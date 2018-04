Nenápadný kandidát na smartphone roku. Test Asus Zenfone 3

Chytré telefony Asus sice nepatří k nejprodávanějším na světě, ale firma čas od času představí modelovou řadu, která opravdu dovede zaujmout. Před více než rokem to byl Zenfone 2, který naznačil sílu tchajwanské značky, teď je tu nástupce Zenfone 3. A zjednodušeně řečeno je skvělý. Je to typický zástupce třídy telefonů, které ukazují, že utrácet obří částky za top-modely, se tak úplně nevyplatí.

Zenfone 3 totiž v praxi splní téměř vše, co ty nejdražší smartphony, přitom stojí zhruba polovinu. Cena 9 990 korun nemusí na první pohled vypadat kdovíjak lákavě, ale svými praktickými schopnostmi Zenfone 3 přesvědčuje o tom, že atraktivní je. Dojem z velmi dobrého zpracování, dostatku výkonu a skvělého fotoaparát trochu kazí jen výrobcem trochu zaplevelený operační systém. Ale to není zásadní překážka, dá se totiž vyřešit.

Čím je Zenfone 3 tak výjimečný?

Vlastně ničím. Při pohledu do výpisu parametrů je na první pohled jasné, že je tohle velmi dobře vybavený smartphone, který se ovšem nežene za superlativy. Přesto ve výbavě nechybí nic důležitého, nicméně položky jako 5,2palcový displej s obvyklým Full HD rozlišením, stále ještě relativně nový USB-C konektor, čtečka otisků prstů a další položky na první pohled nijak neohromí. Ale třeba u fotoaparátu už někteří zájemci zpozorní.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný poměr výkon/cena

velká paměť

výborný fotoaparát

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? upravený systém

spousta zbytečného softwaru

průměrný displej Kdy? V prodeji Za kolik? 9 990 Kč

Rozlišení 16 megapixelů sice stále nic moc nenapovídá, ale přítomnost optické stabilizace obrazu už ano. Na trhu není moc smartphonů s cenovkou okolo deseti tisíc korun, které by jí disponovaly. A podobné je to třeba se 4 GB RAM nebo porcí 64 GB vnitřní paměti. Zaujmout mohou i takové drobnosti jako fakt, že každá ze dvou podporovaných SIM (telefon má hybridní slot na microSD nebo druhou SIM) zvládá přenos dat přes LTE (ale aktivní může být přes LTE v danou chvíli jen jedna).

Asus jednoduše u Zenfonu 3 kladl důraz na některé detaily, které mohou být pro řadu uživatelů důležité. Nejde o superlativy v papírových parametrech, ale o užitečné prvky výbavy, které usnadní každodenní život se smartphonem.

Co říkáte na design?

Asus se u své nové modelové řady rozhodl jít cestou prémiového provedení, což je oproti předchozím modelům docela výrazná změna. Ano, i Zenfone 2 se snažil zaujmout imitací broušeného kovu, ale jeho tělo bylo plastové a telefon to vlastně nijak zásadně nezastíral. To Zenfone 3 volí v poslední době hodně módní kombinaci kovu a skla, kdy pevný kovový rám doplňuje skleněná plocha zad. Námi testovaný model v černé variantě zaujme právě barevnými odlesky této plochy, tóny se tu od temně černé mění k tmavě modré podle intenzity a typu osvětlení. Překvapivě není tato zadní plocha magnetem pro otisky prstů. Vadit tak může snad jen vystouplý modul fotoaparátu a trochu netradiční je také tvar plochy čtečky otisků prstů, na její funkci to ovšem nemá žádný negativní vliv.

Celkově bychom ale design označili jako „takový normální“. Telefon sice vzbuzuje zdání luxusu, ale po estetické stránce nepřináší nic zásadně výjimečného. Snad jako by to bylo krédo Zenfone 3 - na první pohled nevynikat, neprovokovat a to prakticky v ničem. Je to solidní smartphone, který nenadchne ani neurazí, přitom v ruce bude řadě uživatelů velmi příjemný díky pevné konstrukci. Na druhou stranu skleněná plocha znamená, že v některých případech může v ruce docela klouzat. Asus si také mohl odpustit docela výrazné rámečky okolo displeje, to je asi daň za rozumný poměr výkonu a ceny. Rozměry 146,9 x 74 x 7,7 mm ovšem nijak zásadně nevybočují z mezí obvyklých pro smartphony s 5,2palcovým displejem. Totéž platí pro hmotnost 144 gramy.

