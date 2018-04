Asus P535 v prodeji: konkurenti třeste se!

Společnost Asus není mezi uživateli kapesních počítačů nijak neznámým pojmem – první modely dnes už legendární řady MyPal přišly na trh již roku 2002. Tradice pokračuje i po dlouhých pěti letech, a tak se zastánci klasických PPC mohou těšit třeba na Asus MyPal A686.





Po úspěchu v oblasti PDA se Asus pokouší zaujmout i v oblasti WM komunikátorů, což se díky modelům P505 a především unikátní P525 pochopitelně daří. Zatím poslední člen do rodiny Pocket PC Phone Edition Asus nese kódové označení P535 a rozhodně má co nabídnout…





Rozměrově spadá Asus do kategorie, kterou před dvěma lety definoval MDA Compact – zařízení se tedy vejde téměř do každé kapsy a se 145 gramy váhy vám v ní díru rozhodně neudělá. Na přední straně se rozprostírá dotykový QVGA displej s úhlopříčkou 71 mm a 16-bitovou barevnou hloubkou. Alfanumerická klávesnice, tolik typická pro starší P525, zmizela a tak se pod zobrazovačem rozkládají tlačítka v klasickém rozpoložení – tedy hlavní čtyřsměrná klávesa, tlačítka pro správu telefonu a další čtyři softwarové klávesy.





Po hardwarové stránce patří novinka k naprosté špičce mezi dnešními komunikátory. Uvažte sami, že rychlý procesor Intel s taktem 520 MHz, 256 MB ROM/64 MB RAM, přeci jen ještě není standardní výbavou. Prvním zklamáním může pro některé být přítomnost starší verze Windows Mobile 5.0, malou náplastí je aspoň servisní balík AKU 3.2.



Telefonní hovory vyřídíte ve třech GSM pásmech, s podporou UMTS však nepočítejte. Stejně tak chudá je podpora datových přenosů, kromě základního GPRS není zastoupeno ani EDGE. To už bude pro mnoho uživatelů problém. Vítaná je naopak integrace Wi-Fi modulu s podporou standardů 802.11b/g. Asus využijete i při cestování po neznámých krajích, v jeho výbavě totiž nechybí zabudovaná satelitní navigace s čipem SiRF Star III.



Opomenout nesmíme ani integrovaný fotoaparát, který umožní fotit v rozlišení až 1600 x 1200 obrazových bodů. Bonusem je potom funkce automatického zaostřování a přisvětlovací LEDka, která je při nočním focení nepostradatelná.



A co na to konkurence?

Největšími soupeři budou pro Asus dozajista tři komunikátory zmíněné v úvodu. Všechny totiž spadají do kategorie “all-in-one“ zařízení, rozdíly jsou přesto znatelné.

Artemis dokáže zaujmout příjemnějšími rozměry a neotřelým designem, chlubí se podporou EDGE a UMTS a v neposlední řadě také FM rádiem. Trnem v oku mu ale bude netradiční ovládací prvek a trochu dýchavičný procesor na 200 MHz.





Kolega z téže stáje, HTC Trinity, disponuje dostatečně rychlým procesorem Samsung s taktem 400 MHz. Navíc je v oblasti datových a hlasových služeb nepřekonatelný, podporuje totiž i HSDPA (čehož si ovšem v našich podmínkách neužijeme). V pravém horním rohu se krčí i kamera pro videohovory. GPS je třeba aktivovat nahráním nové ROM, kterou HTC nedávno umístila na svůj web.





Posledním kandidátem, který snese srovnání s P535kou, je E-TEN X500. Tento model také spoléhá na 400 MHz procesor Samsung, zvládne ovšem pouze komunikaci v GSM pásmech a přidává podporu EDGE. Rozměrově je však šampiónem, tenčí komunikátor zatím nebyl vyroben.

Technické specifikace největších soupeřů nového Asusu



Zdá se tedy, že zde máme velmi nadějné zařízení, které nabízí opravdu široké služby, novinku tak lze využít jako klasické PDA, telefon nebo satelitní navigaci. Asus P535 můžete zakoupit u celé řady internetových prodejců, ceny však velmi oscilují. Z vaší peněženky tak může zmizet částka 15 až 17 tisíc korun.