Kam ten spěch, upozorňují sdružení Sobotku v otevřeném dopise kvůli novele

Na tuto skutečnost byli premiér, vládní členové i poslanci upozorněni prostřednictvím otevřeného dopisu sepsaného Asociací provozovatelů mobilních sítí, Českou asociací elektronických komunikací, ICT Unií a Svazem průmyslu a dopravy ČR (celé znění naleznete zde). Tato sdružení se v něm pozastavují nad nepochopitelným tlakem na přijetí novely ve zkráceném režimu, kdy podstatné části neprošly standardním mezirezortním připomínkovým řízením.

Sobotka, který po odvolání Jana Mládka z ministerského postu vede dočasně ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož kompetenci příprava novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK) je, před pár dny informoval, že udělá vše pro to, aby novela v březnu putovala z vlády do Sněmovny. Zlepšení pozice spotřebitelů a zvýšení pravomocí Českého telekomunikačního úřadu chce dosáhnout do konce volebního období.

„Jako zástupci dotčeného sektoru máme eminentní zájem na tom, aby v České republice v oblasti elektronických komunikací existovalo zdravé konkurenční prostředí,“ informují sdružení v dopise s tím, že „takové prostředí může existovat jen tehdy, pokud stát vytvoří taková pravidla hry, která jsou dlouhodobě konzistentní, předvídatelná a vznikají v rámci standardních mechanismů naší politické kultury“.

Asociace upozorňují, že účelem návrhu ZEK má být podle důvodové zprávy zajištění a implementace procesu přechodu na standard DVB-T2 (více o DVB-T2 se dočtete u kolegů na Technet.cz).

„Nad rámec technické povahy celého navrhovaného právního předpisu se navíc doplňuje úprava ve věci posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací, která zasahuje do smluvních vztahů mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a spotřebiteli a která současně významným způsobem mění výše pokut udělovaných regulátorem, tedy v tomto případě Českým telekomunikačním úřadem,“ uvádějí s tím, že dosud probíhala standardní mezirezortní připomínková řízení.

Když narychlo mění zákony operátoři, tak to nevadí O tom, že je Mládkova novela kontroverzní a její příprava nestandardní, není pochyb. Zároveň je ale nutné připomenout, že proti zrychlenému rozhodování politiků nyní volají lobbisté, kteří v nedávné minulosti několikrát dovedli využít pozměňovacích návrhů poslanců k tomu, aby nenápadným způsobem, ale zároveň výraznou měrou, upravili zákony ve svůj prospěch. Jak třeba podle Asociace provozovatelů mobilních sítí vypadá kýžené "zdravé konkurenční prostředí" nebo "standardní mechanismy naší politické kultury" je vidět na případu z konce roku 2015, kdy se upravoval spotřebitelský zákon. Pozměňovací návrh tehdy výrazně změkčil znění pasáže, která zakazovala na spotřebitelských linkách drahá "osmičková čísla". Předkladatelem návrhu byl poslanec KSČM Václav Snopek. Dle záznamu o hlasování proti hlasovala jediná poslankyně Jana Černochová z ODS. Jak na twitterovém účtu poukázal právník dTestu a předseda spotřebitelského poradního výboru při ministerstvu průmyslu Lukáš Zelený, šlo o úpravu navrženou přímo zástupcem operátora, kteří mají z dražších barevných linek větší příjmy. Poslední úpravy ve wordovém dokumentu Snopkova pozměňovacího návrhu totiž udělal „Kosek Pavel, Vodafone CZ“. „Že mají lobbisté velmi blízko k poslancům, je známé, ale aby se tak okatě prozradili, že jim návrhy přímo i píší, to se jen tak nevidí,“ komentoval to tehdy Zelený. Na e-mailový dotaz MF DNES zaslaný Vodafonu přišla odpověď od prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí (které je Vodafone členem) Jiřího Šuchmana. Ten nepokládá pozměňovací návrh sepsaný lobbistou za nic špatného. „Asociace a její pracovní skupiny tvořené zaměstnanci jejích členů se zákonodárci komunikují, činí tak transparentně a vždy v souladu s právními předpisy i etickými zásadami. Příkladem je i tento dokument,“ myslí si Šuchman.

Ovšem následná ustanovení, která byla do návrhu zapracována na poslední chvíli, již takovým řízením neprošla. Přitom podle asociací mohou mít tyto změny zásadní dopad nejen na odvětví elektronických komunikací, ale i na samotné spotřebitele. Takové úpravy zákona jdou údajně proti ambici vytvářet dlouhodobě konzistentní a předvídatelná pravidla hry.

Asociace provozovatelů mobilních sítí, Česká asociace elektronických komunikací, ICT Unie a Svaz průmyslu a dopravy ČR považují schválení neprojednaných návrhů změn zákona ve zkráceném řízení za zarážející, a proto navrhují, aby v rámci projednávání zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl vytvořen časový prostor pro jednání o výše zmíněné problematice ve třech čteních zákona. Věří, že k celkovému zkrácení lhůty projednání návrhu zákona ve Sněmovně by mohla pomoci politická shoda na případném zkrácení časové lhůty při projednávání návrhu zákona mezi prvním a druhým čtením.