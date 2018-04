Silák Asus přichází ve třech verzích. Poměr ceny a výkonu je výborný

Asus patří k dalším tradičním IT firmám, které si dělají zálusk na spousty zákazníků bažících po moderních chytrých telefonech. Zatím na tomto poli nepatří ke kdovíjakým obrům, ale na některých trzích už jeho chytré telefony slaví nemalé úspěchy. I v Česku se s nimi již můžeme delší dobu setkat, teď to však vypadá, že firma plánuje větší expanzi a se smartphony to myslí opravdu vážně.

To ostatně potvrdil i fakt, že prezentaci novinky při jejím uvádění na evropský trh se ujal sám nejvyšší šéf Asusu a samozvaný showman Jonney Shih. Jeho nezaměnitelný charismatický a někdy až trochu teatrální projev rozhodně upoutá pozornost a ukazuje, že chytré telefony budou pro firmu čím dál důležitějším zbožím. Vedle nových modelů Zenfone 2 totiž sice Shih v Paříži představoval i na trh právě uváděný notebook Asus Transformer Book T300 Chi a jeho další sourozence, mobilním telefonům však byla věnována větší péče.

Zenfone 2 přináší hodně z filosofie notebookového výrobce právě do světa chytrých telefonů. Důkazem je i to, že pod jedním označením najdeme vlastně celkem tři různé modely. Je to podobné, jako u notebooků. Ty se také často odlišují jen konkrétním složitým kódem modelu, které značí jinou výbavu. I tak je tomu u Zenfone 2, který bude k dispozici ve variantách ZE551, ZE550 a ZE500.

Pod na první pohled stejným kabátem se tu ukrývají tři různé smartphony v hodně širokém cenovém rozpětí. Základním provedením je typ ZE500, který má pětipalcový HD displej, 1,6 GHz procesor Intel Atom Z2560, 2 GB RAM a 8 GB uživatelské paměti. Tento model patří do nižší třídy a na západě od našich hranic startuje na cenovce 179 eur. To by mělo u nás znamenat cenovku zhruba okolo 5 000 korun, což je na elegantní smartphone s podporou LTE a dvou SIM určitě zajímavá částka.¨

Dobrý telefon za pět tisíc

Pověstnou zlatou střední cestou v nové řadě výrobce bude typ ZE550, který už má větší 5,5 palcový displej, stále však s HD rozlišením. Procesor Intel Atom, který je odznakem celé série Zenfone, tentokrát posílil na 1,8 GHz. Tento model vyjde na 249 eur, tedy v přepočtu méně než 7 000 korun. Na samotné špičce pak bude stát model ZE551, který má nejvýkonnější čtyřjádro Intel Atom Z3580 s taktem 2,3 GHz, Full HD displej a 32 GB vnitřní paměti. Ten má stát 349 eur, tedy v přepočtu asi 9 600 korun, což je na výkonný smartphone určitě zajímavá částka. Aby to nebylo jednoduché, ve Francii, kde prodej právě startuje, bude zaváděcí cena nejlepšího provedení dokonce o 50 eur nižší a navíc existuje i model ZE551 s „pouhými“ 2 GB RAM a 16 GB uživatelské paměti, který bude opět o něco levnější.

Zjednodušeně řečeno, vyznat se v nabídce Zenfone 2 nebude úplně jednoduché, zákazník si podobně jako u notebooků bude muset dát pozor na konkrétní konfiguraci. Na druhou stranu je tato filosofie různé výbavy v prakticky totožném těle (pětipalcový typ je samozřejmě menší) zajímavou strategickou volbou. Co se českých cen týče, ty zatím výrobce nezveřejnil, nicméně podle našich informací by se neměly nijak zásadně lišit od přepočtů z eur.

Asus se u své novinky chlubí v zásadě několika věcmi, většina z nich však platí pro lepší model 551 – právě ten se může chlubit i provedením krytu, které docela zdařile imituje kov, levnější typy mají klasický kryt s jednolitou barvou. Ze všeho nejvíc nám provedení 551 svým krytem připomíná LG G3 nebo G Flex 2, která mají rovněž plastové tělo napodobující kov. Podobně povedené jako u LG je tu i zpracování. Podobnost s LG najdeme i u tlačítek pro regulaci hlasitosti, která se nacházejí na zádech. Asus sem už neumístil vypínací tlačítko, to je nevhodně na vrchu telefonu, uživatel jej však moc potřebovat nebude díky možnosti odemykání i zamykání poklepáním na displej. Kromě designu, který je jinak evolucí předchozích modelů, se Asus chlubí také výkonem novinky, především u nejsilnější varianty.

