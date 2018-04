ASUS chystá miniaturní notebook za 5000 korun

Pohodlně přenosné a přitom slušně výkonné notebooky za rozumnou cenu měla přinést kategorie Origami, známá dnes jako Ultra Mobile PC. O té na Palmare píšeme docela často. Microsoft a Intel při jejím vzniku prohlašovali, že cílem je nabídnout miniaturní laptopy a tablety za cenu pod 500 dolarů.





Jenže slova míní a realita mění. První generace UMPC se svými cenami většinou pohybovala v kategorii hodně přes 1000 dolarů, nyní přicházející druhá generace se snaží pod tuto sumu vejít. K oněm pěti stům dolarům je však stále ještě daleko. A tak si Intel pomohl tím, že vytvořil podkategorii Mobile Internet Device. To jsou osekané tablety které běží na linuxu a mají nabídnout především pohodlnou práci s internetem. Tady by již 500 dolarů neměl být problém.

Ostatně nedávno to dokázal Palm, který uvedl Foleo, malý linuxový laptop (více zde). Ale zdá se, že u Palmu budou mít o čem přemýšlet, protože tchajwanský ASUS se rozhodl všem vypálit rybník.





Nově představený ASUS Eee PC 701 má totiž stát v základní verzi 200 dolarů, tedy zhruba 4 300 Kč. V nejlepší výbavě by se pak měla cena zastavit na 300 dolarech, tedy necelých 6 500 korunách. A to si na Eee budete moci nainstalovat i klasická Windows XP. Standardně v něm ale poběží linuxový operační sytém a to ve dvou verzích – plné a jakési omezené, určené pro počítačem nepoznamenané uživatele.





Samozřejmě že Eee bude oproti plnohodnotným notebookům ochuzené. V elegantním bílem těle (na designu se nešetří) nabídne sedmipalcový displej, 512 MB RAM a v případě datového uložiště si budete muset vystačit se 4 – 16 GB Flash paměti. Procesor a chipset bude od Intelu, pravděpodobně však půjde o některou ze starších generací mobilních srdcí, jelikož s baterií o kapacitě 5200 mAh má laptop umožnit 3 hodiny práce. Nebude chybět Wi-Fi, Web kamera a integrovaná síťová karta a modem. To vše při hmotnosti pouze 890 gramů.





ASUS Eee je jistě velmi zajímavý přístroj. Za cca 5 000 korun by opravdu mohlo jít o notebook pro každého. Otázkou však je, kdy a kde však začne ASUS svou novinku prodávat. Je totiž dost možné, že na vyspělejších trzích nebude ASUS chtít konkurovat plnohodnotným notebookům. Vždyť ty nejlevnější i u nás koupíte již za zhruba dvojnásobek ceny novinky a dostanete přitom daleko modernější a výkonnější procesor a neskonale více prostoru pro data. ASUS Eee však nabídne daleko větší mobilitu. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne.