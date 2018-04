Asus P527 a P550 co nevidět na trhu

ASUS již několikrát ukázal, že Windows Mobile komunikátory umí. Velmi povedený je model P535, který patří k nejvýkonnějším komunikátorům vůbec. P550 bude však tomuto modelu poměrně hodně vzdálený. A to nejen co se týče designu, velmi odlišné jsou i proporce obou zařízení. Zatímco P535 je rozměrově jakousi variantou Pocket PC telefonu HTC Magician (MDA Compact), nový P550 by se dal přirovnat spíše k mnohem staršímu HTC Himalaya.

Za vše může velký 3,5“ displej, který se bohužel musel spokojit jen s QVGA rozlišením. Netřeba zdůrazňovat, že VGA by z přístroje rázem udělal komunikátor nejvyšší kategorie. Systémem budou dnes již běžná Windows Mobile 6 Professional, které bude pohánět prověřený procesor Marvell s taktem celých 520 MHz. O tom, co tento čip ve spolupráci s 64 MB operační pamětí dokáže, nás přesvědčil již uvedený P535.





P550 je GSM/UMTS telefon, který podporuje datové přenosy GPRS a EDGE třídy 10. Nevyužit určitě nezůstane ani wi-fi a Bluetooth modul. P550 je i plnohodnotná navigace se SiRF Star III čipem a vestavěnou anténou. S integrovaným fotoaparátem s funkcí automatického ostření pořídíte snímky velikosti až 1600 x 1200 pix.

Technická specifikace modelu 550

Druhým představeným zařízením je model P527, který bude již druhým nástupcem původní P525ky. Půjde o tenký (15,4 mm) a 130 gramů vážící komunikátor s numerickou klávesnicí umístěnou přímo pod dotykovým QVGA displejem úhlopříčky 2,6“. Veškeré výpočetní algoritmy bude mít na starost procesor Texas Instruments s taktem 200 MHz. Asistovat mu přitom bude 64 MB RAM a 256 MB FlashROM, kterou půjde rozšířit microSD kartou (podpora HC karet). S P527 si zavoláte ve čtyřech pásmech GSM, podpora UMTS ale zakomponována není.





Oproti předchozí P526 se ale pamatovalo na wi-fi modul standardu 802.11 b/g i satelitní navigaci. Zábavu zajistí FM rádio a 2 Mpix fotoaparát s autofocusem. Ceny přístrojů zatím výrobce nestanovil.



Technická specifikace modelu P527