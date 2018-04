Astro-metrics Bundle - lahůdka pro astronomy

V naší dvoudílné recenzi astronomických programů jsme v roce 2000 popsali tehdejší možnosti v této kategorii produktů - zejména jsme se věnovali dvěma tehdejším "titánům" této programové kategorie (Planetarium a StarPilot), popsali jsme i ostatní řešení a různé pomocné programy tohoto typu.

Planetarium i StarPilot od té doby prodělaly další vývoj a udržují si své postavení na špičce PalmOS astronomických produktů. V kategorii mapek hvězdné oblohy je doplnil ještě jednodušší, ale přehledný a dobře zpracovaný 2sky, který získal mezi PalmOS uživateli značnou oblibu.

Firma Astro-metrics se orientuje na vývoj aplikací, které můžeme rovněž označit za astronomické, ale dosavadní dominantním programům v této kategorii nekonkurují, spíš se snaží je doplnit. Programy Astro-metricsu jsou orientovány dovnitř naší planetární soustavy - nejsou to mapky hvězdné oblohy, nýbrž velmi komplexní a podrobné produkty na téma Měsíc (Lunar), planetární systém (Orrery) a Jupiter a jeho měsíce (Jovian).

Lunar

Vše možné i nemožné o našem nejbližším vesmírném průvodci - Měsíci. Velmi stručně v tomto programu nejdete zejména tyto informace:

- zobrazení fází Měsíce

- pozice Měsíce na oběžné dráze kolem Země

- vzdálenost od Země

- stav lunace, procento osvitu

- interaktivní mapku lunárního povrchu s hlavními útvary

- schopnost exportovat fáze do DateBooku (s podporou DB3/4 ikon)

Orrery

Téma zní - planetární systém. Vše, co jste věděli i nevěděli, aktuální polohy, statistiky, mapky:

- zobrazuje aktuální polohu planet na oběžných drahách, včetně možnosti simulace animací, a to v členění na vnitřní a vnější planety

- detailní informace o každé planetě a její vzdálenosti od Slunce

- východy a západy Slunce i planet, a to i v grafické podobě

Jovian

Všechno, co jste chtěli vědět o Jupiteru a báli jste se zeptat... Užitečné informace pro amatérské i poloprofesionální pozorování této fascinující planety:

- zobrazení Galileovských měsíců Jupitera - jejich polohy i náhledu, včetně animace

- pozice Rudé skvrny

- rozložení hlavních zón povrchu planety a její atmosféry

- spousta dalších informací

astro-metrics DA

Posledním programem firmy je tato DA aplikace, která zobrazí aktuální lokální i univerzální datum a čas v nejrůznějších formátech.

Firma prodává programy Jovian, Orrery a Lunar po $11,95, astro-metrics DA stojí $6,99. Celou sadu programů lze ale získat i dohromady jako balíček za zvýhodněnou cenu - $35.95.