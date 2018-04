Asus nabírá na obrátkách: nový 530w již brzy na trhu

Nároky na svižnost komunikace pomocí mobilního telefonu či komunikátoru se stále zvyšují a proto se leckdy u dražších přístrojů setkáváme s hardwarovou klávesnicí. Ta bývá nejčastěji vysouvací. Ničím neobvyklým není ani blok kláves umístěný přímo pod širokoúhlým displejem smartphonu. A právě s zařízením takovéto koncepce vyrazí co nevidět Asus M530w do přímého souboje s očekávaným HTC Cavalier. Co od nového Asuse můžeme očekávat?



Vzhled zařízení je poměrně povedený, ale nikterak se neliší od jiných přístrojů této koncepce. Ono to totiž asi ani jinak nejde. Kvalita zpracování, tak jak jsme ji mohli vyzkoušet na vzorcích vystavených na letošním CeBITu, nenaznačuje jakékoliv problémy. Messengery, tedy smartphony s QWERTY klávesnicí, bývají velmi tenké – pokud však srovnáme novinku se světovými rekordmany typu Motorola Q nebo Samsungem i320, pak je Asus o více než 3 mm oplácanější. Ve dvou zbývajících rozměrech jsou proporce velmi podobné. Hmotnost se vyšplhala na rovných 120 gramů včetně 1 300 mAh Li-ion akumulátoru.

Asus 530w na letošním CeBITu

Důležitou devizou nového Messengeru bude také OS Windows Mobile verze 6 Standard, což je přídomek signalizující přístroj s GSM modulem a bez dotykového displeje. Zobrazovač úhlopříčky přes šest centimetrů najednou zvládne až 65 536 barevných odstínů a to vše při rozlišení 320 x 240 pixelů. Srdce smartphonu tvoří rychlý čip Intel s taktem 520 MHz, což není ani pro komunikátor nic běžného. Připočteme-li 64 MB operační paměti a 256 MB FlashROM (kterou půjde navýšit kartou typu miniSD), pak je jasné, že výkon bude silnou stránkou této novinky.

Design se od ostatních přístrojů této třídy nikterak výrazně neliší.

Na řadu přichází klávesnice, další lákadlo nového Asusu. Jako obvykle ji bude tvořit 37 tlačítek ve čtyřech řadách. Numerický blok je přitom zvýrazněn modrou barvou pro lepší orientaci při vyťukávání čísel. Jednotlivá tlačítka jsou od vedlejších izolovány dostatečnou mezerou a tak by psaní delších textů bez množství chyb nemělo působit těžkosti. Asus podporuje funkci Push E-mail a zvládá tak automatické stahování pošty v okamžiku, kdy se v e-mailového schránce objeví nová. Samozřejmostí je také podpora rozličných protokolů jako POP3, IMAP4, Microsoft Exchange a BlackBerry 4.0. Rychlý pohyb v menu zajistí velký čtyřsměrný ovládací prvek, obklopený šesticí dalších tlačítek (obsluha telefonu, tlačítko Domů a Zpět a dvě funkční klávesy).



Telefonní funkce jsou opravdu bohaté. Výbava začíná běžným triband GSM/GPRS modulem, který pracuje na frekvencích 900/1800/1900 MHz. Potud nic neobvyklého. Asus M530w však servíruje i rychlejší datové přenosy EDGE, třešničkou na dortu je pak podpora UMTS a superrychlých dat HSDPA. Videohovory zajistí VGA kamera umístěná v pravém horním rohu čela přístroje. Z datových rozhraní je obsaženo Wi-fi normy 802.11b/g, Bluetooth 2.0 i infraport. V tomto ohledu vám tak žádný přístroj nenabídne víc.



Hlavní fotoaparát je osazen snímačem CMOS se dvěma miliony buněk, což jej předurčuje k pořízení snímků nejvýše 1600 x 1200 pixelů. Z pokročilých funkcí jmenujme autofokus, makro a diodu k přisvětlení tmavých scén. Pokud by výrobce myslel i na FM radio, našlo by se na novince jen pramálo chyb, i když ani tato není nijak klíčová.

Klíčová bude naopak dostupnost tohoto klenotu u nás. Představení proběhlo 19. května na Taiwanu, budeme tedy doufat, že se brzy objeví i u našich prodejců WM zařízení.



Technické specifikace Asus M530w