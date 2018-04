Tří v jednom: smartphone, tablet a klávesnice. Recenze Asus Padfone

Asus Padfone v sobě kombinuje hned tři různá zařízení: telefon s úhlopříčkou 4,3 palce s vynikajícím Super AMOLED displejem, tablet s úhlopříčkou 10,1 palce a klávesnici, do které můžete tablet vložit. Podstatné je, že samotný tablet je pouze mrtvou schránkou, do níž se vkládá telefon. Do dvou sekund tablet ožije a vy můžete pokračovat v práci na větším displeji.

Výhody tohoto konceptu jsou především v tom, že nemusíte synchronizovat veškerá data mezi dvěma zařízeními. Menší data jako kontakty nebo e-maily lze snadno řešit přes synchronizaci na webu v tzv. cloudu, ale u videí nebo hudby stále ještě v našich podmínkách neexistuje optimální a rychlé řešení.

Plusy a mínusy Proč koupit? netradiční koncept

velmi solidní provedení

kvalitní displeje

výdrž baterie

bohatá výbava

dobré řešení některých úskalí konceptu Proč nekoupit? hmotnost a rozměry celé trojkombinace

cena

nemožnost kombinovat s jinými zařízeními Kdy? V prodeji Za kolik? 18 299 Kč (Padfone + Padfone Station), 2 899 Kč(Padfone Keyboard Dock)

Nezpochybnitelným plusem je rozhodně vysoká výdrž baterie. Každé z trojice zařízení má totiž svojí vlastní baterii. Při opravdu plné zátěži se dostanete bohatě nad hranici dvanácti hodin.

Dalším kladem tohoto celku by mohlo být prosté ušetření peněz za kupování samostatného tabletu a telefonu. Bohužel v tomto ohledu Asus cenu dosti nadsadil a toto duo nabízí za zhruba 18 tisíc korun. Klávesnice pak vyjde na další tři tisíce. A to je opravdu hodně. Navíc když si připočítáte, že dohromady celý komplet váží zhruba 1,5 kg, což je více než Asus Transformer Prime nebo dokonce některé ultrabooky.

Samotné zařízení pohání svižný dvoujádrový procesor a ani další výbava nepostrádá nic podstatného. Asus myslel na spoustu detailů a pro potřeby telefonování slouží stylus, aby nebylo nutné při příchozím hovoru vysouvat telefon z těla tabletu.

Žádné další výrazné nevýhody Asus Padfone nemá. Asus tak sklízí náš velký obdiv, že podobné zařízení uvedl až na pulty obchodů. Jedním dechem však dodáváme, že počkat si spíše na druhou generaci se možná vyplatí více než v jakémkoliv jiném případě.

Vzhled a konstrukce: telefon jako každý druhý

Asus Padfone, tedy telefon, se prozatím dá koupit pouze společně s tabletem, nazvaným Asus Padfone Station. K této sadě obdržíte navíc ještě kožený obal Padfone Sleeve a Padfone Stylus Headset, což je dotykové pero a bluetooth hlasová souprava, která má svůj mikrofon i reproduktor. Samotný telefon svým vzhledem nijak z řady nevystupuje a snad kromě kovového rámečku po stranách a zadního plastového krytu se soustřednými kružnicemi na něm není nic příliš zajímavého. Díky oblým zadním hranám příjemně padne do ruky a hmotností 129 gramů ji ani příliš nezatíží. Rozměry jsou 128 × 65 × 9,2 mm.

Na levém boku naleznete microHDMI konektor, microUSB konektor a trojici dalších drobných vodivých plošek, které slouží k připojení k tabletu. Uvítali bychom, kdyby vypínací tlačítko (nyní umístěné na pravé horní straně) bylo spíše umístěné na boku zařízení nebo na levé horní straně. Nyní kvůli jeho zmáčknutí budete muset zbytečně přehmatávat. Dvojice tlačítke pro regulaci hlasitosti je již naopak bez jediné chybičky. Nechybí ani slot na paměťovou kartu microSD. Dostupná kapacita vnitřní paměti je zhruba 8,5 GB.

