Asus A639 - přepaměťovaný kapesní počítač určený k navigaci (recenze)

Kdo si porovná současnou nabídku kapesních počítačů Asus, na první pohled asi neuvidí příliš mnoho rozdílů. Posledních několik zařízení si je totiž velmi podobných a ani model A639 není výjimkou. Co jej odlišuje od předchůdců je především velká paměť.

Vzhled a konstrukce

Se svými předchůdci si je popisovaný Asus podobný nejen vzhledově, ale i provedením. Po vybalení vás překvapí jak velikost zařízení (122mm výška, 73mm šírka), tak jeho váha 188 gramů. Oproti konkurenčním modelům je Asus se svými 20 milimetry také o poznání tlustší. Výrobce pojal poslední modely svých kapesních počítačů trochu outdoorově, což se jednomu může zamlouvat, druhému již nikoliv. Model A639 tak není pro každého a navigace v jeho případě nehraje druhé housle, jako doplněk jsou zde spíše funkce kapesního počítače. Systém však není nikterak funkčně omezen, jen konstrukce napovídá, že do kapsy u košile toto zařízení určeno není.

Ale nyní k popisu samotného zařízení. Jeho přední straně dominuje 3,5" displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Pod ním se nachází na levé straně mikrofon, uprostřed pětisměrný kovový ovladač a vpravo čtyři programovatelná tlačítka, která natočením symbolů dávají tušit, že se primárně počítá s ovládáním zařízení naležato.

Zcela nahoře nad obrazovkou se nachází dvě stavové diody informující o napájení a spuštění alarmu, druhá upozorní na zapnutý Bluetooth, navigaci nebo Wi-fi. Každá funkce je vyjádřena jinou barvou, která se v případě zapnutí více funkcí střídá.

Obě strany zařízení jsou jakýchkoli ovládacích prvků prosté, jsou na nich pouze drážky pro snadnější zasunutí do kolébky v autě. Vpravo lze najít pouze infraport a část kloubu GPS přijímače. Horní strana patří slotu pro SD/MMC karty a tlačítku pro zapnutí/vypnutí přístroje. Stylus se zasouvá do levého rohu zařízení. Nechybí ani kryt pro případné zapojení externí antény pro navigaci. Na protější straně dole lze najít resetovací otvor, systémový konektor a sluchátkový výstup zakrytý gumovou krytkou.

Zadní část patří anténě, kterou lze vyklopit a pomocí otočného kloubu s ní manipulovat. Vedle se nachází přepínač Hold a níže pak kryt baterie.

Co se samotného zpracování týče, celé tělo zařízení je z plastu lakovaného na stříbrno. Kapesní počítač i tak působí celkem luxusním dojmem, který umocňuje pokovení ovladače. Pouze rám displeje a boční části jsou vyvedené v černé barvě.

Tvary patří zařízení mezi konzervativce, až na nezvyklou vyklápěcí anténu pro příjem satelitního signálu.

Technická specifikace

Po úvodním "osahání" představíme zařízení také po hardwarové stránce. Ta patří k lepšímu průměru, překvapení připravil výrobce snad jen velkou pamětí ROM. I přes papírově nikterak oslnivé parametry je však zařízení poměrně výkonné - viz kapitola výkon a výdrž.

Jako procesor je použit osvědčený Intel XScale PXA270 taktovaný na 416MHz. RAM paměť je velká 64MB, Flash ROM pak již zmíněných 1GB, přičemž uživateli přístupných je 831MB. Zařízení s operačním systémem Windows Mobile 5 nechybí také Wi-Fi 802.11b/g, rychlejší Bluetooth 2.0 nebo infraport. Baterie typu Li-Ion má kapacitu 1300mAh a pro navigaci byl použit čipset SiRF Star III.

Zejména velká ROM paměť svádí k občasnému využití zařízení jako flashdisku. To si uvědomil i výrobce a v nastavení nabízí možnost volby komunikace zařízení s počítačem. Standardně se po připojení spustí synchronizační ActiveSync. Po přepnutí může PDA fungovat právě jako přenosný disk nebo čtečka karet. Těmto možnostem jsme se věnovali v samostatném článku, který můžete najít zde.

QVGA displej o velikosti 3,5" a s rozlišením 320 x 240 bodů má velmi slušnou maximální intenzitu podsvícení. To oceníte zejména na přímém slunci, kdy jsou údaje i přes ostré světlo dobře viditelné. Pozorovací úhel je však menší, než je obvyklé a tak je nutné mít displej natočený ideálně přímo na sebe, jinak nepůsobí barevné podání věrně. Dotykové ovládání je naopak citlivé tak jak má být.

Maximální možná hlasitost je pro navigaci více než dostačující, 3,5mm stereo jack umožní poslech s běžnými sluchátky a také díky rozsáhlým možnostem nastavení zvuku je PDA slušně využitelné i jako hudební přehrávač. Rovněž mikrofon je poměrně citlivý a zvládá nahrávání zvuků i z několikametrové vzdálenosti.

Obsah balení

V balení lze spolu se zařízením a baterií najít prakticky vše, co se ke kapesnímu počítači určenému k navigaci sluší a patří. Nechybí tak držák zařízení na autoskle. K uchycení se nepoužívá standardní zakončení, u kterého si můžete regulovat velikost podle svého. V případě Asusu je použita aktivní kolébka, která dokáže napájet zařízení i v automobilu, pokud je připojen také dodávaný adaptér.

