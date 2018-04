Vyzkoušeli jsme nemobily Asus. Hledají neexistující mezery na trhu

Značka Asus v minulosti vyráběla smartphony s operačním systémem Windows Mobile a po nástupu Androidu učinila i pár pokusů na tomto poli. Velkým hráčům však konkurovat nedovedla, a tak se firma dala na hledání různých skulin na trhu. Výsledkem jsou modely PadFone, tedy smartphony, které se dají vložit do těla tabletu, který pak pohání.

V Barceloně ukázal Asus už třetí generaci svého PadFonu, tentokrát s názvem Infinity. Na výstavišti jsme si jej mohli poprvé krátce vyzkoušet a s ním i nový tablet Fonepad, který mimo jiné umí i telefonovat.

Obří matrjoška

PadFone Infiniti je kousek, který rozhodně stojí za pozornost. Je to totiž další z top smartphonů současnosti, má pětipalcový Full HD displej, čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600 s taktem 1,7 GHz a fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. Displej je typu Super IPS+ a obraz je opravdu úchvatný. Patří k tomu nejlepšímu v současnosti.

To design smartphonu je spíše nenápadný a jednoduchý. Telefon je také hodně velký. S rozměry 143,5 × 72,8 × 8,9 mm to není žádný drobeček a v ruce se příliš pohodlně nedrží. Infinity je ještě větší než Sony Xperia Z, má přitom podobně geometrické tvary. Úplně jisti si také nejsme s hodnocením zpracování telefonu.

Přístroj sice na těle používá kov, slícování je přesné, ale celé tělo působí trochu měkkým dojmem. Podle údajů výrobce činí hmotnost 141 gramů, ale v ruce působí lehčím dojmem a celkový dojem z telefonu není úplně prémiový. To by však vadit nemuselo. Ovšem příliš nechápeme celkové zaměření smartphonu, který se vkládá do tabletu.

Očekávali bychom, že když má tedy uživatel k dispozici tablet s velkou úhlopříčkou 10 palců (rozlišení displeje 1 920 × 1 200 pixelů je také na velmi dobré úrovni), telefon, který je jeho srdcem, by měl být spíš menší. Jenže takto Asus servíruje vlastně to největší z obou světů. Skoro jako by se připravoval na to, že ze svého vynálezu udělá ještě větší matrjošku. Třeba by šlo mít třípalcový smartphone v pětipalcovém, ten v sedmipalcovém tabletu a ten nakonec v tom velkém desetipalcovém. Absurdní? Ano, ale takto na nás novinka opravdu působí.

Ještě horší je to z hlediska kontinuity. Obrovsky drahý PadFone Infiniti (s tabletem dohromady tisíc eur, tedy přes 25 tisíc korun) totiž podle filosofie Asusu mohou uživatelé s příchodem nové generace zahodit. Kdyby se výrobce držel třeba jednotného tvaru a daných parametrů tak, aby byly jednotlivé generace zařízení vzájemně zaměnitelné, mohl by to být zajímavý koncept.

Uživatel by si jednoduše vybral, zda chce výkonný smartphone a oželí kvality tabletu, protože jej třeba tak často nepoužívá. Nebo by si naopak ponechal starší model smartphonu a koupil si inovovanou verzi tabletu, protože tablet je právě tím, co více využije. Ve spojení s faktem, že se se smartphonem vloženým do tabletu budou hodně mizerně přijímat hovory, nevypadá tato kombinace od Asusu příliš lákavě. Když k tomu navíc připočteme vysokou celkovou hmotnost sestavy (tablet váží 530 gramů), naše skepse narůstá.

Tablet jako telefon

Zvláštním produktem je i druhá novinka, Asus Fonepad. Je to vlastně sourozenec tabletu Google Nexus 7, který Asus také vyrábí. Má stejný sedmipalcový IPS displej opravdu pozoruhodných kvalit, v řadě detailů se však liší. Třeba fotoaparát má rozlišení tři megapixely a automatické ostření, vnitřní paměť klesla na 8 nebo 16 GB, ale je tu slot na karty, který Nexusu 7 chybí.

Zásadní odlišností je x86 procesor Intel Atom Z2420 s taktem 1,2 GHz, který tu nahradil čtyřjádro Tegra 3. Výkon tabletu tak bude možná o něco nižší, ale v běžném provozu by to nemělo být poznat. Obměna hardwaru však zřejmě umožnila udržet cenu nízko, protože tablet by měl stát 250 dolarů, tedy necelých pět tisíc korun. Kvalita zpracování víceméně odpovídá ceně a Nexus 7 působí trochu luxusnějším dojmem.

Největší zvláštností tabletu je to, že se dá zcela normálně použít jako mobilní telefon. Nad displejem najdeme klasické sluchátko. Se SIM kartou uvnitř tak Fonepad nahradí i klasický smartphone. V kapse jej však rozhodně nosit nepůjde a při telefonování bude uživatel vypadat přinejmenším divně.

Jenže Fonepad není tak úplně mimo, jak se může zdát. Tablet se schopností telefonovat se může totiž při řadě příležitostí náramně hodit. Řada lidí například jezdí s tablety na dovolenou a nevozí s sebou notebook. Teď takový tablet nahradí i telefon. Navíc vzhledem k nízké ceně lze nákup přístroje celkem snadno ospravedlnit, i když nebude příliš často využíván. A k telefonování lze vždy použít sluchátka, takže to nakonec tak divně vypadat nebude.