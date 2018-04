Asus představil rekordního nenasytu. Pojme až 384 GB dat

Paměť o kapacitě 384 GB je už na úrovni některých notebooků s SSD disky. Vejde se toho do ní opravdu hodně. V běžném provozu je v podstatě nezaplnitelná, hodit se ale může fanouškům hudby, kteří tak do telefonu dostanou opravdu velkou sbírku a hodit se může i pro videa (filmy). I těch se do paměti vejde opravdu hodně, minimálně několik desítek.