Jiný smartphone se 4 GB RAM paměti u nás na trhu zatím nenajdeme, Zenfone 2 by měl být v tomto provedení mistrem multitaskingu. V Benchmarcích sice asi kvůli implementaci procesoru Intel Atom absolutní rekordy trhat nebude, na druhou stranu rozhodně je to výkonný smartphone, který nedostatkem sil netrpí. Operačním systémem je tu Android 5.0 Lollipop, takže telefon dovede využít i 64bitovou architekturu čipu. Ačkoli Zenfone 2 neporazí výkonem ty úplně nejlepší smartphony, v dané cenové kategorii to bude opravdový rychlík a to nejspíš platí i pro jeho levnější provedení. Ostatně na prezentaci námi zkoušené modely byly opravdu svižné za všech podmínek.

Lepší foťák než u konkurence

Asus se dále chlubí špičkovými schopnostmi fotoaparátu. Opět tu platí, že obdobný chytrý software dostanou všechny modely, jen ty lepší ovšem využijí potenciál zcela naplno. Tentokrát je to většina, všechna provedení s 5,5palcovým displejem totiž mají třináctimegapixelový foťák (menší typ má osmimegapixelový). Fotoaparát těchto provedení umí fungovat v nezvyklém nočním módu, který u Asusu asi trochu okoukali u PureView foťáků Nokie. Telefon totiž dovede v hodně špatných podmínkách snížit ve speciálním režimu rozlišení jen na 3 megapixely, konkrétní obrazovou hodnotu pixelu ale telefon počítá z informací z celkem čtyř fyzických obrazových bodů.

Touto metodou tak telefon získá překvapivě světlý snímek s menším množstvím šumu než v běžném režimu. Ideální je samozřejmě v té chvíli použít stativ, protože se prodlužuje i expozice. Jak jsme si mohli vyzkoušet, novinka funguje překvapivě dobře, zatímco konkurenční smartphony většinou nedovedou v daných podmínkách vyfotit téměř nic, Zenfone 2 scénu vykreslí. Otázkou je, jestli stojí výsledky opravdu za to, aby byly použitelné. To budeme zkoumat při podrobnějším testu Zenfone 2. Dále se výrobce chlubí špičkovým HDR, které má být opět schopnější než u soupeřů. I tady první dojmy potvrzují, že algoritmy Asusu fungují, ale závěry si necháme až na plnohodnotný test.

Mimochodem, právě při porovnávání schopností fotoaparátu se firma uchýlila i ke srovnávání s konkurencí. Zajímavé bylo, že v oficiálnější části prezentace, kdy mluvil šéf Shih, nebyly soupeři uváděni jmenovitě. Během technického briefingu, který ovšem hlavní prezentaci předcházel, však soupeři zmíněni byli a tak víme, že se Asus měřil se Samsungem Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3, LG G3, HTC Desire Eye nebo iPhonem 6 Plus. A ve dvou specifických úkonech, kterými se Asus chlubí, je cenově dostupná novinka lepší než drazí soupeři. Uvidíme, jaká bude praxe, avšak Zenfone 2 je kandidátem na hodně solidní fotomobil.

Naše první dojmy z novinky jsou veskrze pozitivní, Asus jasně dokazuje, že vyrobit dnes špatný smartphone by chtělo opravdu hodně snahy. Elegantní tělo s kvalitním zpracováním je tu základ, svižný operační systém a dobré funkce pak dotvářejí solidní obrázek. Špičková provedení s 5,5palcovým displejem jsou sice pořádně velkými smartphony (jsou větší než třeba LG G3 nebo G Flex2), na druhou stranu představují ve své cenové kategorii velmi atraktivní volbu.

Asus bude k novinkám dodávat i celou řadu příslušenství, zatím opět není jasné, které se dostane k nám na trh. Různé přídavné baterie by měly být samozřejmostí, hračky jako přídavné blesky a několik druhů pouzder to ovšem jisté nemají. Firma také připravila několik speciálních krytů, především ty s barevným přechodem vypadají velmi atraktivně. Mimochodem, Zenfone 2 v nejvyšších provedeních v imitaci kovu to nejvíc sluší v červené variantě. I nad její dostupností u nás visí otazník, výrobce raději vsadí na konzervativnější šedé, černé nebo oblíbené zlaté provedení.

Kdy přesně a za kolik půjdou nové modely Asus v České republice koupit, zatím nevíme. Na tyto informace a samotnou dostupnost bychom ovšem neměli čekat příliš dlouho. Ostatně novinku v provedení s Full HD displejem a 2 GB RAM už máme k dispozici na testování, takže se s vámi brzy podělíme o naše podrobnější zkušenosti.