Dále lze v balení najít synchronizační kolébku. Ta je poměrně jednoduchá a z plastu, přesto však svůj účel plní. Překvapí dok na další baterii - současně tak můžete nabíjet akumulátor jak samostatný, tak uvnitř PDA. Najít v krabici můžete i kabel sloužící k synchronizaci, nechybí rovněž ochranný obal. Je sice poměrně jednoduchý, na občasné přenášení však postačí. PDA v něm slušně drží, pro používání je však nutné je vždy vyjmout. Pokud tedy používáte kapesní počítač například ke čtení e-booků či práci, doporučujeme pořízení kvalitnějšího ochranného pouzdra.

Samozřejmostí jsou pak síťový adaptér, manuál a dva CD-ROMy s různým softwarem jako je ActiveSync či Skype pro PPC.

Výbava tedy více než dostatečná, zamrzí jen použití nestandardního zakončení konektoru. Dnešní doba velí (mini)USB, takhle je pro případné využití zařízení jako flash disku nutno vždy mít u sebe potřebný kabel.

Softwarová výbava

Mnoho současných kapesních počítačů má pouze nezbytnou softwarovou výbavu dodávanou přímo výrobcem operačního systému a vlastních programů bývá poskrovnu. U Asusu také nenajdete desítky programů navíc, přesto je možné nalézt utilitky či možnosti nastavení, které mají něco do sebe.

Vyjmenovávat jednotlivé aplikace, které lze v systému Windows Mobile 5 najít standardně by bylo asi zbytečné, proto přeskočíme k programům, které obvyklé nejsou.

První zajímavou aplikací je Stav ASUS, který lze vyvolat z hlavní obrazovky. Kromě změny orientace displeje informuje také o stavu podsvícení, nabíjení, velikosti paměti či rychlosti CPU. Zobrazení údajů lze ovlivnit v nastavení podle potřeby.

Nastavit lze také, zda má být PDA k akumulátoru šetrné či využívat plný výkon procesoru. Na výběr je ze čtyř typů - maximálního, normálního, úsporného nebo automatického režimu.

Podsvícení lze regulovat v několika stupních jak pro baterii, tak pro napájení ze sítě. Podobně je možné nastavit zvuk a to pro hlasitost, vyvážení, výšky, basy a 3D - stejně jako mikrofon.

Bluetooth, Wi-Fi a GPS

O nastavení USB se již nebudeme dále zmiňovat, přejděme k Bluetooth. Asus použil ovladače společnosti Broadcom, jejíž uživatelské rozhraní patří mezi to nejlepší, co existuje. Ve srozumitelném nastavení lze vybírat z vytvořených profilů, upravit dostupnost či povolit konkrétní službu jako je přenos dat, výměna informací a další způsoby využití.

Podobný je také průvodce nastavením Wi-Fi, kdy vidíte všechny důležité informace včetně IP adresy, síly signálu či kanálu. Nastavit lze i úsporný režim, výkon nebo automatické vypnutí. IP adresu můžete obnovit nebo využít funkci ping.

Při testování bezdrátů jsme nenarazili na žádný problém, dosah Wi-Fi je dostatečný, i když nižší než u notebooku.

Co se GPS týče, dá se očekávat, že s použitím kvalitního čipsetu bude využití bezproblémové. U některých navigací s integrovanou anténou sice trvá zaměření satelitů poměrně dlouho, to však není případ Asusu. Chycení signálu je totiž otázkou pár desítek vteřin, maximálně minut, spíše však ale platí první případ. Výklopná anténa má na kvalitu příjmu vliv jen nepatrný. Při jejím správném nasměrování se během našeho několikasetkilometrového testování chytilo obvykle jen o jeden až tři satelity více. Se zaklapnutou anténou bylo obvykle viditelných pět až sedm satelitů, což k relativně přesné navigaci bohatě stačí.

Výkon a výdrž

Výkonově zařízení patří mezi jedna z nejlepších. V programu Spb Benchmark dosahuje hodnoty téměř 1800 bodů, přičemž například Dell Axim X51v má jen o 200 bodů více. Totéž platí i ve File system intexu, kde sice za prvním iPAQem 3600 výrazně zaostává, přesto však předběhl například všechny Pocket Looxy, Acer n311 nebo již zmíněný Dell Axim.

Také grafický výkon není i přes absenci akcelerátoru vůbec špatný. Lepší je jen Axim X51v a předchůdce popisovaného modelu - Asus A636.

Baterie má stejnou kapacitu jako v případě Asusu A632 a 636. Také naměřené hodnoty jsou podobné. Přehrávat video na maximální podsvícení dokáže zařízení více než šest hodin. Hudbu můžete za předpokladu, že bude vypnutý displej, poslouchat až 20 hodin a přes Wi-Fi surfovat téměř čtyři hodiny. Při využití zařízení jako navigace vydrží baterie okolo pěti hodin, v závislosti na intenzitě podsvícení.

Závěr

Asus A639 není žádným revolučním kapesním počítačem a to jak mezi konkurencí, tak v portfóliu svého výrobce. Jedná se spíše o vylepšení starších modelů a to zejména po designové stránce. Velkým lákadlem může být také 1GB paměť. Při dnešní ceně paměťových karet by však cenový rozdíl ve srovnání s předchůdci musel být spíše minimální, aby stálo za to investovat vyšší částku do tohoto zařízení, když se dá starší model sehnat levněji. V současnosti je rozdíl zhruba 400 korun oproti modelu A636, který postrádá kolébku a právě větší ROM.

Celkově je toto zařízení, které stojí okolo 10500 korun, vcelku povedené. Jako manažerské PDA si jej bude asi kupovat málokdo, svůj účel, ke kterému bylo primárně stvořeno, však plní bezezbytku a také jako kapesní počítač obstojí, až na rozměry, více než solidně.

Asus A639 k testu zapůjčil internetový obchod PalmPC.