Tablet a klávesnice: praktické ale těžké

Daleko zajímavější je pohled na samotný tablet, který má o něco vystouplejší zadní kryt, do něhož se následně ukryje Padfone. Otevřete ho horním posuvníkem. Vyklápěcí část se zdá být dostatečně pevná a nemusíte se bát předčasného opotřebení mechanismu. Pro vysunutí telefonu stačí více zalomit dvířka, kdy dvojice páček zařízení nazdvihne a částečně uvolní spojení konektorů. Díky velmi jemné ploše uvnitř by rovněž nemělo dojít k poškrábání displeje.

Tablet si přes průzory ve dvířkách půjčuje 8Mpix fotoaparát, kterým se příliš mnoho konkurentů chlubit nemůže. Na přední straně naleznete ještě 1,3Mpix kolegu. Zadní stranu obsazuje relativně velký a hlasitý reproduktor. Na bočních stranách naleznete již pouze dvojici pro regulaci hlasitosti, informační diodu, vypínací tlačítko a 3,5mm jack. Spodní hrana obsahuje konektor pro dobíjení a připojení ke klávesnici a dvojici otvorů pro pevnější uchycení do ohebného kloubu.

Klávesnice (Padfone Keyboard Dock) se příliš neliší od těch, na které jsme zvyklí u série Transformer. Kloub je dostatečně masivní a pevný, takže se nastavený úhel nebude ani po delším používání samovolně měnit. Bohužel ho lze sklopit pouze o zhruba 100 stupňů, což opravdu není mnoho. Navíc v krajní poloze může mít tendenci k přepadávání.

Rozložení tlačítek i jejich zdvih musíme pochválit. Chvíli si samozřejmě budete muset zvykat na menší rozměry kláves, ale později nebude ani psaní delších textů problém. Speciální klávesy jsou chytře rozmístěny a rychle můžete ovlivňovat vše od jasu displeje až po ovládání hlasitosti. K touchpadu máme jedinou drobnou připomínku z důvodu až příliš tuhých tlačítek.

Na pravém a levém boku zařízení naleznete klasický USB konektor, který je schován pod záslepkou, připevněnou pomocí magnetu a drobných gumových háčků. Otevírání těchto slotů však není příliš pohodlné, protože záslepky se špatně uchopují. Do USB konektoru můžete samozřejmě zapojit třeba myš nebo dokonce USB hub či flash paměť. Na pravém boku je navíc čtečka paměťových karet MMC, SD a SDHC.

Všechny zmiňované součásti mají bohužel relativně velkou hmotnost (nepočítaje samotný telefon). Tablet s rozměry 273 × 177 × 14 mm má hmotnost 716 gramů (což je opravdu hodně na stroj bez "vnitřností") a klávesnice 635 gramů. Pokud si vše poskládáte, dostanete se na úroveň zhruba 1,5 kg. Navíc vše dohromady je poměrné tlusté a nedá se už ani pořádně použít kožené pouzdro, které nelze zavřít. Je totiž koncipováno pouze na vložení tabletu.

Další drobnosti: bohaté balení

Pouzdro má slabý magnet pro zavírání a lze poskládat tak, aby o něj šel tablet dobře opřít a mohli jste případně psát pouze na softwarové klávesnici. Do drobné kapsy se schoval i hadřík na přeleštění displeje.

Na boku pouzdra se nachází očko pro přichycení dotykového pera. To slouží nejen k přesnějšímu ovládání, ale i jako bluetooth hlasová souprava. V případě, že je telefon vložen do tabletu a máte příchozí hovor, můžete buďto vyjmout telefon, využít mikrofonu a reproduktorů na tabletu nebo vzít do ruky právě stylus. Ten má na sobě tlačítko pro příjem hovoru, dvojici pro regulaci hlasitosti, informační diodu a microUSB konektor pro nabíjení. Jak se vám zdá pohodlné a praktické volání pomocí tužky, necháme už na vašem posouzení.

Operační systém: rychlý a neupravený

Srdcem telefonu je dvoujádrový procesor taktovaný na 1,5 GHz (Qualcomm Snapdragon S4 8260A a grafický akcelerátor Adreno 225) a paměť RAM o velikosti 1 GB. Padfone a současně tablet je příjemně rychlý a zvládá i náročnější aplikace či hry. Po stránce vzhledu uživatelského prostředí si Asus nedovolil prakticky žádné úpravy. Pouze přidal několik nových položek v nastavení, týkajících se klávesnice a stylusu.

