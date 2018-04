Asus míří vysoko, jeho hlavní letošní novinky jsou skleněné a kovové

Asus nikdy nepatřil mezi klíčové producenty chytrých telefonů. To se však postupně mění a každou novinkou tento výrobce míří výše. Nová modelová řada ZenFone 3 se systémem Android je toho důkazem. Jak po stránce výbavy, tak designu totiž přináší vyspělé smartphony.

Výhodou novinek by měl být dobrý poměr výkonu a ceny. Zda tomu tak opravdu bude, na to si musíme ještě počkat. Ceny ani dostupnost nových modelů nejsou známy. Snad to s novými modely nedopadne stejně jako s modelem ZenFone Zoom, který se na trh dostal až rok a půl po představení.

ZenFone 3 Deluxe - kovová špička

Nejzajímavější z novinek je ZenFone 3 Deluxe s celokovovým designem a špičkovou výbavou. U vrcholného modelu nemůže chybět současný nejvýkonnější procesor Snapdragon 820 od Qualcommu. Ten doplňuje grafický čip Adreno 530 a hned 6 GB operační paměti.

Provedení Deluxe má velký 5,7palcový displej, který novinku zařazuje spíše do segmentu takzvaných phabletů (kříženců smartphonů s tablety). Mezi novinkami od Asusu je nicméně ještě větší obr, o něm však později. Displej ZenFonu 3 Deluxe je typu Super AMOLED a má dostatečné Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů).

Nový špičkový ZenFone má 23megapixelový fotoaparát se senzorem Sony, disponuje čtyřosou optickou stabilizací a má světelnost f/2.0. Nechybí stále rozšířenější konektor USB-C a podpora rychlonabíjení Quick Charge 3.0.

Na zádech novinky najdeme čtečku otisků prstů. Vyvážený design znamená, že displej pokrývá 79 procent čelní plochy. Navíc se pod displejem našlo místo pro funkční tlačítka.

ZenFone 3 - skleněný základ

Jestliže provedení Deluxe je kovové, tak běžný ZenFone 3 je ze skla. Přední i zadní část této novinky kryje odolné sklo Gorilla Glass, které je po stranách mírně zaoblené (takzvaný 2,5D efekt), telefon tak postrádá ostré hrany. Pod displejem, který pokrývá 77,3 procenta čelní plochy, nechybí funkční tlačítka.

ZenFone 3 je první smartphone na světě, který používá nový osmijádrový procesor Snapdragon 625 vyrobený 14nm FinFET technologií. Operační paměť má kapacitu 4 GB.

I displej běžného ZenFonu je velký, jeho úhlopříčka je 5,5 palce a se špičkovým modelem má shodné Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů). Displej obyčejného provedení je typu Super IPS+. Standardní ZenFone 3 má 16megapixelový fotoaparát s laserovým ostřením. Opět na zádech je umístěna čtečka otisků prstů.

ZenFone 3 Ultra - obr, který nahradí tablet

Třetím modelem nové řady je ZenFone 3 Ultra. Jde o obra, který díky displeji s úhlopříčkou 6,8 palce nahradí menší tablet. I tento obří displej, který zabírá 79 procent čelní plochy, má opět Full HD rozlišení.

Používá rovněž procesor Snapdragon 625 od Qualcommu, který doplňuje grafický čip Adreno 510. Operační paměť má kapacitu 4 GB. Provedení Ultra má stejný 23megapixelový fotoaparát jako ZenFone 3 Deluxe.

Tělo je celokovové a na zádech opět nechybí čtečka otisků prstů, která však bude vzhledem k rozměrům nového asusu pravděpodobně hůře dosažitelná. Přitom pod displejem je ústřední tlačítko, kam by se čtečka vešla. Toto tlačítko doplňují dvě další funkční tlačítka.

Silnou stránkou modelu Ultra má být špičkový zvuk, ve výbavě jsou totiž dva stereo reproduktory a NXP zesilovač. Baterie má kapacitu 4 600 mAh, největší novinka tak může posloužit i jako powerbanka pro jiné přístroje.