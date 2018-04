Asus Galaxy Mini: jasná odpověď na HTC Touch Cruise

Není pochyb, že Asus kvalitní komunikátory umí. O tom nás již ostatně tento výrobce nejednou přesvědčil. Vzpomeňme třeba velmi povedený model P535 nebo P525, první u nás distribuovaný PDA telefon s numerickou klávesnicí. Asus to ale s WM přístroji myslí vážně a tak ani do budoucna neplánuje nijak polevit.

V nejbližší době se můžeme těšit na P527 a P550 a i vyšperkovaný P750 je již za dveřmi. Hodně toho víme i o zajímavém smartphonu M930, který si bere na mušku Nokii E90.

O komunikátoru jménem Galaxy Mini ale dnes slyšíme vůbec poprvé. Přístroj bude postaven na OS Windows Mobile 6.1 Professional a na dostupných fotografiích rozhodně nezapře podobu s O2 XDA Orbit. Na obou přístrojích bychom tak nalezli mnoho společných rysů, nejtypičtější je ale rolovací prstenec a skladba ovládacích prvků. Ty i v tomto případě tvoří jeden velký výlisek, což ale nutně nemusí znamenat nižší komfort ovládání. Nad ovládacím panelem se rozprostírá QVGA displej neurčené úhlopříčky. Přístroj ale vypadá na fotografiích opravdu drobně a tak očekáváme úhlopříčku jen 2,6".





Asus Galaxy Mini bude pohánět procesor Texas Instruments s taktem 200 MHz za asistence zatím neznámé porce operační paměti. Známá není ani velikost FlashROM, lze ale očekávat, že z finální tabulky specifikací na nás nakonec vykoukne hodnota 256 MB. Ať už bude ve finále uživatelská paměť jakkoli velká, s možností jejího rozšíření počítat můžeme díky microSD slotu. Telefonní modul bude komunikovat v GSM pásmu s podporou datových přenosů GPRS a EDGE. Bohaté možnosti konektivity zajistí Bluetooth a wi-fi modul. Hovoří se i o integrované satelitní navigaci. Galaxy mini z části nahradí i digitální fotoaparát, i když použitý CMOS čip s dvěma miliony buněk velkou díru do světa neudělá.

Asus Galaxy Mini by se tedy mohl stát zajímavou alternativou ke zmíněnému Touch Cruise. Případný marketingový (ne)úspěch bude ale záviset především na konečné ceně, která by měla být někde v rozmezí 300 – 400 Eur. Pokud bude blíže spodní hranici intervalu, což by znamenalo asi 8000 korun, pak by mohl být nový Asus silným konkurentem dnešních komunikátorů.