Počítejte s tím, že budete mít k dispozici hned dvě domovské obrazovky. Jednu pro telefon a druhou pro tablet. Tento fakt bereme spíše jako výhodu, kdy se složení widgetů a způsob používání může u obou zařízení dosti lišit. Doba od zasunutí telefonu do schránky a naběhnutí tabletu je opravdu krátká. Nepřeruší se například ani přehrávání videa.

Před téměř dvěma lety představená Motorola Atrix měla problémy s verzí 2.2 systému Android, která nebyla připravena pro velké displeje. Android 4.0.3 v Padfonu nemá s tímto přechodem vůbec žádné problémy a pokud byla aplikace upravena pro tablety, bude přechod na větší displej opravdu bezproblémový.

Displej a výdrž baterie: skvělý výsledek

Asus Padfone se může pochlubit hodně nadprůměrným Super AMOLED displejem s úhlopříčkou 4,3 palce a trochu netradičním rozlišením 960 × 540 pixelů. Z použité technologie plynou výhody v podobě nadprůměrné čitelnosti na přímém slunečním světle a skvělá věrnost černé. Ostatní barvy už jsou spíše vybledlejší a bílá je spíše lehce šedivá. Tablet naopak má TFT LCD displej s klasickým rozlišením 1280 × 800 pixelů, kde již není se sytostí barev prakticky žádný problém. Čitelnost na slunečním světle je však o něco horší.

Jednou z hlavních deviz trojkombinace Padfone je výdrž baterie, kdy každé zařízení disponuje svou vlastní (kapacity 1520mAh a 2x6600mAh). Samotný telefon vydrží při občasném používání zhruba dva dny a při větší zátěži maximálně den. Situace s tabletem je obdobná. Pokud vše zapojíte dohromady, záleží výdrž hodně na způsobu používání. Mohou to tak být dny nebo v extrémním případě při opravdu velké zátěži zhruba 12 až 14 hodin. Připravte se však na občasné zahřívání celé soustavy.

Drobnou zmínku si zaslouží i způsob dobíjení, kdy je vždy upřednostňován telefon před ostatními součástmi. Energie se přelévá i v případě, že není k dispozici nabíječka a pokud necháte dostatečně dlouho telefon v tabletu, vyjmete ho úplně nabitý. Podobně to platí pro tablet, který naopak vysává klávesnici. Navíc i úplně vybitá klávesnice je plně funkční.

Funkce: nic nechybí

Asus samozřejmě neopomněl ani na další výbavu. Nechybí tak GPS, wi-fi nebo podpora sítí třetí generace (HSPA). K úplnosti však chybí podpora NFC. Bohatá je sestava předinstalovaných aplikací, kde kromě propracovaného poznámkového bloku naleznete ještě třeba program na zálohu či zamčení některých aplikací, nadstandardního správce souborů, kancelářský balíček Polaris Office a množství čteček nejrůznějšího obsahu. K tomu si ještě připočítejte několik šikovných widgetů přímo od Asusu.

Kvalita 8Mpix fotoaparátu s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou patří rozhodně do vyšších pater a za výsledné snímky se Padfone nemusí stydět, přestože občas snímek přepálí a jindy jsou některé detaily příliš rozmazané. Kvalita snímků rovněž klesá tradičně v interiérech a za horšího osvětlení. Video lze natáčet až v rozlišení 1080p.

Konkurence: nikde nikdo

Asus Padfone je prozatím zařízením bez konkurence. Lze maximálně zmínit Motorolu Atrix nebo tablety ze série Transformer. Asi těžko můžeme čekat, že bychom se časem dočkali nějaké kompatibility s dalšími telefony nebo tablety, kde byste pouze vyměňovali telefony a nechávali si velký tabletový displej s klávesnicí. Asus Padfone je prozatím unikát a je potřeba se k němu tak stavět. Není rozhodně dokonalý, ale může být předzvěstí nového trendu na trhu nebo naopak i slepou uličkou vývoje.