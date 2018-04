Asus P505 - nový komunikátor s Windows Mobile

Společnost Asus je jedním z předních výrobců spotřební elektroniky a počítačových komponentů. Kromě hodně známých notebooků se firma zabývá také výrobou PDA. Nás zaujaly fotografie připravovaného PocketPC s GSM modulem - Asus P505.

První snímky novinky se objevily v červnu, kdy byl Asus P505 představen na mezinárodním veletrhu Computex 2004 na Taiwanu. Zajímavý komunikátor zde sklidil docela velký úspěch, odborná porota mu totiž udělila cenu Best Computex Award. Nyní schválil tento komunikátor americký úřad FCC a oficiální premiéra se tak nejspíš nezadržitelně blíží.

Asus P505 připomíná základní koncepcí chytré telefony společnosti Sony Ericsson. Tělo přístroje je kovově lesklé a svými rozměry (108x60x22,5 mm, 170 g) se hodí spíše do pánské ruky. Stejně jako například u Sony Ericssonu P910 má nový Asus vyklápěcí klávesnici, která jinak zakrývá část 2,8“ TFT displeje s rozlišením QVGA (240x320 bodů). Displej dokáže zobrazit maximálně 65 536 barev.

Asus P505, Zdroj: www.mobile01.com

Číselná tlačítka jsou relativně malá a oválná. Kromě dvojice sluchátek pro ovládání hovorů, se zde nachází ještě dvě kontextové klávesy a kolébkové tlačítko pro pohyb v menu. Po vyklopení našla pod displejem své místo ještě dvojice tlačítek, které slouží k rychlé aktivaci kancelářských aplikací, a výrobce zde podruhé oprášil zelené a červené sluchátko.

Joystick má na boku

Asus P505 má na levém boku pětisměrný joystick, který může urychlit práci v menu podobně jako kolečko Jog Dial u Sony Ericssonu P910. Pokud budete mít volné obě ruce lze samozřejmě využít dotykové pero. Hudební fanoušky snad potěší standardní 3,5mm jack.

Zadní strana strana je zpracována jednoduše a jednolitou plochu nabourává jen drobná čočka CMOS snímače s rozlišením 1,3 MPx. Nalevo od čočky se leží LED dioda pro přisvícení fotografované scény. Těsně pod snímačem se nachází externí reproduktor.

Asus P505 trochu kazí externí anténa. Přístroj je určen pro GSM a naladí se i na americkou síť 1900 Mhz. Kromě toho zvládá telefon také GPRS třídy 10. Pro spojení s počítačem poslouží USB kabel, infraport nebo Bluetooth.

Asus P505, Zdroj: www.mobile01.com

Jako operační systém slouží tomuto komunikátoru Windows Mobile for Pocket PC 2003 Second Edition. Rychlost přístroje by měla být dostačující. Původně měl mít P505 procesor Intel PXA270 na frekvenci 520 Mhz, ale schválený vzorek používal procesor taktovaný „jen“ na 416 Mhz. Asus P505 nabídne také 64 MB ROM a 64 MB SDRAM. Paměť přístroje lze rozšířit pomocí SD/MMC karet. Slot se nachází na horní hraně.

Asus připraví i baterii o kapacitě 3000 mAh





FOTOGALERIE

Použitá baterie má kapacitu 1050 mAh. Výrobce uvádí na jedno nabití až 4 hodiny hovoru nebo 100 hodin v pohotovostním režimu nebo 15 hodin práce. Jako příslušenství bude navíc ASUS vyrábět také super baterii o kapacitě 3000 mAh.

Asus P505 bude svým zákazníkům nabízet jako první operátor Vodafone. Zatím bohužel nevíme, jestli se počítá i s jeho prodejem ve volné distribuci nebo v České republice.