Laser a Max je duo jako z detektivky. Test asusů střední třídy

Jak už jsme si u Asusu zvykli, nové typy zařízení s Androidem vysílají do světa jako na běžícím pásu. To ovšem neznamená, že by přístroje nemohly být zpracovány kvalitně. V současnosti láká zákazníky řada Zenfone, do níž oba testované telefony spadají. Zenfone 2 Laser se dá pořídit za cenu necelých pět tisíc korun, u Maxu je cenovka o tisíc korun vyšší.

Co jsou zač?

Oba využívají operační systém Android 5.0 Lollipop, Laser je však možné aktualizovat na verzi 6.0 Marshmallow. Systém není čistý, výrobce si vytvořil vlastní nástavbu ZenUI, která má již i u nás relativně četnou fanouškovskou základnu. Nástavba je po grafické stránce široce přizpůsobitelná.

Srdcem obou zařízení je čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz. Operační paměť 2 GB je pro běžný provoz dostatečná. Systém funguje relativně svižně, k zásekům dochází poměrně zřídka.

I v dalších parametrech jsou si telefony podobné. Pro displeje byla použita technologie IPS a mají shodné HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů). Vzhledem k odlišným úhlopříčkám se však liší hustotou zobrazovacích bodů. Zatímco u pětipalcového laseru dosahuje hodnoty 294 ppi, tak o půl palce větší model Max se musí spokojit pouze s hustotou 267 ppi. Na oba displeje je dobře vidět i za přímého slunce.

Vnitřní paměť je opět pro oba přístroje shodná, její kapacita je 16 GB a pro běžné užívání je dostačující. Nicméně je možné ji rozšířit o microSD kartu. Zenfone 2 Laser si poradí s kartou do velikosti 128 GB, Zenfone Max pouze do velikosti 64 GB.

Podporu dvou SIM karet najdeme u obou zařízení. Nepochybnou výhodou je, že není nutné volit mezi microSD kartou a druhou SIM, výrobce totiž telefony opatřil sloty pro každou kartu zvlášť. Další výhodou je podpora rychlých dat LTE na obou slotech SIM, a to ve všech pásmech používaných v Česku. Avšak technologii NFC bychom u obou modelů hledali marně.

Asi nejpodstatnějším rozdílem mezi oběma přístroji jsou kapacity baterií. Max dostal do vínku baterii se vskutku královskými 5 000 mAh, se kterými pohodlně zvládá i náročnější dvoudenní provoz. Může být navíc použit i jako záložní zdroj energie pro další přístroje. Laser v tomto směru pokulhává. S baterií o kapacitě 2 070 mAh vydrží den, při větším zatížení budete zdroj energie hledat už odpoledne.

Pro koho jsou určeny?

Telefony se řadí do střední třídy. Jejich zařazení tak odpovídá výbava, která je pro potencionální zákazníky dostačující. Oba testované modely nepřekvapí přehnaným výkonem, ale zároveň nezklamou jeho nedostatkem. Mnoho uživatelů potěší relativně zdařilé propracování dualSIM, bohužel stále chybí možnost utlumit pouze jednu SIM.

Jak si výrobce poradil s designem?

Zenfone 2 Laser se drží designu, za který byl Asus v roce 2015 oceněn. Díky tomu je na první pohled téměř k nerozeznání od modelů Zenfone Selfie nebo Zenfone 2 (ten je jen o půl palce větší). Laser je vyráběn v šesti barevných provedeních, které se liší pouze barvou krytu baterie, přední strana zůstává stejná.

Vypínací tlačítko se nachází na horní straně telefonu, což není zrovna nejpříjemnější umístění. Zamykat/odemykat zařízení při ovládání jednou rukou tak není vůbec pohodlné. Naštěstí Asus tuto funkci dubluje dvojím poklepáním na displej. Tlačítka ovládání hlasitosti se nacházejí ve středu zad, za což si výrobce zaslouží pochvalu. Jejich používání působí přirozeně, protože ukazováček má tendenci sklouzávat na správné místo zcela automaticky. Díky zakulaceným zádům telefon skvěle padne do ruky.

Přední strana modelu Zenfone Max je prakticky identická s menším Laserem. Displej je orámován poměrně silnými rámečky, které v konečném důsledku překvapivě neruší. Tlačítka hlasitosti a zapnutí/vypnutí jsou umístěna shodně na pravé straně zařízení, sloty pro obě SIM i paměťovou kartu se pak nacházejí pod zadním krytem.

Zatímco u modelu Laser je takové řešení z důvodu vyměnitelně baterie pochopitelné, tak u provedení Max se nad ním pozastavujeme. Jeho baterie totiž vyměnit nelze, je tedy otázkou, proč nebyl koncipován jako unibody se sloty přístupnými z boku telefonu.

Stejně nám pak u obou modelů uniká smysl velkého prostoru pod senzorovými tlačítky pod displejem.

Ovládací klávesy jsou u obou telefonů vyřešeny senzorickými tlačítky pod displejem. Uniká nám však význam velkého rámečku pod nimi.

Jak fotí?

Oba přístroje výrobce prezentuje jako telefony s kvalitním fotoaparátem a bleskurychlým ostřením. Chlubí se hlavními snímači o rozlišení 13 MPix a dá se o nich prohlásit, že fotí totožně. Oba modely používají rychlé laserové ostření, společným jmenovatelem je i duální přisvětlovací dioda.

Fotky bohužel nejsou nic moc. Barvy jsou věrné, ale i za dobrých světelných podmínek snímkům schází velké množství detailů, celkově pak působí neostře. Nejlépe fotí na makro, tedy objekty z krátké vzdálenosti. Naopak noční snímky jsou přehlídkou šumu a o detailech nemůže být vůbec řeč.



Přední kamera určená pro videohovory a autoportréty disponuje 5MPix rozlišením. Snímky z ní jsou průměrné, dostačující.

Stojí Asusy Zenfone Max a Laser za to?

Pokud hledáte přiměřený výkon za rozumnou cenu a jste ochotni snést horší kvalitu fotoaparátu, pak oba přístroje stojí za zvážení. Pak záleží pouze na tom, jaká velikost telefonu je pro vás únosná. 5,5palcový displej už pro někoho může být moc velké sousto.

Paradoxně sám Asus si konkuruje širokou řadou dalších telefonů, například modelem Zenfone Selfie s cenou okolo osmi tisíc nebo typem Zenfone 2, jehož cena je u 64GB verze obdobná. Mezi telefony dalších značek stojí za zmínku zejména Huawei P8 lite (s cenovkou 5,5 tisíce) nebo Lenovo P70 (pět tisíc), které jsou parametrově v podstatě shodné, avšak každý z nich má oproti asusům něco navíc - lenovo větší baterii, huawei naopak elegantnější design.