 2.0, stejnou má i BlackBerry.

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Díky těmto rozdílům má Asus navrch především při fotografování ve špatných světelných podmínkách a v noci. Jeho foťák se snad může vydat i do boje s nejlepšími fotomobily, a byť s nimi asi v přímém porovnání prohraje, jeho výkon je solidní. Příjemným překvapením jsou ale i obrázky BlackBerry – je vidět, že softwarové vyladění je podobně důležité jako dobrý hardware, a tak se vlastně jen díky dobrému softwaru dovede BlackBerry Asusu vyrovnat. Na jednoduchý fotoaparát nijak oslnivých parametrů podává BlackBerry Motion překvapivě dobré výsledky.

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

Fotografie pořízená smartphonem Asus Zenfone 4 Fotografie pořízená smartphonem BlackBerry Motion Fotografie pořízená smartphonem Honor 7X

V přímém porovnání je na tom Huawei trochu hůř – pro pořádek, srovnávací snímky jsou pořízeny sesterským modelem Honor 7X, který jsme měli v danou chvíli k dispozici a který je podle našich zkušeností v podstatě stejný, jako má Huawei Mate 10 Lite. Foťák Honoru ztrácí v ostrosti snímků a v horším světle šumí víc než konkurence.

Cena rozhoduje?

Asus Zenfone 4, BlackBerry Motion a Huawei Mate 10 Lite jsou příklady velmi různorodých smartphonů střední třídy. Výbava je místy dost podobná, jindy se liší v zásadních detailech. Celkově jsou všechny tři smartphony povedenými kousky a každý z nich bude sloužit určitě velmi dobře.

Každý ze soupeřů také vyniká v trochu něčem jiném. Asus vsadil hodně na fotoaparát. BlackBerry působí bytelně a má zajímavé softwarové vychytávky. A Huawei má moderní koncepci s minimálními rámečky a duální foťák pro hrátky s hloubkou ostrosti. Každý z telefonů má tedy něco do sebe. Jenže hlavní otázkou je tu již na začátku zmíněný cenový rozdíl. Ačkoli se smartphony dost liší, rozdíl v cenách odlišnosti neospravedlňuje.

Huawei za osm tisíc korun je tak jednoznačně nejvýhodnější koupí. Soupeři přeci jen mohou někoho zlákat, bude to ovšem spíš méně racionální uvažování. U BlackBerry to ještě jde – to má navrch v konstrukci, má vlastně velmi jedinečný design a hlavně jeho software opravdu funguje skvěle a pomůže při každodenní práci. Stojí to za čtyři tisíce korun navíc? Nejsme si úplně jistí, ale Motion je naším tajným tipem. Možná se vyplatí sledovat, zda nezlevní.

Asus bohužel v tomto souboji tahá za nejkratší konec provazu. Jeho cena 13 500 korun je bohužel příliš vysoká, povedený fotoaparát to nevyváží. Už třeba jenom proto, že se svou cenou dostává Zenfone 4 do teritoria zlevněných top-modelů, jejichž fotoaparáty taktéž stojí za to: levnější je Honor 9, Huawei P10, pořád hodně dobrý Samsung Galaxy S7 stojí jen o pětistovku víc (a s cashbackem je výrazně levnější). Pro zvýšení atraktivity modelu by tak měla u Zenfonu 4 nastoupit drastická sleva. A ona snad přijde, vždyť v Barceloně představí Asus modely Zenfone 5.