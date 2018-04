Asus PadFone Infinity 2 má výkonný Snapdragon 800 a navíc paměťový slot

Právě výkonnější hardware je hlavní předností nového PadFonu Infinity. Zatímco první verze běžela na Snapdragonu 600, novinka se už chlubí aktuálně nejlepším hardwarem stáje Qualcomm, Snapdragonem 800.

Ten už ostatně okusily i další současné novinky, využívá jej třeba Sony Xperia Z1 i přerostlá Z Ultra nebo LG G2. Čipset zahrnuje čtyřjádrový 2,2GHz procesor i výkonnou grafickou jednotku Adreno 330. Operační paměť má velikost 2 GB. Připomeňme, že rekordmanem je v tomto ohledu zatím Galaxy Note 3 s 3 GB RAM.

Vnitřní uživatelská paměť se sice z předchozí varianty 32/64 GB snížila na polovinu, a pro data má tak Infinity 2 připraveno 16, nebo 32 GB prostoru. Přibyl ovšem paměťový slot, a tak může být s 64GB kartou celková paměť nakonec vyšší. Výrobce navíc přidává 50GB cloudový účet na svých serverech po dva roky zdarma.

Nový PadFone má stejný zobrazovač jako předchozí generace, mluvíme tedy o Super IPS displeji s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 bodů) na pětipalcové diagonále. Totožný displej má mezigeneračně i samotný dock (10,1" s rozlišením Full HD).

Asus PadFone Asus PadFone představuje neotřelý způsob spojení smartphonu a tabletu. Výrobce totiž v jednom balení servíruje rovnou oba přístroje, ovšem ne plnohodnotné. Uživatel má jen možnost v případě potřeby smartphone zasunout do zad stanice (docku) s desetipalcovým displejem, která je v podstatě prázdnou schránkou a využívá hardware smartphonu. Tím vznikne plnohodnotný tablet, navíc s veškerými daty, která jsou uložena v paměti telefonu. K řadě operací, ať už je to práce s dokumenty, nebo jen prohlížení webu či sledování videa, je velký displej tabletu přece jen mnohem vhodnější. Navíc není nutný zdlouhavý transfer dat mezi zařízeními. Na druhou stranu ovšem pochopitelně nelze pracovat najednou s oběma přístroji. V místě vložení smartphonu má navíc tablet zřetelný výstupek, a tak se fyzickými proporcemi nemůže rovnat ryzím tabletům. První PadFone byl představen loni v únoru, koncem roku pak přišla "dvojka". Letos výrobce stihl uvést vylepšený PadFone Infinity s Full HD displejem a teď přichází jeho druhá generace.



Parametry nezměnil ani 13MPix fotoaparát, který však dostal do vínku technologie PixelMaster. Ta umí v případě potřeby výsledný snímek stlačit do velikosti 3 megapixelů, každý z nich přitom dopočítá informace ze čtyř bodů. Výsledkem tak bude menší fotografie, ovšem s vyšší obrazovou kvalitou. Snímač také dokáže efektivněji pracovat s dopadajícím světlem, a tak by neměl být problém zachytit slušné snímky i za šera.

Novinka bude k dispozici v titanově černé a platinově bílé za cenu okolo 15 tisíc korun. Důležitou informací bezpochyby je, že je PadFone Infinity 2 kompatibilní s dockem první generace. Dock samotný bude stát necelých 6 tisíc. Přesné datum uvedení na trh prozatím nepadlo.