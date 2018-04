Asus P526 oficiálně představen - dostal název Pegasus a slušnou výbavu

Ohlášení třetího projektu společnosti Asus v oblasti komunikátorů, modelu P525, způsobilo mezi příznivci těchto zařízení veliký poprask. Přesto, že byla předchozí P515 nakonec zrušena, Asus se tehdy znovu pustil na tenký led. V tomto případě se však snaha vyplatila a jedinečný komunikátor s numerickou klávesnicí si získává srdce mnoha uživatelů.

„Proč to tedy nezkusit znovu s obměněnou výbavou a vylepšeným designem?“, řeklo si vedení Asusu. Výsledkem je zajímavé Pocket PC Phone Edition s chytlavým označením Asus Pegasus alias P526.



Rozměry a hmotnost? Zeštíhlit, zkrátit a zhubnout!

Rozměry předchozího modelu se sice stále daly označit za kompaktní, jen trochu větší výška přístroje byla daň za hardwarovou numerickou klávesnici přímo pod displejem. Novinka rostla do země a tak si v kolonce výška připíše o celých 7 mm méně. Stojí-li však těch několik milimetrů za menší displej, to ukáže až kritika nás uživatelů… Při hmotnostním porovnání ukáže Pegasus o téměř padesát gramů méně a to už bude v ruce cítit, v kapse zase oceníte tloušťku příjemných 15 mm.



Výbava? Přidusit procesor, a Wi-fi modul nahradit navigací!

Kromě ojedinělé klávesnice si majitelé starší P525 chválí také svižnost celého systému. Zvolený čip Intel s pracovním tempem 416 MHz byl trefou do černého a Asus tak reagoval na každý pokyn uživatele velmi svižně. Novinka se však takovou odezvou pochlubí jen stěží, neboť v útrobách si bude pobrukovat známý procesor Texas Instruments na 201 MHz. Paměť v kombinaci 128 MB ROM a 64 MB RAM zůstala zachována a tak bude nižší výkon docela znát. Je ale pravdou, že použitý systém Windows Mobile 6.0 v edici Professional slibuje ve srovnání s WM 5.0 vyšší rychlost při stejné výbavě. Fyzické proporce displeje byly na úkor nižších rozměrů redukovány a tak budeme veškeré dění sledovat na dotykovém QVGA displeji s 16-bity barevné hloubky a diagonálou 66 mm.





Telefonní GSM/GPRS modul je i zde čtyřpásmový a pracuje tak na frekvencích 850/900/1800/1900 MHz, přibyla však podpora rychlejších dat EDGE. Datovou výbavu uzavírá infraport a Bluetooth. Velkou změnou je integrovaná satelitní navigace, která je pro uživatele asi větším trhákem, nežli vestavěný Wi-fi modul. Spolehlivou navigaci zastřeší citlivý 20-ti kanálový čip SiRF Star III.



Klávesnice? Joystick pryč!

Blok 5 řad po čtyřech klávesách s utopeným joystickem v horních lajně, tak lze stručně vykreslit situaci u předchozího modelu. U P526ky se můžeme těšit na větší tlačítka pro obsluhu telefonních funkcí, zmizel ale joystick k rychlému pohybu v menu. Zajímavá jsou podlouhlá tlačítka nad alfanumerickým blokem.



Fotoaparát? Ponechat, ale bez diody!

Technické parametry integrovaného fotoaparátu, jehož čočka je umístěna na zadní straně, zůstaly totožné. Technicky jde tedy o CMOS snímač s téměř dvěma miliony buněk a tak bude limitujícím rozlišením snímku 1600 x 1200 obrazových bodů. Starší model překvapil funkcí automatického ostření, kterou inženýři zachovali. Jako zbytečnou naopak zhodnotili přisvětlovací diodu – slušný snímek tak z Asusu při nedostatku světla jednoduše nevymáčknete.

Název Asus P526 Asus P525 Rozměry [mm] 58 x 110 x 15,4 59 x 116,8 x 19 Hmotnost 115 g 160 g Operační systém WM 6.0 Professional WM 5.0 Phone ed. AKU 2.3 Procesor TI OMAP 850, 201 MHz Intel XScale, 416 MHz RAM 64 MB 64 MB ROM 128 MB 128 MB Paměťový slot microSD miniSD Sítě Fourband GSM Fourband GSM Data GPRS, EDGE GPRS Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi ne 802.11b GPS SiRF Star III ne Bluetooth verze 1,2 verze 2,0 Infraport ano ano Digitální fotoaparát 1,9 mpx 1,9 mpx Videotelefonie ne ne FM rádio ne ne Baterie 1 300 mAh 1 300 mAh Cena (nejnižší) 16 900 Kč (předběžně) 13 200 Kč





Novinka je jak vidno velmi rozporuplná. Na jednu stranu jde o podstatně menší a lehčí komunikátor s navigací, který se ale musel rozloučit s větším displejem, Wi-fi modulem a výkonným procesorem. Ve prospěch mluví nová verze operačního systému a podpora datových přenosů EDGE. Původní Asus P525 se dnes prodává i za cenu lehce nad 13 tisíc korun, společnost PalmPc.cz si novinky cení na 16 900 Kč. Cenová politika je to vskutku nepochopitelná, protože i mnohem lépe vybavenou P535 lze bez nesnází zakoupit pod 15 000 Kč. Prodej v ČR by měl být oficiálně zahájen v červenci a tak mají nerozhodní zájemci ještě nějaký čas na rozmyšlenou.