Je rychlý?

Díky procesoru Qualcomm Snapdragon 625 a hlavně 4 GB RAM patří Zenfone 3 mezi velmi svižné smartphony, na druhou stranu použitý procesor znamená, že se rozhodně nemůže ucházet o přední příčky ve výkonových testech. Důležitější je však praktické fungování, tam hodně pomáhá pořádná porce RAM paměti. Zenfone 3 se díky tomu nezpomaluje, je opravdu svižný v každé příležitosti a multitasking s ním je hračka. I když výrobce docela výrazně operační systém Android 6 upravil, tyto úpravy nemají dramatický vliv na reakce na uživatelské pokyny, ale oproti čistému systému tu přeci jen rozdíl trochu znát je.

Jaký je ten upravený systém?

Inu, vyžaduje trochu zvyku, už po grafické stránce je tohle docela výrazně upravená verze Androidu, i když z hlediska filosofie ovládání se vlastně od čistého systému dramaticky neliší. Asus sem zabudoval celou řadu vlastních aplikací a různých dodatečných funkcí, některé z nich ale dovedou být trochu otravné. Naštěstí se dají některé z těchto aplikací odinstalovat nebo alespoň deaktivovat. A když už nic jiného, ve velkorysé vnitřní paměti s kapacitou 64 GB tyto aplikace zase tolik místa nezaberou.

Přesto nám přijde existence mnohých z nich poněkud zbytečná, aplikace od Asusu jako Fotokoláž, MiniMovie, PuffinBrowser, Rychlé sdělení, Share Link WebStorage, Zálohování, ZenCircle nebo ZenTalk zastávají funkce, na které jsou mnozí uživatelé zvyklí z oblíbených aplikací pro Android, ať už od Googlu či od některé ze třetích stran.

Tento fakt je v ostrém kontrastu třeba s tím, že pro práci s e-maily je tu určena pouze aplikace Gmail. Kdo je zvyklý mít v telefonu dvě a více mailových schránek a chce mít jejich obsah oddělený, jak je to u Androidu zatím vcelku obvyklé, musí hledat třeba pro synchronizaci s firemním Exchange mailem nějakou jinou aplikaci.

Líbí se vám displej?

Vyloženě špatné displeje dnes už v chytrých telefonech snad ani nenajdeme a u Zenfonu 3 rozhodně nelze čekat nějaké zklamání. Úhlopříčka 5,2 palce a Full HD rozlišení jsou v podstatě standard, který neurazí, IPS+ technologie slibuje příjemné barvy a široké pozorovací úhly. A také dobrou čitelnost na slunci. Na druhou stranu v některých aplikacích nám přišly barvy trochu bledší, než na jaké jsme zvyklí z některých konkurenčních telefonů, ale je to spíše otázka osobního vkusu.

Tomu se může Zenfone 3 přizpůsobit, v menu nastavení se dá zvolit kromě vyváženého i režim živých barev, případně nastavit si zcela vlastní odstín a sytost barev. Za pozornost stojí také položka Filtr modrého světla, kterou lze snadno aktivovat ze seznamu rychlých zkratek po stažení notifikační lišty. Její zapnutí usnadní čtení textů v noci, uživatel si může opět v tomto nastavení vybrat, jak moc teplé barevné podání si přeje.

Jaká je výdrž baterie?

Zenfone 3 dostal vestavěnu baterii s kapacitou 2 600 mAh, což se na první pohled nezdá jako moc. Třeba konkurenční Huawei P9 nebo Honor 8 umí do zhruba stejně velkého těla nacpat akumulátor s kapacitou o 400 mAh větší. Zhruba patnáctiprocentní deficit v kapacitě ale v praxi není tak zásadně znát, výdrž Zenfone 3 se pohybuje v obvyklých mezích. Perné používání tedy znamená, že telefon vydrží na jedno nabití spolehlivě celý den, možná i o trochu více, při skromnějším způsobu používání pak lze dosáhnout dvou dnů výdrže.

