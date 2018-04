Asphalt 3: Street Rules

Zpracování jedna báseň



Ač většinou nebývá zvykem rozepisovat se o zpracování hned zpočátku, nemůžu jinak. Po zapnutí hry jsem totiž zůstal mírně konsternován, tak úchvatně zpracované menu jsem skutečně ještě neviděl (a že jsem toho za svůj relativně dlouhý život viděl už dost). Řítící se vozy za sebou táhly jednotlivé položky, na pozadí se vyjímalo překrásně Lamborghini a neonové nápisy naprosto dokonale evokovaly noční podniky, ve kterých se obvykle ilegální závody plánují. Nejen oči si však přijdou na své, mé zvukovody byly rovněž ohromeny. Mnoho lidí tvrdí, že film Pulp Fiction znamenal revoluci v nezávislém filmu, jestli je tomu skutečně tak, nevím, přes filmy zde skutečně nejsem, nicméně ústřední melodii si jistě pamatuje každý, byť třeba jen náhodný divák. Právě tato melodie se během menu ozývá z reproduktorů, je třeba snad ještě něco dodávat?







Stejně jako menu je i celá hra zpracována naprosto dokonale, jednotlivé licencované vozy jsou vykresleny do posledního detailu. Prostředí, v němž se budete za volantem případně řídítky přehánět, také nemá chybu a plynulost či hratelnost hravě strčí do kapsy veškeré konkurenty, se kterými se na displejích mobilů můžete setkat. S oslavnými ódami nad zpracováním tímto končím a nezbývá mi tak nic jiného než vás uvést do toho úžasného světa burácejících motorů a pálících se gum.









Vstříc vavřínům vítězství

Poté, co se pokocháte zmíněným luxusním menu, jistě se už budete těšit za volant nějakého toho žihadla. Ty nejlepší káry si však budete muset zasloužit, prvním z vozů je totiž Mini Cooper, a co si budeme povídat, s ním se i přes masovou propagaci Mr. Beanem díra do světa udělat zkrátka nedá. Naštěstí si hned v úvodu můžete vybrat i Ford Mustang, a to už je přece jen jiné kafe. Postupně se však díky svým řidičským schopnostem a nějakým těm vydělaným dolárkům probojujete i k takovým věhlasným vozům, jako je Bondem preferovaný Aston Martin, Chevrolet Corvette, či ke zlatému hřebu, kterým je jako už obvykle Lamborghini. Z motorek zmíním třeba jen Kawasaki nebo italskou Ducati. Všechny zmíněné stroje lze samozřejmě vylepšovat, libo-li zvýšit výkon nebo vylepšit ovladatelnost? Žádný problém, v tuningové dílně najdete v podstatě všechna vylepšení, na která si jen vzpomenete. Nechybí ani možnost zkrášlit svůj vůz vinylem a podobně. Vozový park včetně všech vylepšení tímto máme kompletní, pojďme se tedy podívat na trať.









Jednotlivé závody jsou rozesety po celém světě. Svou pouť začnete na Honolulu a postupně se podíváte třeba do San Franciska, Říma nebo japonského Tokia, celkem je připraveno sedm destinací. V každé z nich pak na vás čeká několik závodů. To už se pomalu dostáváme k jednotlivým módům, tím prvním je tradiční závod, ve kterém se během tří kol musíte propracovat z osmého na medailovou pozici. Nechybí ani známý duel, v němž si můžete docela snadno přijít k docela velkým penězům, známý je i policejní mód. Ti agresivnější z vás jistě ocení „Beat’em All“, tedy česky Znič, co vidíš, a konečně posledním a v podstatě jediným novým je „Cash Attack“. V tomto módu budete muset předvést své nejlepší kousky včetně driftů, top speedu, narážení do soupeřů, abyste vydělali pokud možno co nejvíce peněz.





Prachy až na prvním místě

Dolary totiž, jak už to tak v životě bývá, jsou tím naprosto nejzákladnějším v této hře. Vše se točí kolem nich, zpřístupnění nových tratí, tuningových dílů a konečně také samotných vozů. Jak se k nim ale dostat? Jednoduše, čím víc přestupků proti pravidlům silničního provozu provedete, tím víc se jich na vašem kontě objeví. Navíc jsou veškeré vaše zločinecké kousky komentovány sličnou reportérkou z novinářského vrtulníku. Když už jsem u těch krásných slečen, tak kromě zmíněné reportérky je jich ve hře ještě několik, jednak zastupují funkci jakýchsi průvodkyní v menu a výběru všeho možného, hlavně však plní roli spolujezdce ve vašem voze a s jejich „kvalitou" (jestli lze ovšem kvalitu krásných dívek posuzovat) úměrně roste i finanční ohodnocení vašeho počínání.Závěrem si tedy neodpustím pošťouchnutí všech pánů a chlapců. Zamyslete se, vážení, znáte snad něco lepšího, než je nadupaná kára s přepychovou kočkou uvnitř?!

Klady a zápory

+ množství licencovaných vozů, dokonalé zpracování

- občas nereálné chování aut





Konkurent

V-Rally 3D

Parádní 3D závody, kterým dominuje hlavně dokonalé zpracování závodních vozů a také jejich reálné chování na trati.

Naše cena 79 Kč vč. DPH