Mluvili jste o nadějném fotoaparátu. Jaký je?

Foťák Zenfone 3 začíná budit respekt už svými papírovými parametry. Rozlišení 16 megapixelů, světelnost f/2.0 a duální LED blesk sice neznamenají automaticky cestu na špičku, ale v kombinaci s přítomností optické stabilizace obrazu dovedou jistě zaujmout. Čtyřosá stabilizace navíc v praxi funguje opravdu velmi dobře, takže Zenfone 3 je schopen pořizovat snímky i v opravdu nepříznivých světelných podmínkách. Samozřejmě to v tu chvíli nemohou být dynamické scény, ale to platí prakticky pro všechny fotomobily.

Pořízené snímky jsou opravdu na velmi dobré úrovni, Zenfone 3 dobře fotí jak za výborného osvětlení, tak i ve špatných podmínkách. Tam se sice přidává šum, ale jeho množství roste postupně a nepůsobí na snímcích příliš rušivě. Jeho výskyt je tak nějak přirozený. Při porovnání detailů sice Zenfone 3 nedosáhne úrovně těch úplně nejlepších fotomobilů, ale moc na ně neztrácí.

V pohodě se může měřit s foťákem Leica z Huawei P9, mnohdy jej i předčí. Velmi dobře tu funguje automatický HDR režim, který zbytečně vyrovnání kontrastů nepřehání. Při focení v noci pak trochu překvapí, že Zenfone 3 vytváří snímky s trochu tmavším vzezřením, nesnaží se prosvětlovat tmavé plochy a detaily v nich se tak trochu slévají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že kontrastní světlo ve scéně zvládá Zenfone 3 velmi dobře a většinou také velmi přirozeně, méně často se tu setkáme s jeho přepaly.

Asus také připravil řadu pokročilých kreativních režimů – je tu manuální focení, pokročilé HDR, noční režim nebo režim pro velmi nízké osvětlení (fotky mají 3 megapixely), který si žádá použití stativu. Telefon umí odstranit ze snímku nechtěný pohyb, dovoluje pořizovat snímky s hrátkami s hloubkou ostrosti a podobně. Jen ale nesmí uživatel patřičný režim vždy aktivovat.

Celkově hodnotíme fotoaparát Asusu Zenfone 3 opravdu hodně vysoko, byť jednotlivými parametry možná na špičku nemá, vyváženost jeho výkonu ho řadí k tomu nejlepšímu, co může běžný uživatel žádat. Obzvlášť za danou cenu.

Mám si ho pořídit?

Na první pohled Asus Zenfone 3 nevypadá jako ten nejlákavější telefon na trhu, ale v praxi se ukázal být až nečekaně kvalitním společníkem. Je to smartphone, u kterého nám zásadně nic nechybí a kromě některých zbytečností v uživatelském prostředí ani nic neštve. Je to hodně povedený stroj, který zastane v praxi totéž, co nejdražší top-smartphony, přitom stojí mnohem méně. Ano, výkon mu může třeba ve hrách chybět, ale pro koho není smartphone hlavně herní konzolí, toho to trápit nebude. Na fenomény jako Candy Crush či Pokémon Go má Zenfone 3 sil až až.

Za 10 000 korun je tohle opravdu výborný přístroj. K soupeřům jsme již zařadili třeba Honor 8, který s podobnou výbavou stojí 11 000 korun. Počítat se mezi ně jistě může i prémiovější Huawei P9 s cenou 13 500 korun. Hodně velkým soupeřem ovšem na trhu bude hlavně loňský Samsung Galaxy S6, který nedávno zlevnil právě na hranici 10 000 korun.

A světe div se, Asus je mu zpracováním hodně podobný a chce jít po krku třeba jeho vynikajícímu fotoaparátu. Podobně zajímavým tipem nadále zůstává třeba i LG G4, jehož cena také klesla pod 10 000. Oproti těmto kouskům je ale Zenfone přeci jen o trochu modernější, ať už díky většímu množství RAM, větší vnitřní paměti nebo díky drobnostem jako je USB-C a některé další detaily. Tohle je opravdu povedený smartphone.